Украинской парабиатлонистке Александре Кононовой сделали замечание за серьги с надписью "Stop War"
Украинская парабиатлонистка Александра Кононова рассказала в комментарии для "Суспільне Спорт", что получила замечание от представителей Международного паралимпийского комитета из-за надетых на гонку сережек с надписью "Stop War".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Серьги с надписью "Stop War"
В воскресенье, 8 марта 2026 года, Кононова завоевала вторую личную награду на Паралимпийских играх. Сначала украинка стала победительницей в парабиатлонном спринте в классе стоя, а затем завоевала "бронзу" в индивидуальной гонке.
После завершения соревнований Кононова рассказала о замечании от организаторов соревнований, которое касалось ее сережек с надписью "Stop War". В них украинка соревновалась в стартовый день соревнований.
На следующий день парабиатлонистка вышла в других патриотических серьгах. Впрочем, за серьги с надписью "Stop War" получила замечание.
"После спринта сделали замечание, сказали, что по регламенту не разрешена [надпись] "Stop War" на серьгах, хотя я в них бежала. Я себя чувствую комфортно, потому что была готова к тому, что сделают замечание. Это мое душевное состояние, когда я надеваю патриотические серьги, одежду, форму, флаг. Для меня это многое значит, я ради этого живу, ради этого работаю. Это то, что меня вдохновляет в спорте: моя страна, гимн, флаг. Все, что касается всего этого – со мной", – сказала Кононова.
Ранее мы сообщали
Украинский парабиатлонист Тарас Радь завоевал вторую личную медаль на Паралимпийских играх-2026 – спортсмен завоевал бронзу в индивидуальной гонке среди атлетов класса сидя.
- После второго соревновательного дня Украина идет второй в медальном зачете игр, уступая только Китаю. "Сине-желтые" имеют в своем активе 10 наград: три золотые, две серебряные и пять бронзовых.
Бо по іншому вони будуть ставити зауваження про надписи на труселях.
Ні ну реально вони просто відірвані від реальності.
Московіти зобов'язали!?!?!
Вітаю з джекпотом за хабар кацапів.
Дегенерати нікчемні, продане і куплене 10 разів з требухами куколдське посміховисько.
Весь олімпійський рух офіційно подох і завонявся - як ООН, та решта безглуздих ораганізацій.
Тим часом підорашка просто випередила передові тренди "прогресивного" світу.
світ вирішив що тоді не треба псувати їм свято нашими проблемами