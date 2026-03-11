Рішуче засуджуємо зневагу МПК до нашої країни та спортсменів, - спільна заява Сибіги і Бідного щодо дискримінації України на Паралімпіаді

Глава МЗС Андрій Сибіга та міністр молоді і спорту Матвій Бідний засудили дискримінацію збірної команди України на Паралімпійських іграх 2026, назвавши "аморальним" рішення МПК відкрито стати на бік Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві Сибіги та Бідного щодо неприпустимої дискримінації України на Паралімпійських іграх 2026.

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Що відомо

Так, міністри нагадали, що Національний паралімпійський комітет України оприлюднив заяву щодо дискримінаційного, зневажливого та неприпустимого ставлення до національної збірної України та українських уболівальників на зимових Паралімпійських іграх 2026 року.

"Міжнародний паралімпійський комітет не лише допустив заплямовані кров’ю російські та білоруські прапори, а й намагається заборонити українську символіку та навіть жовто-блакитні кольори", - йдеться в заяві.

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Аморальне рішення

Сибіга і Бідний засуджили "цілковиту зневагу МПК до нашої країни та спортсменів", наголосивши, що рішення Комітету відкрито стати на бік Росії в її геноцидній війні проти України "є аморальним і суперечить усім принципам Олімпізму та нормам людяності".

Майбутні покоління назвуть ці рішення так, як вони на це заслуговують: ганьба", - наголошується в заяві.

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Що передувало

Напередодні Національний паралімпійський комітет України і національна паралімпійська команда України заявили, що від початку XIV Зимових Паралімпійських ігор національна паралімпійська команда України, її спортсмени і тренери зазнають систематичного тиску з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету і Оргкомітету Ігор.