Поражена пусковая установка С-300, РЛС и склады боеприпасов оккупантов, - Генштаб ВСУ

11 и 12 марта Силы обороны нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, в ночь на 12 марта поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300В в районе Боровеньок (ВОТ Луганской обл.), а также командно-наблюдательный пункт подразделения противника вблизи Васильевки (ВОТ Запорожской обл.).

Также под ударом оказались объекты военной логистики и обеспечения оккупантов.

"Поражены склад материально-технических средств и склад боеприпасов в районе Дубовского (ВОТ Луганской обл.), ремонтная часть из состава артиллерийской бригады в районе Якимовки (ВОТ Запорожской обл.), а также эшелон с горюче-смазочными материалами в районе Должанского (ВОТ Луганской обл.)", - говорится в сообщении.

11 марта поражена радиолокационная станция из состава зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Севастополя (ОТО АР Крым).

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Другие поражения

Подтверждено, что в результате поражения полевого артиллерийского склада в районе Широкой Балки (ВОТ Донецкой обл.) 11 марта уничтожено более 6000 боеприпасов различной номенклатуры.

