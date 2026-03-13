Парабіатлоніст Вовчинський виборов срібну медаль для України на Паралімпіаді-2026

Український паралімпієць Григорій Вовчинський здобув срібну медаль в біатлонному спринті-персьюті в класі стоячи.

Про це повідомляє Суспільне Спорт, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що українському спортсмену для золотої медалі не вистачило всього 0,2 секунди.

Після другої стрільби Вовчинський випереджав китайця Цзяюнь Цая на 9.8 секунди, але не втримав лідерство на останніх метрах перед фінішем.

Вовчинський - дворазовий паралімпійський чемпіон 2014 та 2022 років. На Іграх-2022 також здобував "золото" в естафеті паралижних перегонів.

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