Другий рівень захисту енергетики будують на 210 об’єктах, - Шмигаль

На понад 210 об’єктах критичної інфраструктури в Україні триває створення другого рівня пасивного захисту енергетики.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час години запитань до уряду в Раді заявив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

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"Перший рівень захисту від уламків і непрямих влучань виконано на всіх пріоритетних об'єктах енергетики. Продовжується облаштування другого рівня захисту на 84 підстанціях та 134 критичних елементах. Роботи ведуть НЕК "Укренерго" та Агентство відновлення, стан виконання - 80% та 95% відповідно", - сказав Шмигаль.

Пасивний захист енергосистеми постійно посилюють

Шмигаль наголосив, що без уже створеного пасивного захисту ситуація в енергосистемі після російських атак була б значно складнішою, ніж є зараз.

За його словами, розбудова такого захисту є безперервним процесом, оскільки захисні споруди також зазнають пошкоджень під час обстрілів і потребують відновлення та посилення.

Шмигаль додав, що над зміцненням захисту енергетичної інфраструктури працюють як державні, так і приватні компанії. Зокрема, йдеться про Енергоатом, Центренерго, Оператор газотранспортної системи України, Укргідроенерго, Нафтогаз України, а також обленерго та приватні генеруючі компанії.

Вони продовжують розбудову та відновлення захисних споруд для енергетичних об’єктів, щоб мінімізувати наслідки російських атак.

"Загальна потреба у фінансуванні складає 35 млрд грн. Активно працюємо з партнерами, щоб залучити цю суму", - сказав міністр.

Підприємства критичної інфраструктури долучаються до ППО

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проєкт із залучення підприємств критичної інфраструктури до системи протиповітряної оборони працює успішно.

За словами Шмигаля, на період воєнного стану уряд максимально спростив процедури підключення нового обладнання до енергомереж.

"Уряд максимально спростив усі процедури підключення до мереж на час війни. Упевнений, сьогодні підходи одні із найпростіших в Європі", – зазначив він.

Прем’єр пояснив, що більшість бюрократичних процедур фактично скасовано. Наразі залишаються лише технічні та безпекові вимоги, які необхідні для стабільної роботи енергосистеми.

"Бюрократичні моменти уже зменшені до нульового рівня, залишилися технічні й безпекові моменти, які повинні дотримуватися задля правильної роботи мережі", – додав Денис Шмигаль.

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