Второй уровень защиты энергетики строят на 210 объектах, - Шмыгаль

На более чем 210 объектах критической инфраструктуры в Украине продолжается создание второго уровня пассивной защиты энергетики.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время часа вопросов к правительству в Раде заявил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Первый уровень защиты от обломков и непрямых попаданий выполнен на всех приоритетных объектах энергетики. Продолжается обустройство второго уровня защиты на 84 подстанциях и 134 критических элементах. Работы ведут НЭК "Укрэнерго" и Агентство восстановления, степень выполнения — 80% и 95% соответственно", — сказал Шмыгаль.

Пассивную защиту энергосистемы постоянно усиливают

Шмыгаль подчеркнул, что без уже созданной пассивной защиты ситуация в энергосистеме после российских атак была бы значительно сложнее, чем сейчас.

По его словам, развитие такой защиты является непрерывным процессом, поскольку защитные сооружения также подвергаются повреждениям во время обстрелов и требуют восстановления и усиления.

Шмыгаль добавил, что над укреплением защиты энергетической инфраструктуры работают как государственные, так и частные компании. В частности, речь идет об "Энергоатоме", "Центрэнерго", "Операторе газотранспортной системы Украины", "Укргидроэнерго", "Нафтогазе Украины", а также облэнерго и частных генерирующих компаниях.

Они продолжают строительство и восстановление защитных сооружений для энергетических объектов, чтобы минимизировать последствия российских атак.

"Общая потребность в финансировании составляет 35 млрд грн. Активно работаем с партнерами, чтобы привлечь эту сумму", — сказал министр.

Предприятия критической инфраструктуры присоединяются к ПВО

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проект по привлечению предприятий критической инфраструктуры к системе противовоздушной обороны работает успешно.

По словам Шмыгаля, на период военного положения правительство максимально упростило процедуры подключения нового оборудования к энергосетям.

"Правительство максимально упростило все процедуры подключения к сетям на время войны. Уверен, сегодня эти подходы одни из самых простых в Европе", – отметил он.

Премьер пояснил, что большинство бюрократических процедур фактически отменено. Сейчас остаются только технические и безопасности требования, необходимые для стабильной работы энергосистемы.

"Бюрократические моменты уже сведены к нулевому уровню, остались технические и связанные с безопасностью моменты, которые должны соблюдаться для правильной работы сети", – добавил Денис Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удалось восстановить 3,5 ГВт из 9 ГВт утраченной мощности, — Шмыгаль