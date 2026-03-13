РУС
2 193 21

Трамп помог Путину: рост цен на нефть финансирует войну РФ, - Sky News

Цены на нефть выросли: РФ получила деньги на войну против Украины

Эскалация конфликта между США и Ираном резко подняла мировые цены на нефть. Это дает дополнительные доходы России для финансирования войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

Россия зарабатывает на нефти несмотря на санкции

Издание отмечает, что за короткий промежуток времени ситуация для России кардинально изменилась. Еще две недели назад президент Владимир Путин жаловался на давление из-за санкций, а сегодня страна получает прибыль от экспорта нефти.

"Не только цена на нефть марки Urals выросла, но и скидка, которую Россия была вынуждена предлагать в связи с санкциями, отменена, что принесло Кремлю и его кампании против Украины неожиданную прибыль", – отмечает издание.

Динамика доходов и цен

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в прошлом году доходы России от продажи нефти упали на 18% и продолжали снижаться в январе. Однако удары по Ирану изменили ситуацию: за две недели доходы выросли на 17%, а экспорт из северных портов увеличился на 24%.

Sky News привел пример танкера Kousai под флагом Сьерра-Леоне с вместимостью около 750 тыс. баррелей:

"Когда 2 февраля судно загрузили сырой нефтью в Усть-Луге, стоимость груза составляла около 40 млн долларов. Через восемь дней, проходя мимо Дувра, его груз оценивали уже в 42 млн долларов, поскольку нефть Urals продавалась по 56 долларов за баррель – на 13 долларов дешевле Brent".

На девятый день войны с Ираном цена Urals превысила 100 долларов за баррель. Когда 9 марта танкер Kousai проходил у Шри-Ланки по пути в Индию, его груз оценивали в 75 млн долларов, хотя ближе к порту Парадип стоимость снизилась до 65 млн долларов (≈87 долларов за баррель).

Геополитические факторы и выгоды для Кремля

Автор отмечает, что, несмотря на давление Запада, основными потребителями российской нефти остаются Индия и Китай. Введенные в феврале санкции США против Нью-Дели серьезно ударили по Москве, но на прошлой неделе США предоставили Индии 30-дневный отказ от ограничений из-за высокого спроса на нефть после закрытия Ормузского пролива.

Кроме того, из-за войны на Ближнем Востоке поставки нефти из стран Персидского залива в Китай приостановились, что также подтолкнуло цены вверх.

"Рост цен на энергоносители, вызванный закрытием Ормузского пролива, увеличивает доходы Кремля от нефти и газа, помогая финансировать его военный бюджет. Геополитические потрясения и лазейки в политике дают России неожиданную прибыль именно тогда, когда санкции начали действовать", - пояснил Исаак Леви из CREA.

Издание подытоживает, что чем дольше будет длиться конфликт США с Ираном, тем более вероятно, что Россия только выиграет от повышения цен на энергоресурсы.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ не получит значительной выгоды от ослабления санкций США, - Бессент

+13
13.03.2026 08:09 Ответить
+8
Дзвінок Трампа путлєру - чим міг тим допоміг
13.03.2026 08:08 Ответить
+7
Трамп-зашкварений підарас.
13.03.2026 08:16 Ответить
Дзвінок Трампа путлєру - чим міг тим допоміг
13.03.2026 08:08 Ответить
13.03.2026 08:09 Ответить
Під час торгових операцій на міжконтинентальній біржі ICE London вартість ф'ючерсного контракту на експорт сирої нафти Brent на травень 2026 року зросла на 0,02% і склала $100,48 за барель.

На Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX ціна сирої нафти WTI для поставки у квітні 2026 року також зросла на 0,30% і сягнула 95,44 долара за барель.
13.03.2026 08:15 Ответить
Трамп-зашкварений підарас.
13.03.2026 08:16 Ответить
Так і є Трамп це наш ворог ,коли рашиська економіка валится він допоміг рашиському терористу покращити фінансове становище ,ввівши світ в енергетичну кризу і сутьєво підвищити ціни на енергоносії і знявши частину санкцій з рф . Крім того фінансову і військову допомогу Україні скоротив на 99% ,я вже не кажу ганебні голосування в ООН на одному боці з рф та іншими маргіналами. Ну що Зеля дякуй трампу.
13.03.2026 08:19 Ответить
Дайте рудому дурню скляний ×ер - він і ×ер розіб'є і руки поріже.
13.03.2026 08:19 Ответить
Реклама: У книзі Фредеріка Мортона "Ротшильди" пишеться, як компетентні люди однієї національності заробляють на політичній нестабільності.
13.03.2026 08:21 Ответить
Ще пара "дуже хороших" розмов рудого півня з )(уйлом і США долучаться до СВО на допомогу )(уйлостану.
13.03.2026 08:27 Ответить
На кацапську нафту є потолок ціни, а китай купляє її за юані. Skynews часто палиться на джинсі для тупого електорату зеленського
13.03.2026 08:29 Ответить
Трамп допоміг Путіну: зростання цін на нафту фінансує війну РФ, - Sky News

- Трамп допоміг Путіну...?!

- Трамп допомагає всім! Зростання цін на нафту фінансує війну !?

- Зростання цін на нафту зміцнює обороноздатність Росії, яка під вічною загрозою вторгнення України, країн Прибалтики, Польщі, НАТО - Росія, як Ізраїль оточена ворогами, яких згуртував Байден...

Трамп добрий вуйко-стрийко, родич всім родичам і всім людям планети. У нього з усіма дружні відносини ...

Трамп всім хоче добра, процвітання...

Трамп миротворець, закінчує війни і недозволяє розгорітися новим... Амінь.
13.03.2026 08:30 Ответить
Лідор допотужнічався.
13.03.2026 08:32 Ответить
Недарма путініст Задорнов назвав американців "ну і тупиє". Це більш відноситься до їхнього лідера, який схоже пустився берега і потребує вгамівної сорочки.
13.03.2026 08:35 Ответить
Один педофіл , допоміг іншому педофілу вилізти з фінансовоі
кризи через подорожчення нафти!!
і нічого тут
дивного немає в тому , що Краснов сумлінно виконує свої
обовʼязки пепед своім гебістом - диктатором !!
13.03.2026 08:40 Ответить
Вони ж друзі, було б дивно якщо б не допоміг
13.03.2026 08:59 Ответить
Пі@арас
13.03.2026 09:05 Ответить
Якщо би не допоміг рашкі - то війна закінчилася би давно., якщо би розгромив Іран швидко - то війна на Близькому Сході вже закінчилася.
Ці всі "керівники " грають в одній команді, і їх завдання втягнути в велику війну всі країни.
13.03.2026 09:10 Ответить
Тромб показав що воно не хоче завершувати війно. Воно хоче допомогти Х'уйлу захопити Україну. От і все. Які к куям мірні переговори і мірні плани з цими двома виродками
13.03.2026 09:22 Ответить
Потрібно топити рашистські нафтові танкери і бити по нафтових родовищах і портах Сосії. Бо бачимо що ніякі санкції не діють. А якщо діють то їх зразу знімають. Інакше ця війна ніколи не закінчиться.
13.03.2026 09:28 Ответить
Зате як сміялися що Дмітрієв не зміг нідочого договоритись в Фашингтоні. Як бачим все він зміг з Тромбом домовитись, завізши Тромб черговий портрет від Х'уйла і відро червоної ікри
13.03.2026 09:50 Ответить
Руда псина хоча й шолудива,та команди ще виконує чітко.
13.03.2026 09:24 Ответить
А до війни в Ірані що фінансувало?
13.03.2026 09:58 Ответить
 
 