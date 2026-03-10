РФ в течение дня обстреливала Херсон и область из артиллерии и дронов: один человек погиб, есть пострадавшие
В течение 10 марта 2026 года военные армии РФ в очередной раз атаковали населенные пункты области с помощью артиллерии, РСЗО, минометов и дронов различного типа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Херсонской областной прокуратуры и информацию Херсонской ОВА.
Херсон
- От последствий артиллерийских обстрелов пострадали два человека еще трое гражданских получили травмы в областном центре из-за вражеских атак с помощью FPV-дронов.
-
Вследствие обстрела Корабельного района
16-летний парень получил контузию, минно-взрывную травму и ушиб грудной клетки. Сейчас он госпитализирован.
-
Около 17:30 враг нанес удар по Корабельному району города.
Пострадала 66-летняя жительница Херсона. Она в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
У женщины - контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. В момент атаки россиян она была во дворе.
- Примерно в 18:00 российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Взрывную травму и осколочное ранение руки получил 58-летний горожанин. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь на месте. Во время обстрела он был во дворе.
Антоновка
- Около 09:40 оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА в Антоновке. В зоне поражения оказалась 74-летняя женщина, от полученных тяжелых травм она скончалась в больнице.
Дарьевка
- От последствий артиллерийских обстрелов в Дарьевке пострадали четыре человека.
Повреждения
Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, магазин и автотранспорт.
Минирование территории Херсона
В настоящее время зафиксировано минирование врагом территории города. Противопехотные мины типа "Пряник" ("Плюшка") обнаружены в кварталах, расположенных недалеко от реки Кошевой.
"Призываем не передвигаться по указанному району. Территория минирования может быть более значительной. Будьте осторожны, не подвергайте себя опасности!" - подчеркнули в ОВА.
