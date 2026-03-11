Враг ударил по маршрутке в Херсоне: известно уже о 20 раненых (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
11 марта в полдень российские войска в очередной раз целенаправленно атаковали маршрутное такси в Днепровском районе Херсона.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
Предварительно, в результате этого удара пострадали восемь человек. Все они получают необходимую помощь.
Информация уточняется.
Обновленная информация
По данным ОВА, в результате попадания транспортное средство уничтожено. На данный момент известно о десяти пострадавших, среди которых 17-летний подросток.
"В больницу доставили женщин в возрасте 49, 64, 58, 37, 45 и 57 лет, а также мужчин 41, 48 и 60 лет. По меньшей мере, одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Подростку скорая оказала помощь на месте", - говорится в сообщении.
Обновление по состоянию на 14:30
По данным ОВА, количество пострадавших из-за удара российского дрона по маршрутке в Херсоне возросло до двадцати.
Сообщается, что в больницу доставили женщин 48, 46, 57 и 40 лет, а также мужчин, которым 51, 58 и 52 года. В них – взрывные травмы и осколочные ранения.
Медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь потерпевшим.
Также позже в больницу доставили еще одну пострадавшую - предварительно, 59-летняя женщина получила взрывную травму. Потерпевшая – под наблюдением медиков.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов Херсонщины: 2 человека погибли, еще 12 - получили ранения.
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Деятельность: Известный чеченский бард, автор и исполнитель кабацких песен, участник чеченских вооруженных конфликтов.
В настоящее время проживает в Чечне.
Протягом 40 років єврейські терористи вбили 780 британців в підконтрольній Палестині. Це жодним чином не вплинуло на появу Ізраїлю на карті світу. Ізраїль створено рішенням ООН як прихосток для євреїв з метою захисту від антисемітизму після Холокосту.
О, горе, брат, тебе, о, горе,
За мелочи продавший дин!
Себя лишая райской доли,
Ты этой жизнью одержим!
Рабы Аллаhа! Ваша Вера --
Ваш самый ценный талисман.
Берите с праведных примеры,
А всё мирское -- лишь обман!
В Раю текут обилья реки;
В Раю -- Сады твоих надежд,
Купаясь в радости и неге,
В узорах шёлковых одежд!
Там не познаешь ты печали;
Там радость вечна через край;
Там жёны по тебе скучали:
"Войди скорее в Вечный Рай!"
Товар Аллаha очень дорог --
Лишь твой иман его цена!
День Воздаянья будет долог...
Так поспеши! Жизнь коротка...
Залишились лише фаталісти, на мою думку.
Влада повністю у режимі ІБД і розпилу..
Це чи не найстрашніший страх, коли під час обстрілу ти в коробочці з скла і тонкого металу!!!! ( магазинчик, ларьок чи маршрутка)
Хай Господь позбавить наш Херсон від такої кари !!!!