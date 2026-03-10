РФ протягом дня обстрілювала Херсон і область з артилерії та дронами: одна людина загинула, є постраждалі

Упродовж 10 березня 2026 року військові армії РФ вкотре атакували населені пункти області за допомогою артилерії, РСЗВ, мінометів та дронів різного типу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Херсонської обласної прокуратури та інформацію Херсонської ОВА.

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Херсон

Від наслідків артилерійських обстрілів постраждало двоє людей

ще троє цивільних дістали травм в обласному центрі через ворожі атаки за допомогою FPV-дронів.

внаслідок обстрілу Корабельного району 16-річний хлопець дістав контузію, мінно-вибухову травму та забій грудної клітини. Наразі він ушпиталений.

Близько 17.30 ворог завдав удару по Корабельному району міста. Постраждала 66-річна херсонка. Її у тяжкому стані доправлено до лікарні. У жінки - контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкові поранення грудної клітини та черевної порожнини. В момент атаки росіян вона була на подвір'ї.

Приблизно о 18.00 російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Вибухову травму та уламкове поранення руки отримав 58-річний містянин. Медики надали потерпілому необхідну допомогу на місці. Під час обстрілу він був на подвір'ї.

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Антонівка

Близько 09:40 окупанти скинули вибухівку з БпЛА в Антонівці. У зоні ураження опинилася 74-річна жінка, від отриманих важких травм вона померла у лікарні.

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Дар’ївка

Від наслідків артилерійських обстрілів у Дар’ївці постраждало четверо людей.

Пошкодження

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, магазин та автотранспорт.

Мінування території Херсону

Наразі зафіксовано мінування ворогом території міста. Протипіхотні міни типу "Пряник" ("Плюшка") виявлено в кварталах, розташованих неподалік річки Кошевої.

"Закликаємо не пересуватися вказаним районом. Територія мінування може бути значнішою. Будьте обачними, не наражайте себе на небезпеку!", - наголосили в ОВА.

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