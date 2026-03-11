Решительно осуждаем неуважение МПК к нашей стране и спортсменам, - совместное заявление Сибиги и Бедного о дискриминации Украины на Паралимпиаде
Глава МИД Андрей Сибига и министр молодежи и спорта Матвей Бедный осудили дискриминацию сборной команды Украины на Паралимпийских играх 2026, назвав "аморальным" решение МПК открыто встать на сторону России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении Сибиги и Бедного о недопустимой дискриминации Украины на Паралимпийских играх 2026 года.
Что известно
Министры напомнили, что Национальный паралимпийский комитет Украины обнародовал заявление о дискриминационном, пренебрежительном и недопустимом отношении к национальной сборной Украины и украинским болельщикам на зимних Паралимпийских играх 2026 года.
"Международный паралимпийский комитет не только допустил запятнанные кровью российские и белорусские флаги, но и пытается запретить украинскую символику и даже желто-голубые цвета", - говорится в заявлении.
Аморальное решение
Сибига и Бедный осудили "полное пренебрежение МПК к нашей стране и спортсменам", подчеркнув, что решение Комитета открыто встать на сторону России в ее геноцидной войне против Украины "является аморальным и противоречит всем принципам Олимпизма и нормам человечности".
Будущие поколения назовут эти решения так, как они на это заслуживают: позор", - отмечается в заявлении.
Что предшествовало
Накануне Национальный паралимпийский комитет Украины и национальная паралимпийская команда Украины заявили, что с начала XIV Зимних Паралимпийских игр национальная паралимпийская команда Украины, ее спортсмены и тренеры подвергаются систематическому давлению со стороны представителей Международного паралимпийского комитета и Оргкомитета Игр.
