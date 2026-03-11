Ворог ударив по маршрутці в Херсоні: відомо вже про 20 поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

11 березня опівдні російські війська вчергове цілеспрямовано атакували маршрутне таксі у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі

Попередньо, внаслідок цього удару постраждали восьмеро людей. Всі вони отримують необхідну допомогу.

Інформація уточнюється.

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Оновлена інформація

За даними ОВА, внаслідок влучання транспортний засіб знищено. На цю хвилину відомо про десятьох постраждалих, серед яких 17-річний підліток.

"До лікарні доставили жінок віком 49, 64, 58, 37, 45 та 57 років, а також чоловіків 41, 48 та 60 років. Щонайменше одна постраждала перебуває у тяжкому стані. Підлітку швидка надала допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

Оновлення станом на 14:30

За даними ОВА, кількість постраждалих через удар російського дрона по маршрутці у Херсоні зросла до двадцяти.

Повідомляється, що до лікарні доставили жінок віком 48, 46, 57 та 40 років, а також чоловіків, яким 51, 58 та 52 роки. У них – вибухові травми та уламкові поранення.

Медики проводять обстеження і надають необхідну допомогу потерпілим.

Також пізніше до лікарні доставили ще одну постраждалу - попередньо, 59-річна жінка дістала вибухову травму. Потерпіла - під наглядом медиків.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли 46 населених пунктів Херсонщини: 2 людини загинули, ще 12 - дістали поранення.

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