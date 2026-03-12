Сутки в Херсонской области: дроны и артиллерия ударили по жилью, один человек погиб. ФОТО
За прошедшие сутки оккупанты нанесли удары по Белозерке, Бериславу, Томарино и другим населенным пунктам области. Возникли пожары в частных домах, пострадал 1 человек, еще 23 получили ранения, в том числе ребенок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.
"Российские военные били по критической, транспортной и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 4 многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты испортили складское помещение, маршрутное такси, служебные и частные автомобили", - говорится в сообщении.
Вражеские удары по Херсонской громаде
За прошедшие сутки враг атаковал Херсон, Антоновку, Приднепровское, Садовое и Инженерное, сообщил начальник ГВА Ярослав Шанько.
В результате атак повреждены частные и многоэтажные дома, объекты критической инфраструктуры, медицинское учреждение, маршрутный автобус, служебный автомобиль.
В Херсонской общине 20 человек получили ранения различной степени тяжести.
Атаки на Бериславский район
Ночью в результате атаки вражеских дронов в селах Любимовка и Хрещеновка Бериславского района возникли пожары в частных жилых домах, сообщили в ГСЧС Херсона.
Спасатели оперативно прибыли на места происшествий и совместно с подразделениями местной пожарной охраны ликвидировали возгорания.
Несмотря на опасность, гражданское население не пострадало.
