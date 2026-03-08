Українській парабіатлоністці Олександрі Кононовій зробили зауваження за сережки з написом "Stop War"

Українська парабіатлоністка Олександра Кононова розповіла у коментарі для "Суспільне Спорт", що отримала зауваження від представників Міжнародного паралімпійського комітету через одягнуті на гонку сережки з написом "Stop War".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Сережки з написом "Stop War"

У неділю, 8 березня 2026 року, Кононова виборола другу особисту нагороду на Паралімпійських іграх. Спершу українка стала переможницею в парабіатлонному спринті в класі стоячи, а згодом виборола "бронзу" в індивідуальній гонці.

Після завершення змагань Кононова розповіла про зауваження від організаторів змагань, яке стосувалося її сережок з написом "Stop War". У них українка змагалася у стартовий день змагань.

На наступний день парабіатлоністка вийшла в інших патріотичних сережках. Втім за сережки із написом "Stop War" отримала зауваження.

"Після спринту зробили зауваження, сказали, що за регламентом не дозволений [напис] "Stop War" на сережках, хоча я в них бігла. Я себе почуваю комфортно, бо була готова до того, що зроблять зауваження. Це мій стан такий душевний, коли я вдягаю патріотичні сережки, одяг, форму, прапор. Для мене це багато чого означає, я ради цього живу, за ради цього працюю. Це те, що мене надихає у спорті: моя держава, гімн, прапор. Все, що стосується всього цього – зі мною", – сказала Кононова.

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