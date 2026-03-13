На Херсонщине в результате российских обстрелов ранены 13 человек. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Зеленовка, Садовое, Приднепровское, Благовещенское, Белозерка, Станислав, Днепровское, Велетенское, Кизомыс, Разлив, Новодмитровка, Софиевка, Ивановка, Новотягинка, Токаровка, Берислав, Новорайск, Новая Каменка, Любимовка, Степное, Раковка, Дудчаны, Великая Александровка, Борозенское, Крещеновка, Нововоскресенское, Тягинка, Змиевка, Золотая Балка, Львово, Михайловка, Отрадокаменка, Осокоровка, Республиканец, Красный Маяк, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 20 частных домов. Также оккупанты испортили складское помещение, хозяйственную постройку и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 13 человек получили ранения.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 2 человека.







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