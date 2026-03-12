11 человек получили ранения вследствие российских обстрелов Херсона и области
В течение дня 12 марта российские военные обстреливали населенные пункты Херсонской области артиллерией, минометами и дронами различного типа, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по состоянию на 17:30 известно, что от последствий российской агрессии получили ранения 11 гражданских лиц.
Удары по Херсону
В течение дня враг обстрелял из артиллерии Херсон, где от последствий обстрелов пострадали пять человек.
Обстрелы области
- Вследствие артобстрелов в Белозерке один человек ранен.
- В Зеленовке травмы получили двое гражданских.
- Кроме того, ночью оккупанты применили ударный дрон в селе Любимовка – ранения получили двое местных жителей.
- Еще один человек пострадал в селе Степное от вражеского FPV.
Повреждения
Кроме того, повреждения получили частные дома, учебное заведение, складские помещения, гаражи и автотранспорт.
