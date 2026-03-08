Українській парабіатлоністці Олександрі Кононовій зробили зауваження за сережки з написом "Stop War"
Українська парабіатлоністка Олександра Кононова розповіла у коментарі для "Суспільне Спорт", що отримала зауваження від представників Міжнародного паралімпійського комітету через одягнуті на гонку сережки з написом "Stop War".
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Сережки з написом "Stop War"
У неділю, 8 березня 2026 року, Кононова виборола другу особисту нагороду на Паралімпійських іграх. Спершу українка стала переможницею в парабіатлонному спринті в класі стоячи, а згодом виборола "бронзу" в індивідуальній гонці.
Після завершення змагань Кононова розповіла про зауваження від організаторів змагань, яке стосувалося її сережок з написом "Stop War". У них українка змагалася у стартовий день змагань.
На наступний день парабіатлоністка вийшла в інших патріотичних сережках. Втім за сережки із написом "Stop War" отримала зауваження.
"Після спринту зробили зауваження, сказали, що за регламентом не дозволений [напис] "Stop War" на сережках, хоча я в них бігла. Я себе почуваю комфортно, бо була готова до того, що зроблять зауваження. Це мій стан такий душевний, коли я вдягаю патріотичні сережки, одяг, форму, прапор. Для мене це багато чого означає, я ради цього живу, за ради цього працюю. Це те, що мене надихає у спорті: моя держава, гімн, прапор. Все, що стосується всього цього – зі мною", – сказала Кононова.
Раніше ми повідомляли
Український парабіатлоніст Тарас Радь здобув другу особисту медаль на Паралімпійських іграх-2026 - спортсмен виборов бронзу в індивідуальній гонці серед атлетів класу сидячи.
- Після другого змагального дня Україна йде другою в медальному заліку ігор, поступаючись лише Китаю. "Синьо-жовті" мають у своєму активі 10 нагород: три золоті, дві срібні та п'ять бронзових.
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Бо по іншому вони будуть ставити зауваження про надписи на труселях.
Ні ну реально вони просто відірвані від реальності.
Московіти зобов'язали!?!?!
Вітаю з джекпотом за хабар кацапів.
Дегенерати нікчемні, продане і куплене 10 разів з требухами куколдське посміховисько.
Весь олімпійський рух офіційно подох і завонявся - як ООН, та решта безглуздих ораганізацій.
Тим часом підорашка просто випередила передові тренди "прогресивного" світу.
світ вирішив що тоді не треба псувати їм свято нашими проблемами
Предлагаю баннер крупный такой [ хутин Пуйло - сейчас это произносить не положено. ]
Було принаймні смішно
Пам'ятаєте анекдот?
Жуков виходить з кабінету Сталіна і каже: "ууу, ***** вусата!".
Берія підслухав і доповів Сталіну.
Сталін викликає Жукова і Берію до себе і питає:
- Товаришу Жуков, коли ви сказали "**** вусата", кого ви мали на увазі?
- Як кого, товаришу Сталін? Звичайно, Гітлера.
Сталін:
- Правильно, товаришу Жуков. А ви, товаришу Берія, кого мали на увазі?
Ну или надо было их потроллить: сказать, что это про войну с Газой. Тогда было бы: Ok, no problem))