Трамп допоміг Путіну: зростання цін на нафту фінансує війну РФ, - Sky News

Ескалація конфлікту між США та Іраном різко підняла світові ціни на нафту. Це дає додаткові доходи Росії для фінансування війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

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Росія заробляє на нафті попри санкції

Видання відзначає, що за короткий проміжок часу ситуація для Росії кардинально змінилася. Ще два тижні тому президент Володимир Путін скаржився на тиск через санкції, а сьогодні країна отримує прибуток від експорту нафти.

"Не лише ціна на нафту марки Urals зросла, але й знижка, яку Росія змушена була пропонувати у зв'язку із санкціями, скасована, що принесло Кремлю та його кампанії проти України неочікуваний прибуток", – зазначає видання.

Динаміка доходів та цін

За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), минулого року доходи Росії від продажу нафти впали на 18% і продовжували знижуватися в січні. Однак удари по Ірану змінили ситуацію: за два тижні доходи зросли на 17%, а експорт із північних портів збільшився на 24%.

Sky News навів приклад танкера Kousai під прапором Сьєрра-Леоне з місткістю близько 750 тис. барелів:

"Коли 2 лютого судно завантажили сирою нафтою в Усть-Лузі, вартість вантажу становила близько 40 млн доларів. Через вісім днів, проходячи повз Дувр, його вантаж оцінювали вже у 42 млн доларів, оскільки нафта Urals продавалася по 56 доларів за барель – на 13 доларів дешевше Brent".

На дев’ятий день війни з Іраном ціна Urals перевищила 100 доларів за барель. Коли 9 березня танкер Kousai проходив біля Шрі-Ланки на шляху до Індії, його вантаж оцінювали у 75 млн доларів, хоча ближче до порту Парадіп вартість знизилася до 65 млн доларів (≈87 доларів за барель).

Геополітичні фактори та вигоди для Кремля

Автор наголошує, що попри тиск Заходу, основними споживачами російської нафти залишаються Індія та Китай. Запроваджені в лютому санкції США проти Нью-Делі серйозно вдарили по Москві, але минулого тижня США надали Індії 30-денну відмову від обмежень через високий попит на нафту після закриття Ормузької протоки.

Крім того, через війну на Близькому Сході поставки нафти із країн Перської затоки до Китаю призупинилися, що також підштовхнуло ціни вгору.

"Зростання цін на енергоносії, спричинене закриттям Ормузької протоки, збільшує доходи Кремля від нафти та газу, допомагаючи фінансувати його військовий бюджет. Геополітичні потрясіння та лазівки в політиці дають Росії несподіваний прибуток саме тоді, коли санкції почали діяти", – пояснив Ісаак Леві з CREA.

Видання підсумовує, що чим довше триватиме конфлікт США з Іраном, тим більше ймовірно, що Росія лише виграє від підвищення цін на енергоресурси.

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