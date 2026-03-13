Сутки в Донецкой области: двое погибших, шестеро раненых. Враг обстрелял 10 населенных пунктов. ФОТОРЕПОРТАЖ
За 12 марта российские обстрелы в Донецкой области затронули 10 населенных пунктов, повреждены 13 гражданских объектов, среди которых 5 жилых домов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.
Краматорский район
По Дружковке враг нанес четыре удара бомбами "КАБ-250" и тремя FPV-дронами – пострадали шесть мирных жителей. Повреждены 2 частных дома и гражданский автомобиль.
В Краматорске вражеские дроны повредили административное здание и два автомобиля. В Шабельковке и Татьяновке повреждены по одному частному дому, в Райгородке – три хозяйственных постройки.
В Малиновке Николаевской громадыповреждены 10 домов.
В Сергеевке Андреевской громады поврежден дом. В Очеретино Александровской громады поврежден инфраструктурный объект, в Староварваровке – 3 дома и 2 автомобиля.
Одного человека россияне убили в Лимане.
В Константиновке в результате артиллерийского обстрела погиб гражданский человек, поврежден частный дом.
Бахмутский район
В Резныковке Северской общины поврежден дом.
Последствия атаки
