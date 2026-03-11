Ворог ударив по маршрутці в Херсоні: відомо вже про 20 поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
11 березня опівдні російські війська вчергове цілеспрямовано атакували маршрутне таксі у Дніпровському районі Херсона.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
Попередньо, внаслідок цього удару постраждали восьмеро людей. Всі вони отримують необхідну допомогу.
Інформація уточнюється.
Оновлена інформація
За даними ОВА, внаслідок влучання транспортний засіб знищено. На цю хвилину відомо про десятьох постраждалих, серед яких 17-річний підліток.
"До лікарні доставили жінок віком 49, 64, 58, 37, 45 та 57 років, а також чоловіків 41, 48 та 60 років. Щонайменше одна постраждала перебуває у тяжкому стані. Підлітку швидка надала допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.
Оновлення станом на 14:30
За даними ОВА, кількість постраждалих через удар російського дрона по маршрутці у Херсоні зросла до двадцяти.
Повідомляється, що до лікарні доставили жінок віком 48, 46, 57 та 40 років, а також чоловіків, яким 51, 58 та 52 роки. У них – вибухові травми та уламкові поранення.
Медики проводять обстеження і надають необхідну допомогу потерпілим.
Також пізніше до лікарні доставили ще одну постраждалу - попередньо, 59-річна жінка дістала вибухову травму. Потерпіла - під наглядом медиків.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли 46 населених пунктів Херсонщини: 2 людини загинули, ще 12 - дістали поранення.
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Деятельность: Известный чеченский бард, автор и исполнитель кабацких песен, участник чеченских вооруженных конфликтов.
В настоящее время проживает в Чечне.
Протягом 40 років єврейські терористи вбили 780 британців в підконтрольній Палестині. Це жодним чином не вплинуло на появу Ізраїлю на карті світу. Ізраїль створено рішенням ООН як прихосток для євреїв з метою захисту від антисемітизму після Холокосту.
О, горе, брат, тебе, о, горе,
За мелочи продавший дин!
Себя лишая райской доли,
Ты этой жизнью одержим!
Рабы Аллаhа! Ваша Вера --
Ваш самый ценный талисман.
Берите с праведных примеры,
А всё мирское -- лишь обман!
В Раю текут обилья реки;
В Раю -- Сады твоих надежд,
Купаясь в радости и неге,
В узорах шёлковых одежд!
Там не познаешь ты печали;
Там радость вечна через край;
Там жёны по тебе скучали:
"Войди скорее в Вечный Рай!"
Товар Аллаha очень дорог --
Лишь твой иман его цена!
День Воздаянья будет долог...
Так поспеши! Жизнь коротка...
Залишились лише фаталісти, на мою думку.
Влада повністю у режимі ІБД і розпилу..
Це чи не найстрашніший страх, коли під час обстрілу ти в коробочці з скла і тонкого металу!!!! ( магазинчик, ларьок чи маршрутка)
Хай Господь позбавить наш Херсон від такої кари !!!!