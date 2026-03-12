11 человек получили ранения вследствие российских обстрелов Херсона и области

В течение дня 12 марта российские военные обстреливали населенные пункты Херсонской области артиллерией, минометами и дронами различного типа, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по состоянию на 17:30 известно, что от последствий российской агрессии получили ранения 11 гражданских лиц.

Удары по Херсону

В течение дня враг обстрелял из артиллерии Херсон, где от последствий обстрелов пострадали пять человек.

Обстрелы области

Вследствие артобстрелов в Белозерке один человек ранен.

В Зеленовке травмы получили двое гражданских.

Кроме того, ночью оккупанты применили ударный дрон в селе Любимовка – ранения получили двое местных жителей.

Еще один человек пострадал в селе Степное от вражеского FPV.

Повреждения

Кроме того, повреждения получили частные дома, учебное заведение, складские помещения, гаражи и автотранспорт.