Два украинских дрона зажали оккупанта на старой плотине среди степи. ВИДЕО

Даже на открытой местности, где, казалось бы, можно вовремя заметить угрозу, российские оккупанты не имеют ни единого шанса убежать от украинских аэроразведчиков. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились впечатляющие кадры ликвидации захватчика, которого "зажали" двумя дронами посреди степи.

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Детали боевого эпизода:

Локация: Действия разворачивались на открытой дамбе среди степной зоны, где враг пытался передвигаться в одиночку.

Синхронная атака: Украинские пилоты действовали слаженно, как "волчья стая", почти одновременно атакуя врага.

Момент поражения: На записи четко видно, как первый дрон попадает в цель, охватывая оккупанта огнем взрыва. Буквально за долю секунды второй FPV-дрон наносит финальный удар.

Смотрите: Оккупант с настромленным штыком вступает в поединок с украинским дроном. ВИДЕО