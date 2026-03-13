РУС
Сутки в Донецкой области: двое погибших, шестеро раненых. Враг обстрелял 10 населенных пунктов. ФОТОРЕПОРТАЖ

За 12 марта российские обстрелы в Донецкой области затронули 10 населенных пунктов, повреждены 13 гражданских объектов, среди которых 5 жилых домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

Краматорский район

По Дружковке враг нанес четыре удара бомбами "КАБ-250" и тремя FPV-дронами – пострадали шесть мирных жителей. Повреждены 2 частных дома и гражданский автомобиль.

В Краматорске вражеские дроны повредили административное здание и два автомобиля. В Шабельковке и Татьяновке повреждены по одному частному дому, в Райгородке – три хозяйственных постройки.

В Малиновке Николаевской громадыповреждены 10 домов.

В Сергеевке Андреевской громады поврежден дом. В Очеретино Александровской громады поврежден инфраструктурный объект, в Староварваровке – 3 дома и 2 автомобиля. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли 2 района Донецкой области: погиб человек, трое ранены. ФОТОрепортаж

Одного человека россияне убили в Лимане.

В Константиновке в результате артиллерийского обстрела погиб гражданский человек, поврежден частный дом.

Бахмутский район

В Резныковке Северской общины поврежден дом.

Последствия атаки

Обстрелы Донецкой области 12 марта
Обстрелы Донецкой области 12 марта
Обстрелы Донецкой области 12 марта
Обстрелы Донецкой области 12 марта
Обстрелы Донецкой области 12 марта
Обстрелы Донецкой области 12 марта
Обстрелы Донецкой области 12 марта
Обстрелы Донецкой области 12 марта
Обстрелы Донецкой области 12 марта

Автор: 

Краматорськ (435) Донецкая область (5760) Бахмутский район (764) Краматорский район (1029) Резниковка (20) Дружковка (116) Константиновка (472) Шабельковка (1) Райгородок (16) Малиновка (3) Староварваровка (3) Сергеевка (6) Лиман (203) Очеретино (5) Татьяновка (2)
Терор рашиських варварів проти мирних громадян по їхньому це називаєтся "асвобождение".
13.03.2026 10:09 Ответить
 
 