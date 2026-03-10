РУС
РФ в течение дня обстреливала Херсон и область из артиллерии и дронов: один человек погиб, есть пострадавшие

Обстрелы Херсона

В течение 10 марта 2026 года военные армии РФ в очередной раз атаковали населенные пункты области с помощью артиллерии, РСЗО, минометов и дронов различного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Херсонской областной прокуратуры и информацию Херсонской ОВА.

Херсон

  • От последствий артиллерийских обстрелов пострадали два человека еще трое гражданских получили травмы в областном центре из-за вражеских атак с помощью FPV-дронов.

  • Вследствие обстрела Корабельного района

    16-летний парень получил контузию, минно-взрывную травму и ушиб грудной клетки. Сейчас он госпитализирован.

  • Около 17:30 враг нанес удар по Корабельному району города.

    Пострадала 66-летняя жительница Херсона. Она в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

    У женщины - контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. В момент атаки россиян она была во дворе.

  • Примерно в 18:00 российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Взрывную травму и осколочное ранение руки получил 58-летний горожанин. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь на месте. Во время обстрела он был во дворе.

Антоновка

  • Около 09:40 оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА в Антоновке. В зоне поражения оказалась 74-летняя женщина, от полученных тяжелых травм она скончалась в больнице.

Дарьевка

  • От последствий артиллерийских обстрелов в Дарьевке пострадали четыре человека.

Повреждения

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, магазин и автотранспорт.

Минирование территории Херсона

В настоящее время зафиксировано минирование врагом территории города. Противопехотные мины типа "Пряник" ("Плюшка") обнаружены в кварталах, расположенных недалеко от реки Кошевой.

"Призываем не передвигаться по указанному району. Территория минирования может быть более значительной. Будьте осторожны, не подвергайте себя опасности!" - подчеркнули в ОВА.

