Новости Паралимпийские игры 2026
2 719 30

Украинской парабиатлонистке Александре Кононовой сделали замечание за серьги с надписью "Stop War"

Кононова получила замечание за серьги Stop War на Паралимпиаде

Украинская парабиатлонистка Александра Кононова рассказала в комментарии для "Суспільне Спорт", что получила замечание от представителей Международного паралимпийского комитета из-за надетых на гонку сережек с надписью "Stop War".

Серьги с надписью "Stop War"

В воскресенье, 8 марта 2026 года, Кононова завоевала вторую личную награду на Паралимпийских играх. Сначала украинка стала победительницей в парабиатлонном спринте в классе стоя, а затем завоевала "бронзу" в индивидуальной гонке.

После завершения соревнований Кононова рассказала о замечании от организаторов соревнований, которое касалось ее сережек с надписью "Stop War". В них украинка соревновалась в стартовый день соревнований.

На следующий день парабиатлонистка вышла в других патриотических серьгах. Впрочем, за серьги с надписью "Stop War" получила замечание.

"После спринта сделали замечание, сказали, что по регламенту не разрешена [надпись] "Stop War" на серьгах, хотя я в них бежала. Я себя чувствую комфортно, потому что была готова к тому, что сделают замечание. Это мое душевное состояние, когда я надеваю патриотические серьги, одежду, форму, флаг. Для меня это многое значит, я ради этого живу, ради этого работаю. Это то, что меня вдохновляет в спорте: моя страна, гимн, флаг. Все, что касается всего этого – со мной", – сказала Кононова.

Украинский парабиатлонист Тарас Радь завоевал вторую личную медаль на Паралимпийских играх-2026 – спортсмен завоевал бронзу в индивидуальной гонке среди атлетов класса сидя.

  • После второго соревновательного дня Украина идет второй в медальном зачете игр, уступая только Китаю. "Сине-желтые" имеют в своем активе 10 наград: три золотые, две серебряные и пять бронзовых.

+12
Та треба просто перевірити рахунки. А потім статті/строки/конфіскації
08.03.2026 18:45 Ответить
+11
В труси ще не заглядали? Може там теж щось неправильне написано, дрібним шрифтом.

Дегенерати нікчемні, продане і куплене 10 разів з требухами куколдське посміховисько.
Весь олімпійський рух офіційно подох і завонявся - як ООН, та решта безглуздих ораганізацій.
08.03.2026 18:54 Ответить
+11
Це вже Оруел в спорті.
08.03.2026 18:55 Ответить
А я вже писав що потрібно просто калічити керівництво комітету.
Бо по іншому вони будуть ставити зауваження про надписи на труселях.
08.03.2026 18:43 Ответить
08.03.2026 18:45 Ответить
А якщо податкова їхніх країн цього не бажає робити?
Ні ну реально вони просто відірвані від реальності.
08.03.2026 19:09 Ответить
А що можна зробити? Нічого..бабло керує світом..
08.03.2026 19:12 Ответить
Ну можна просто знищувати нечисть разом із послідом.
08.03.2026 19:36 Ответить
Угу..моя мрія - забор навколо парасії..і бетоном на висоту забору залити..а на пожарний - рови по периметру з піраніями.
08.03.2026 19:56 Ответить
А керівник цього комітету, і труси переглядає в учасників змагань????
Московіти зобов'язали!?!?!
08.03.2026 18:53 Ответить
По ходу для українців в цей раз зробили виняток і переглядають.
Вітаю з джекпотом за хабар кацапів.
08.03.2026 19:05 Ответить
08.03.2026 18:54 Ответить
Вже потрібно писати, нас просто вбивають, ніякої політики.
08.03.2026 18:54 Ответить
Це вже Оруел в спорті.
08.03.2026 18:55 Ответить
а ще над підорашкою сміялись колись як там забороняють всі згадки і натяки на правду.
Тим часом підорашка просто випередила передові тренди "прогресивного" світу.
08.03.2026 18:59 Ответить
Цікаво, якби напис був повністю в дусі стародавніх традицій Оліипіади. На кшталт - Ні війні під час Олімпіади. Щоб сказав комітет?
08.03.2026 18:58 Ответить
що стародавні греки це страшні політикани і всі гасла окрім гейсько-екологічно-падлостинських мають бути заборонені.
08.03.2026 19:00 Ответить
А сросіянам форму ******** кров'ю не видали?
08.03.2026 18:59 Ответить
Дякуючи нашій потужній дипломатії мабуть
08.03.2026 18:59 Ответить
А слава пукіну - це Ок ?
08.03.2026 18:59 Ответить
трамп сказав що ми не жертви, а рашка не агресор, нас прирівняли у правах як дві воюючі сторони
світ вирішив що тоді не треба псувати їм свято нашими проблемами
08.03.2026 19:02 Ответить
Ну що ж, в кінченій диктатурі за плакатик "міру - мір, нєт війні" кидають в воронок та обробляють "протестувальника" демократизаторами, і в гнилих "олімпійських комітетах" ******** зовсім збожеволіли і за сережки з надписом "Stop War" - булять.
08.03.2026 19:05 Ответить
рашистські куплені шлюхи параолімпійського комітету показали себе самн як куплені рашистом шлюхи.нічого дивного
08.03.2026 19:06 Ответить
Я так розумію, олімпійський комітет офіційно підтримує війну.?!
08.03.2026 19:10 Ответить
Цікаво а де можна ознайомитися з повним списком заборонених написів?
08.03.2026 19:12 Ответить
криваві продажні збоченці... від моку вже так смердить сруським духом, що позбутися нього можна лише в далекому космосі...
08.03.2026 19:14 Ответить
Як у кацапів, за ''миру мир'' в буцугарню забирають
08.03.2026 19:17 Ответить
на біатлон жінкам можно вдягати тільки сережки с написом "СВО". Для чоловіків - відповідно дозволено персні з символікою "Z".
08.03.2026 19:23 Ответить
Я з 22 року не дивлюся ні футболи ні бокси ні олімпіади, не знаю чому воно так важливо
08.03.2026 19:32 Ответить
Наши мажори та кроти з МЗС не працюють. У світі досі немає привязки РФ=фашизм.
08.03.2026 19:34 Ответить
Самий час зробити заяву, що раніше під час Олімпіади зупинялися усі війни і напис "Stop War" відповідає традиціям Олімпіади. Але судячи з усього, представники міжнародного параолімпійського комітету навпаки підтримують війну.
08.03.2026 19:34 Ответить
І розгледіли ж...
08.03.2026 19:51 Ответить
Треба було так.
08.03.2026 20:14 Ответить
 
 