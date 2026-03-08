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Новини Паралімпійські ігри 2026
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Українській парабіатлоністці Олександрі Кононовій зробили зауваження за сережки з написом "Stop War"

Кононова отримала зауваження за сережки Stop War на Паралімпіаді

Українська парабіатлоністка Олександра Кононова розповіла у коментарі для "Суспільне Спорт", що отримала зауваження від представників Міжнародного паралімпійського комітету через одягнуті на гонку сережки з написом "Stop War".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Сережки з написом "Stop War"

У неділю, 8 березня 2026 року, Кононова виборола другу особисту нагороду на Паралімпійських іграх. Спершу українка стала переможницею в парабіатлонному спринті в класі стоячи, а згодом виборола "бронзу" в індивідуальній гонці.

Після завершення змагань Кононова розповіла про зауваження від організаторів змагань, яке стосувалося її сережок з написом "Stop War". У них українка змагалася у стартовий день змагань.

На наступний день парабіатлоністка вийшла в інших патріотичних сережках. Втім за сережки із написом "Stop War" отримала зауваження.

"Після спринту зробили зауваження, сказали, що за регламентом не дозволений [напис] "Stop War" на сережках, хоча я в них бігла. Я себе почуваю комфортно, бо була готова до того, що зроблять зауваження. Це мій стан такий душевний, коли я вдягаю патріотичні сережки, одяг, форму, прапор. Для мене це багато чого означає, я ради цього живу, за ради цього працюю. Це те, що мене надихає у спорті: моя держава, гімн, прапор. Все, що стосується всього цього – зі мною", – сказала Кононова.

Дивіться: Весь подіум український: Україна виборола ще 3 медалі на Паралімпіаді-2026. ФОТОрепортаж

Раніше ми повідомляли

Український парабіатлоніст Тарас Радь здобув другу особисту медаль на Паралімпійських іграх-2026 - спортсмен виборов бронзу в індивідуальній гонці серед атлетів класу сидячи.

  • Після другого змагального дня Україна йде другою в медальному заліку ігор, поступаючись лише Китаю. "Синьо-жовті" мають у своєму активі 10 нагород: три золоті, дві срібні та п'ять бронзових.

Також читайте: Прапор України винесли на церемонії відкриття Паралімпіади-2026 попри заборону НПК. ФОТО

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Паралімпіада (213) спорт (1734)
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Топ коментарі
+22
В труси ще не заглядали? Може там теж щось неправильне написано, дрібним шрифтом.

Дегенерати нікчемні, продане і куплене 10 разів з требухами куколдське посміховисько.
Весь олімпійський рух офіційно подох і завонявся - як ООН, та решта безглуздих ораганізацій.
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08.03.2026 18:54 Відповісти
+20
Та треба просто перевірити рахунки. А потім статті/строки/конфіскації
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08.03.2026 18:45 Відповісти
+18
А я вже писав що потрібно просто калічити керівництво комітету.
Бо по іншому вони будуть ставити зауваження про надписи на труселях.
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08.03.2026 18:43 Відповісти
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А я вже писав що потрібно просто калічити керівництво комітету.
Бо по іншому вони будуть ставити зауваження про надписи на труселях.
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08.03.2026 18:43 Відповісти
Та треба просто перевірити рахунки. А потім статті/строки/конфіскації
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08.03.2026 18:45 Відповісти
А якщо податкова їхніх країн цього не бажає робити?
Ні ну реально вони просто відірвані від реальності.
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08.03.2026 19:09 Відповісти
А що можна зробити? Нічого..бабло керує світом..
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08.03.2026 19:12 Відповісти
Ну можна просто знищувати нечисть разом із послідом.
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08.03.2026 19:36 Відповісти
Угу..моя мрія - забор навколо парасії..і бетоном на висоту забору залити..а на пожарний - рови по периметру з піраніями.
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08.03.2026 19:56 Відповісти
А керівник цього комітету, і труси переглядає в учасників змагань????
Московіти зобов'язали!?!?!
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08.03.2026 18:53 Відповісти
По ходу для українців в цей раз зробили виняток і переглядають.
Вітаю з джекпотом за хабар кацапів.
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08.03.2026 19:05 Відповісти
В труси ще не заглядали? Може там теж щось неправильне написано, дрібним шрифтом.

Дегенерати нікчемні, продане і куплене 10 разів з требухами куколдське посміховисько.
Весь олімпійський рух офіційно подох і завонявся - як ООН, та решта безглуздих ораганізацій.
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08.03.2026 18:54 Відповісти
Вже потрібно писати, нас просто вбивають, ніякої політики.
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08.03.2026 18:54 Відповісти
Це вже Оруел в спорті.
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08.03.2026 18:55 Відповісти
а ще над підорашкою сміялись колись як там забороняють всі згадки і натяки на правду.
Тим часом підорашка просто випередила передові тренди "прогресивного" світу.
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08.03.2026 18:59 Відповісти
Цікаво, якби напис був повністю в дусі стародавніх традицій Оліипіади. На кшталт - Ні війні під час Олімпіади. Щоб сказав комітет?
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08.03.2026 18:58 Відповісти
що стародавні греки це страшні політикани і всі гасла окрім гейсько-екологічно-падлостинських мають бути заборонені.
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08.03.2026 19:00 Відповісти
Тільки в такому вигляді можна
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09.03.2026 08:21 Відповісти
На оригінальних іграх жінки не тіко не приймали участь - їм заборонено було навіть на трибунах сидіти . А спорстмени виступали голяком - такшо відмовку комітет би знайшов .
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09.03.2026 08:20 Відповісти
А сросіянам форму ******** кров'ю не видали?
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08.03.2026 18:59 Відповісти
Дякуючи нашій потужній дипломатії мабуть
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08.03.2026 18:59 Відповісти
А слава пукіну - це Ок ?
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08.03.2026 18:59 Відповісти
трамп сказав що ми не жертви, а рашка не агресор, нас прирівняли у правах як дві воюючі сторони
світ вирішив що тоді не треба псувати їм свято нашими проблемами
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08.03.2026 19:02 Відповісти
Не підкажете, де й коли Трамп таке казав? Бо я не знайшов його подібних висловлюваннь.
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09.03.2026 10:49 Відповісти
https://www.clayandbuck.com/trump-on-ukraine-what-putin-did-was-genius-biden-response-sad Тут він ще краще сказав
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09.03.2026 12:09 Відповісти
Ну що ж, в кінченій диктатурі за плакатик "міру - мір, нєт війні" кидають в воронок та обробляють "протестувальника" демократизаторами, і в гнилих "олімпійських комітетах" ******** зовсім збожеволіли і за сережки з надписом "Stop War" - булять.
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08.03.2026 19:05 Відповісти
рашистські куплені шлюхи параолімпійського комітету показали себе самн як куплені рашистом шлюхи.нічого дивного
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08.03.2026 19:06 Відповісти
Я так розумію, олімпійський комітет офіційно підтримує війну.?!
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08.03.2026 19:10 Відповісти
Цікаво а де можна ознайомитися з повним списком заборонених написів?
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08.03.2026 19:12 Відповісти

Предлагаю баннер крупный такой [ хутин Пуйло - сейчас это произносить не положено. ]
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09.03.2026 01:09 Відповісти
криваві продажні збоченці... від моку вже так смердить сруським духом, що позбутися нього можна лише в далекому космосі...
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08.03.2026 19:14 Відповісти
Як у кацапів, за ''миру мир'' в буцугарню забирають
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08.03.2026 19:17 Відповісти
на біатлон жінкам можно вдягати тільки сережки с написом "СВО". Для чоловіків - відповідно дозволено персні з символікою "Z".
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08.03.2026 19:23 Відповісти
Я з 22 року не дивлюся ні футболи ні бокси ні олімпіади, не знаю чому воно так важливо
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08.03.2026 19:32 Відповісти
Хоттабич був сто разів правий, коли начарував кожному футболісту на полі по м'ячу.
Було принаймні смішно
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09.03.2026 12:12 Відповісти
Наши мажори та кроти з МЗС не працюють. У світі досі немає привязки РФ=фашизм.
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08.03.2026 19:34 Відповісти
Самий час зробити заяву, що раніше під час Олімпіади зупинялися усі війни і напис "Stop War" відповідає традиціям Олімпіади. Але судячи з усього, представники міжнародного параолімпійського комітету навпаки підтримують війну.
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08.03.2026 19:34 Відповісти
І розгледіли ж...
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08.03.2026 19:51 Відповісти
Треба було так.
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08.03.2026 20:14 Відповісти
Ну тоді б точно дискваліфікували довічно!
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08.03.2026 21:15 Відповісти
Наступного разу треба збірній України зробити форму з написом: "Ла-ла-ла-ла..." Цікаво, який привід для заборони вигадає МОК?
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08.03.2026 20:47 Відповісти
Спортсменам на Олімпійських іграх заборонені будь-які політичні написи і символіка. Навіть ті, які на щось віддалено натякають і зрозумілі тільки в одній-двох країнах. Цьому правилу вже років 50, і про нього знають всі - араби, ізраїльтяни, індійці, пакистанці, британці, аргентинці та інші.
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08.03.2026 22:27 Відповісти
А нехай докажуть!
Пам'ятаєте анекдот?
Жуков виходить з кабінету Сталіна і каже: "ууу, ***** вусата!".
Берія підслухав і доповів Сталіну.
Сталін викликає Жукова і Берію до себе і питає:
- Товаришу Жуков, коли ви сказали "**** вусата", кого ви мали на увазі?
- Як кого, товаришу Сталін? Звичайно, Гітлера.
Сталін:
- Правильно, товаришу Жуков. А ви, товаришу Берія, кого мали на увазі?
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09.03.2026 12:16 Відповісти
Що за дегенерати працюють в цьому комітеті МОК? Вони що - на зарплаті у путлера? Хто ці люди? Що за політику вони ведуть?
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08.03.2026 20:59 Відповісти
Це якийсь лютий треш, а може в неї й на нижній білизні лейби з українськими прапорцями були, адміністрація комітету не перевірила? Суки цинічні!!!
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08.03.2026 21:43 Відповісти
А если было бы написано что-нибудь типа Free Laptestine?

Ну или надо было их потроллить: сказать, что это про войну с Газой. Тогда было бы: Ok, no problem))
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08.03.2026 22:18 Відповісти
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09.03.2026 01:08 Відповісти
Ї@ануті чинуші.
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08.03.2026 22:40 Відповісти
Тоесть зет-свастики носить в Эвропе можно, а быть против войны низя ??
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09.03.2026 01:06 Відповісти
 
 