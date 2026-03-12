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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Два украинских дрона зажали оккупанта на старой плотине среди степи. ВИДЕО

Даже на открытой местности, где, казалось бы, можно вовремя заметить угрозу, российские оккупанты не имеют ни единого шанса убежать от украинских аэроразведчиков. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились впечатляющие кадры ликвидации захватчика, которого "зажали" двумя дронами посреди степи.

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Детали боевого эпизода:

  • Локация: Действия разворачивались на открытой дамбе среди степной зоны, где враг пытался передвигаться в одиночку.

  • Синхронная атака: Украинские пилоты действовали слаженно, как "волчья стая", почти одновременно атакуя врага.

  • Момент поражения: На записи четко видно, как первый дрон попадает в цель, охватывая оккупанта огнем взрыва. Буквально за долю секунды второй FPV-дрон наносит финальный удар.

Смотрите: Оккупант с настромленным штыком вступает в поединок с украинским дроном. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23087) уничтожение (10057) дроны (7395)
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Топ комментарии
+6
Погано коли не знаєш своїх же приказок, пам'ятаю була стара москальська приказка выйдешь в поле, сядешь ср....то, далеко тебя видать
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12.03.2026 09:30 Ответить
+6
Один відволікає, другий до кобзона викликає
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12.03.2026 09:32 Ответить
+6
пишуть що генерал ППО Леонов вийшов в вікно в москві . мабуть за дроном чи ракетою вистрибнув небо москви в надійних руках .
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12.03.2026 09:42 Ответить
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Погано коли не знаєш своїх же приказок, пам'ятаю була стара москальська приказка выйдешь в поле, сядешь ср....то, далеко тебя видать
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12.03.2026 09:30 Ответить
Один відволікає, другий до кобзона викликає
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12.03.2026 09:32 Ответить
пишуть що генерал ППО Леонов вийшов в вікно в москві . мабуть за дроном чи ракетою вистрибнув небо москви в надійних руках .
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12.03.2026 09:42 Ответить
Ну дык-герой,хуле.
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13.03.2026 11:12 Ответить
Серед степу широкого....
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12.03.2026 09:45 Ответить
Дивувала апатія окупантів на зустрічні дрони - рідко хто стріляє, сидять/ідуть по полю і чекають коли прилетить... Спитав наших, чого так?
Хлопці пояснили:
- Вони такі задовбані, що їм вже все пох...
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12.03.2026 09:47 Ответить
Чого так? Від дрона не втечеш. Помреш замореним.
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12.03.2026 10:52 Ответить
що так що так - здохнуть, *****, але всеодно лізуть, наволоч
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13.03.2026 07:35 Ответить
Пригожин задоволений орком з підсвіткою!!
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12.03.2026 13:56 Ответить
***** шастить.
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12.03.2026 14:16 Ответить
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13.03.2026 11:16 Ответить
 
 