Один человек погиб и шестеро пострадали вследствие российских обстрелов Херсонщины. ФОТО (обновлено)

Сегодня, 13 марта 2026 года, российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонщины с применением авиации, артиллерии, минометов, РСЗО и дронов различных типов.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии пострадали шесть гражданских лиц.

Удар по Дарьевке

Так, около 11:00 враг нанес артиллерийский удар по селу Дарьевка. Ранения и острую реакцию на стресс получили пять сотрудников сельского совета.

По данным ОВА, вследствие вражеского удара 27-летний мужчина получил взрывную травму, ранение головы и острую реакцию на стресс.

Еще у четырех женщин в возрасте 39, 54, 47 и 35 лет диагностировали острую реакцию на стресс.

Обстрел Благовещенского

В Благовещенском вследствие артиллерийского обстрела один человек получил травмы. В ОВА сообщили, что под вражеский удар попал 58-летний мужчина. Он получил взрывную травму, осколочные ранения головы, руки и ноги.

Атака на скорую

Кроме того, в ОВА рассказали, что около 13:30 в Миловской громаде россияне атаковали с БПЛА бригаду скорой помощи. Враг направил дрон на медиков, которые приехали на вызов. Вследствие попадания поврежден автомобиль. К счастью, люди не пострадали.





Повреждения

Сообщается, что повреждения получили частные дома, учебное заведение, здание сельсовета, амбулатория, автотранспорт.

Обновленная информация

Позже глава ОВА Александр Прокудин сообщил, что около 14:30 на дороге вблизи села Новая Каменка оккупанты атаковали с FPV-дрона 52-летнюю женщину. Она получила ранения, несовместимые с жизнью.