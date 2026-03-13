Трамп помог Путину: рост цен на нефть финансирует войну РФ, - Sky News
Эскалация конфликта между США и Ираном резко подняла мировые цены на нефть. Это дает дополнительные доходы России для финансирования войны против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.
Россия зарабатывает на нефти несмотря на санкции
Издание отмечает, что за короткий промежуток времени ситуация для России кардинально изменилась. Еще две недели назад президент Владимир Путин жаловался на давление из-за санкций, а сегодня страна получает прибыль от экспорта нефти.
"Не только цена на нефть марки Urals выросла, но и скидка, которую Россия была вынуждена предлагать в связи с санкциями, отменена, что принесло Кремлю и его кампании против Украины неожиданную прибыль", – отмечает издание.
Динамика доходов и цен
По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в прошлом году доходы России от продажи нефти упали на 18% и продолжали снижаться в январе. Однако удары по Ирану изменили ситуацию: за две недели доходы выросли на 17%, а экспорт из северных портов увеличился на 24%.
Sky News привел пример танкера Kousai под флагом Сьерра-Леоне с вместимостью около 750 тыс. баррелей:
"Когда 2 февраля судно загрузили сырой нефтью в Усть-Луге, стоимость груза составляла около 40 млн долларов. Через восемь дней, проходя мимо Дувра, его груз оценивали уже в 42 млн долларов, поскольку нефть Urals продавалась по 56 долларов за баррель – на 13 долларов дешевле Brent".
На девятый день войны с Ираном цена Urals превысила 100 долларов за баррель. Когда 9 марта танкер Kousai проходил у Шри-Ланки по пути в Индию, его груз оценивали в 75 млн долларов, хотя ближе к порту Парадип стоимость снизилась до 65 млн долларов (≈87 долларов за баррель).
Геополитические факторы и выгоды для Кремля
Автор отмечает, что, несмотря на давление Запада, основными потребителями российской нефти остаются Индия и Китай. Введенные в феврале санкции США против Нью-Дели серьезно ударили по Москве, но на прошлой неделе США предоставили Индии 30-дневный отказ от ограничений из-за высокого спроса на нефть после закрытия Ормузского пролива.
Кроме того, из-за войны на Ближнем Востоке поставки нефти из стран Персидского залива в Китай приостановились, что также подтолкнуло цены вверх.
"Рост цен на энергоносители, вызванный закрытием Ормузского пролива, увеличивает доходы Кремля от нефти и газа, помогая финансировать его военный бюджет. Геополитические потрясения и лазейки в политике дают России неожиданную прибыль именно тогда, когда санкции начали действовать", - пояснил Исаак Леви из CREA.
Издание подытоживает, что чем дольше будет длиться конфликт США с Ираном, тем более вероятно, что Россия только выиграет от повышения цен на энергоресурсы.
На Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX ціна сирої нафти WTI для поставки у квітні 2026 року також зросла на 0,30% і сягнула 95,44 долара за барель.
- Трамп допоміг Путіну...?!
- Трамп допомагає всім! Зростання цін на нафту фінансує війну !?
- Зростання цін на нафту зміцнює обороноздатність Росії, яка під вічною загрозою вторгнення України, країн Прибалтики, Польщі, НАТО - Росія, як Ізраїль оточена ворогами, яких згуртував Байден...
Трамп добрий вуйко-стрийко, родич всім родичам і всім людям планети. У нього з усіма дружні відносини ...
Трамп всім хоче добра, процвітання...
Трамп миротворець, закінчує війни і недозволяє розгорітися новим... Амінь.
кризи через подорожчення нафти!!
і нічого тут
дивного немає в тому , що Краснов сумлінно виконує свої
обовʼязки пепед своім гебістом - диктатором !!
Ці всі "керівники " грають в одній команді, і їх завдання втягнути в велику війну всі країни.