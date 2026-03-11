Враг ударил по маршрутке в Херсоне: известно уже о 20 раненых (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

11 марта в полдень российские войска в очередной раз целенаправленно атаковали маршрутное такси в Днепровском районе Херсона.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть пострадавшие

Предварительно, в результате этого удара пострадали восемь человек. Все они получают необходимую помощь.

Информация уточняется.

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Обновленная информация

По данным ОВА, в результате попадания транспортное средство уничтожено. На данный момент известно о десяти пострадавших, среди которых 17-летний подросток.

"В больницу доставили женщин в возрасте 49, 64, 58, 37, 45 и 57 лет, а также мужчин 41, 48 и 60 лет. По меньшей мере, одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Подростку скорая оказала помощь на месте", - говорится в сообщении.

Обновление по состоянию на 14:30

По данным ОВА, количество пострадавших из-за удара российского дрона по маршрутке в Херсоне возросло до двадцати.

Сообщается, что в больницу доставили женщин 48, 46, 57 и 40 лет, а также мужчин, которым 51, 58 и 52 года. В них – взрывные травмы и осколочные ранения.

Медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь потерпевшим.

Также позже в больницу доставили еще одну пострадавшую - предварительно, 59-летняя женщина получила взрывную травму. Потерпевшая – под наблюдением медиков.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов Херсонщины: 2 человека погибли, еще 12 - получили ранения.

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