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Новости Фото Удар РФ по маршрутке в Херсоне
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Враг ударил по маршрутке в Херсоне: известно уже о 20 раненых (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

11 марта в полдень российские войска в очередной раз целенаправленно атаковали маршрутное такси в Днепровском районе Херсона.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть пострадавшие

Предварительно, в результате этого удара пострадали восемь человек. Все они получают необходимую помощь.

Информация уточняется.

Читайте также: РФ в течение дня обстреливала Херсон и область из артиллерии и дронов: один человек погиб, есть пострадавшие

удар по маршрутке в Херсоне
удар по маршрутке в Херсоне
удар по маршрутке в Херсоне

Обновленная информация

По данным ОВА, в результате попадания транспортное средство уничтожено. На данный момент известно о десяти пострадавших, среди которых 17-летний подросток.

"В больницу доставили женщин в возрасте 49, 64, 58, 37, 45 и 57 лет, а также мужчин 41, 48 и 60 лет. По меньшей мере, одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Подростку скорая оказала помощь на месте", - говорится в сообщении.

Обновление по состоянию на 14:30

По данным ОВА, количество пострадавших из-за удара российского дрона по маршрутке в Херсоне возросло до двадцати.

Сообщается, что в больницу доставили женщин 48, 46, 57 и 40 лет, а также мужчин, которым 51, 58 и 52 года. В них – взрывные травмы и осколочные ранения.

Медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь потерпевшим.

Также позже в больницу доставили еще одну пострадавшую - предварительно, 59-летняя женщина получила взрывную травму. Потерпевшая – под наблюдением медиков.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов Херсонщины: 2 человека погибли, еще 12 - получили ранения.

Смотрите также: Оккупанты обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области: 6 человек получили ранения. ВИДЕО

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маршрутки (541) обстрел (33193) Херсон (3338) Херсонская область (5753) Херсонский район (905)
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Топ комментарии
+5
І прошу зауважити, це - не теракт по міркам організації озабочєних націй! Це - освобождєніє! А те, що було вчора в брянську - крічющє-вопіющєє, вєроломно-тєрорістічєскоє нападєніє на мірних людєй!
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11.03.2026 15:19 Ответить
+4
Нехай люди видужують. Сил їм і терпіння!
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11.03.2026 15:31 Ответить
+3
Чечня вільна? Що ви курите? Чечні в принципі не може бути вільною. Ніколи. Там завжди буде якийсь "кадиров" з тейпу беной. Ви знаєте хоча б одного інженера, вченого, поета, художника, архітектора чеченця? Впевнений що ні. Це нація злодіїв та вбивць. Віками вони займались лише криміналом і їх "суспільство" організоване як банда. І так, якась частина сидить біля параші, а представникам тейпу беной "аллах все дає".
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11.03.2026 15:52 Ответить
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І прошу зауважити, це - не теракт по міркам організації озабочєних націй! Це - освобождєніє! А те, що було вчора в брянську - крічющє-вопіющєє, вєроломно-тєрорістічєскоє нападєніє на мірних людєй!
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11.03.2026 15:19 Ответить
Нам своє робить.
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11.03.2026 15:26 Ответить
Нехай люди видужують. Сил їм і терпіння!
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11.03.2026 15:31 Ответить
Це тероризм в чистому вигляді, а тероризм ознака слабкості. До терору вдаються ті в кого немає сил і можливостей перемогти на полі бою. Наразі це вже ознака агонії **********. Мені не зрозуміло що вони хочуть отримати в результаті такого терору цивільного населення. Такі акти лише посилюють ненависть та презирство до русні і збільшують опір окупації.
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11.03.2026 15:32 Ответить
Тероризм допоміг чечні стати незалежною. Він - працює.
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11.03.2026 15:46 Ответить
Чечня вільна? Що ви курите? Чечні в принципі не може бути вільною. Ніколи. Там завжди буде якийсь "кадиров" з тейпу беной. Ви знаєте хоча б одного інженера, вченого, поета, художника, архітектора чеченця? Впевнений що ні. Це нація злодіїв та вбивць. Віками вони займались лише криміналом і їх "суспільство" організоване як банда. І так, якась частина сидить біля параші, а представникам тейпу беной "аллах все дає".
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11.03.2026 15:52 Ответить
Муцураєва знаю - поет. Не подобається тероризм чечні, то згадай скільки євреї бритів підірвали у 1940х.
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11.03.2026 16:22 Ответить
"Тимур Хамзатович Муцураев принадлежит к чеченскому тейпу Беной.
Деятельность: Известный чеченский бард, автор и исполнитель кабацких песен, участник чеченских вооруженных конфликтов.
В настоящее время проживает в Чечне.

 Протягом 40 років єврейські терористи вбили 780 британців в підконтрольній Палестині. Це жодним чином не вплинуло на появу Ізраїлю на карті світу. Ізраїль створено рішенням ООН як прихосток для євреїв з метою захисту від антисемітизму після Холокосту.
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11.03.2026 17:18 Ответить
Ось зразок "творчості" Мацураєва. Ви вважаєте оце поезією?

О, горе, брат, тебе, о, горе,
За мелочи продавший дин!
Себя лишая райской доли,
Ты этой жизнью одержим!
Рабы Аллаhа! Ваша Вера --
Ваш самый ценный талисман.
Берите с праведных примеры,
А всё мирское -- лишь обман!
В Раю текут обилья реки;
В Раю -- Сады твоих надежд,
Купаясь в радости и неге,
В узорах шёлковых одежд!
Там не познаешь ты печали;
Там радость вечна через край;
Там жёны по тебе скучали:
"Войди скорее в Вечный Рай!"
Товар Аллаha очень дорог --
Лишь твой иман его цена!
День Воздаянья будет долог...
Так поспеши! Жизнь коротка...
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11.03.2026 17:27 Ответить
Свідомий геноцид варварської орди проти мирного населення ,світ мовчить ,влада бездіяльна.
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11.03.2026 16:25 Ответить
Неможливо людині таке витримувати щодня - гуркіт, смерті та чутки про смерть знайомих, дрони, вибухи...
Залишились лише фаталісти, на мою думку.
Влада повністю у режимі ІБД і розпилу..
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11.03.2026 21:11 Ответить
Незнаю що можно зробити для маршруток ?? Можливо якоюсь броне-плівкою обклеювати вікна, щоб було меньше скляних уламків проти пасажирів ? А.
Це чи не найстрашніший страх, коли під час обстрілу ти в коробочці з скла і тонкого металу!!!! ( магазинчик, ларьок чи маршрутка)
Хай Господь позбавить наш Херсон від такої кари !!!!
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11.03.2026 21:15 Ответить
 
 