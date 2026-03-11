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Новини Фото Удар РФ по маршрутці в Херсоні
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Ворог ударив по маршрутці в Херсоні: відомо вже про 20 поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

11 березня опівдні російські війська вчергове цілеспрямовано атакували маршрутне таксі у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі

Попередньо, внаслідок цього удару постраждали восьмеро людей. Всі вони отримують необхідну допомогу.

Інформація уточнюється.

Також читайте: РФ протягом дня обстрілювала Херсон і область з артилерії та дронами: одна людина загинула, є постраждалі

удар по маршрутці в Херсоні
удар по маршрутці в Херсоні
удар по маршрутці в Херсоні

Оновлена інформація

За даними ОВА, внаслідок влучання транспортний засіб знищено. На цю хвилину відомо про десятьох постраждалих, серед яких 17-річний підліток.

"До лікарні доставили жінок віком 49, 64, 58, 37, 45 та 57 років, а також чоловіків 41, 48 та 60 років. Щонайменше одна постраждала перебуває у тяжкому стані. Підлітку швидка надала допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

Оновлення станом на 14:30

За даними ОВА, кількість постраждалих через удар російського дрона по маршрутці у Херсоні зросла до двадцяти.

Повідомляється, що до лікарні доставили жінок віком 48, 46, 57 та 40 років, а також чоловіків, яким 51, 58 та 52 роки. У них – вибухові травми та уламкові поранення.

Медики проводять обстеження і надають необхідну допомогу потерпілим.

Також пізніше до лікарні доставили ще одну постраждалу - попередньо, 59-річна жінка дістала вибухову травму. Потерпіла - під наглядом медиків.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли 46 населених пунктів Херсонщини: 2 людини загинули, ще 12 - дістали поранення.

Також дивіться: Окупанти обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини: 6 людей дістали поранення. ВIДЕО

Автор: 

маршрутки (352) обстріл (34547) Херсон (3887) Херсонська область (6743) Херсонський район (919)
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Топ коментарі
+5
І прошу зауважити, це - не теракт по міркам організації озабочєних націй! Це - освобождєніє! А те, що було вчора в брянську - крічющє-вопіющєє, вєроломно-тєрорістічєскоє нападєніє на мірних людєй!
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11.03.2026 15:19 Відповісти
+4
Нехай люди видужують. Сил їм і терпіння!
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11.03.2026 15:31 Відповісти
+3
Чечня вільна? Що ви курите? Чечні в принципі не може бути вільною. Ніколи. Там завжди буде якийсь "кадиров" з тейпу беной. Ви знаєте хоча б одного інженера, вченого, поета, художника, архітектора чеченця? Впевнений що ні. Це нація злодіїв та вбивць. Віками вони займались лише криміналом і їх "суспільство" організоване як банда. І так, якась частина сидить біля параші, а представникам тейпу беной "аллах все дає".
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11.03.2026 15:52 Відповісти
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І прошу зауважити, це - не теракт по міркам організації озабочєних націй! Це - освобождєніє! А те, що було вчора в брянську - крічющє-вопіющєє, вєроломно-тєрорістічєскоє нападєніє на мірних людєй!
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11.03.2026 15:19 Відповісти
Нам своє робить.
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11.03.2026 15:26 Відповісти
Нехай люди видужують. Сил їм і терпіння!
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11.03.2026 15:31 Відповісти
Це тероризм в чистому вигляді, а тероризм ознака слабкості. До терору вдаються ті в кого немає сил і можливостей перемогти на полі бою. Наразі це вже ознака агонії **********. Мені не зрозуміло що вони хочуть отримати в результаті такого терору цивільного населення. Такі акти лише посилюють ненависть та презирство до русні і збільшують опір окупації.
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11.03.2026 15:32 Відповісти
Тероризм допоміг чечні стати незалежною. Він - працює.
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11.03.2026 15:46 Відповісти
Чечня вільна? Що ви курите? Чечні в принципі не може бути вільною. Ніколи. Там завжди буде якийсь "кадиров" з тейпу беной. Ви знаєте хоча б одного інженера, вченого, поета, художника, архітектора чеченця? Впевнений що ні. Це нація злодіїв та вбивць. Віками вони займались лише криміналом і їх "суспільство" організоване як банда. І так, якась частина сидить біля параші, а представникам тейпу беной "аллах все дає".
показати весь коментар
11.03.2026 15:52 Відповісти
Муцураєва знаю - поет. Не подобається тероризм чечні, то згадай скільки євреї бритів підірвали у 1940х.
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11.03.2026 16:22 Відповісти
"Тимур Хамзатович Муцураев принадлежит к чеченскому тейпу Беной.
Деятельность: Известный чеченский бард, автор и исполнитель кабацких песен, участник чеченских вооруженных конфликтов.
В настоящее время проживает в Чечне.

 Протягом 40 років єврейські терористи вбили 780 британців в підконтрольній Палестині. Це жодним чином не вплинуло на появу Ізраїлю на карті світу. Ізраїль створено рішенням ООН як прихосток для євреїв з метою захисту від антисемітизму після Холокосту.
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11.03.2026 17:18 Відповісти
Ось зразок "творчості" Мацураєва. Ви вважаєте оце поезією?

О, горе, брат, тебе, о, горе,
За мелочи продавший дин!
Себя лишая райской доли,
Ты этой жизнью одержим!
Рабы Аллаhа! Ваша Вера --
Ваш самый ценный талисман.
Берите с праведных примеры,
А всё мирское -- лишь обман!
В Раю текут обилья реки;
В Раю -- Сады твоих надежд,
Купаясь в радости и неге,
В узорах шёлковых одежд!
Там не познаешь ты печали;
Там радость вечна через край;
Там жёны по тебе скучали:
"Войди скорее в Вечный Рай!"
Товар Аллаha очень дорог --
Лишь твой иман его цена!
День Воздаянья будет долог...
Так поспеши! Жизнь коротка...
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11.03.2026 17:27 Відповісти
Свідомий геноцид варварської орди проти мирного населення ,світ мовчить ,влада бездіяльна.
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11.03.2026 16:25 Відповісти
Неможливо людині таке витримувати щодня - гуркіт, смерті та чутки про смерть знайомих, дрони, вибухи...
Залишились лише фаталісти, на мою думку.
Влада повністю у режимі ІБД і розпилу..
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11.03.2026 21:11 Відповісти
Незнаю що можно зробити для маршруток ?? Можливо якоюсь броне-плівкою обклеювати вікна, щоб було меньше скляних уламків проти пасажирів ? А.
Це чи не найстрашніший страх, коли під час обстрілу ти в коробочці з скла і тонкого металу!!!! ( магазинчик, ларьок чи маршрутка)
Хай Господь позбавить наш Херсон від такої кари !!!!
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11.03.2026 21:15 Відповісти
 
 