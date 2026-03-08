Украинской парабиатлонистке Александре Кононовой сделали замечание за серьги с надписью "Stop War"

Украинская парабиатлонистка Александра Кононова рассказала в комментарии для "Суспільне Спорт", что получила замечание от представителей Международного паралимпийского комитета из-за надетых на гонку сережек с надписью "Stop War".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Серьги с надписью "Stop War"

В воскресенье, 8 марта 2026 года, Кононова завоевала вторую личную награду на Паралимпийских играх. Сначала украинка стала победительницей в парабиатлонном спринте в классе стоя, а затем завоевала "бронзу" в индивидуальной гонке.

После завершения соревнований Кононова рассказала о замечании от организаторов соревнований, которое касалось ее сережек с надписью "Stop War". В них украинка соревновалась в стартовый день соревнований.

На следующий день парабиатлонистка вышла в других патриотических серьгах. Впрочем, за серьги с надписью "Stop War" получила замечание.

"После спринта сделали замечание, сказали, что по регламенту не разрешена [надпись] "Stop War" на серьгах, хотя я в них бежала. Я себя чувствую комфортно, потому что была готова к тому, что сделают замечание. Это мое душевное состояние, когда я надеваю патриотические серьги, одежду, форму, флаг. Для меня это многое значит, я ради этого живу, ради этого работаю. Это то, что меня вдохновляет в спорте: моя страна, гимн, флаг. Все, что касается всего этого – со мной", – сказала Кононова.

Смотрите: Весь подиум украинский: Украина завоевала еще 3 медали на Паралимпиаде-2026. ФОТОрепортаж

Ранее мы сообщали

Украинский парабиатлонист Тарас Радь завоевал вторую личную медаль на Паралимпийских играх-2026 – спортсмен завоевал бронзу в индивидуальной гонке среди атлетов класса сидя.

После второго соревновательного дня Украина идет второй в медальном зачете игр, уступая только Китаю. "Сине-желтые" имеют в своем активе 10 наград: три золотые, две серебряные и пять бронзовых.

Читайте также: Флаг Украины вынесли на церемонии открытия Паралимпиады-2026, несмотря на запрет НПК. ФОТО