Сутки в Донецкой области: двое погибших, шестеро раненых. Враг обстрелял 10 населенных пунктов. ФОТОРЕПОРТАЖ

За 12 марта российские обстрелы в Донецкой области затронули 10 населенных пунктов, повреждены 13 гражданских объектов, среди которых 5 жилых домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

Краматорский район

По Дружковке враг нанес четыре удара бомбами "КАБ-250" и тремя FPV-дронами – пострадали шесть мирных жителей. Повреждены 2 частных дома и гражданский автомобиль.

В Краматорске вражеские дроны повредили административное здание и два автомобиля. В Шабельковке и Татьяновке повреждены по одному частному дому, в Райгородке – три хозяйственных постройки.

В Малиновке Николаевской громадыповреждены 10 домов.

В Сергеевке Андреевской громады поврежден дом. В Очеретино Александровской громады поврежден инфраструктурный объект, в Староварваровке – 3 дома и 2 автомобиля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли 2 района Донецкой области: погиб человек, трое ранены. ФОТОрепортаж

Одного человека россияне убили в Лимане.

В Константиновке в результате артиллерийского обстрела погиб гражданский человек, поврежден частный дом.

Бахмутский район

В Резныковке Северской общины поврежден дом.

Последствия атаки

















