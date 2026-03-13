РУС
Новости Паралимпийские игры 2026
391 1

Парабиатлонист Вовчинский завоевал серебряную медаль для Украины на Паралимпиаде-2026

Еще одна серебряная медаль у Украины на Паралимпиаде-2026: ее завоевал Сергей Вовчинский

Украинский паралимпиец Григорий Вовчинский завоевал серебряную медаль в биатлонном спринте-персьюте в классе "стоя".

Об этом сообщает "Суспільне Спорт", передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Отмечается, что украинскому спортсмену для золотой медали не хватило всего 0,2 секунды.

После второй стрельбы Вовчинский опережал китайца Цзяюнь Цая на 9,8 секунды, но не удержал лидерство на последних метрах перед финишем.

Вовчинский — двукратный паралимпийский чемпион 2014 и 2022 годов. На Играх-2022 также завоевал "золото" в эстафете паралимпийских гонок.

Читайте: Решительно осуждаем пренебрежительное отношение МПК к нашей стране и спортсменам, — совместное заявление Сибиги и Бидного о дискриминации Украины на Паралимпиаде

биатлон (4) Паралимпиада (50)
наш супермен!
