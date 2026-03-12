РУС
обстрелы Херсонщины
11 человек получили ранения вследствие российских обстрелов Херсона и области

Херсонская область после обстрела

В течение дня 12 марта российские военные обстреливали населенные пункты Херсонской области артиллерией, минометами и дронами различного типа, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по состоянию на 17:30 известно, что от последствий российской агрессии получили ранения 11 гражданских лиц.

Удары по Херсону

В течение дня враг обстрелял из артиллерии Херсон, где от последствий обстрелов пострадали пять человек.

Смотрите также: Сутки в Херсонской области: дроны и артиллерия нанесли удары по жилым домам, один человек погиб. ФОТО

Обстрелы области

  • Вследствие артобстрелов в Белозерке один человек ранен.
  • В Зеленовке травмы получили двое гражданских.
  • Кроме того, ночью оккупанты применили ударный дрон в селе Любимовка – ранения получили двое местных жителей.
  • Еще один человек пострадал в селе Степное от вражеского FPV.

Смотрите также: Враг ударил по маршрутке в Херсоне: известно уже о 20 раненых (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Повреждения

Кроме того, повреждения получили частные дома, учебное заведение, складские помещения, гаражи и автотранспорт.

обстрел (15262) Херсон (1538) Херсонская область (2705) Херсонский район (744) Белозерка (95) Зеленовка (19)
