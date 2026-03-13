Парабиатлонист Вовчинский завоевал серебряную медаль для Украины на Паралимпиаде-2026
Украинский паралимпиец Григорий Вовчинский завоевал серебряную медаль в биатлонном спринте-персьюте в классе "стоя".
Отмечается, что украинскому спортсмену для золотой медали не хватило всего 0,2 секунды.
После второй стрельбы Вовчинский опережал китайца Цзяюнь Цая на 9,8 секунды, но не удержал лидерство на последних метрах перед финишем.
Вовчинский — двукратный паралимпийский чемпион 2014 и 2022 годов. На Играх-2022 также завоевал "золото" в эстафете паралимпийских гонок.
