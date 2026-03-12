11 людей зазнали поранень унаслідок російських обстрілів Херсону та області
Упродовж дня 12 березня російські військові обстрілювали населені пункти Херсонської області артилерією, мінометами та дронами різного типу, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, станом на 17:30 відомо, що від наслідків російської агресії дістали поранення 11 цивільних.
Удари по Херсону
Упродовж дня ворог крив артилерійським вогнем Херсон, де від наслідків обстрілів постраждало п’ятеро людей.
Обстріли області
- Унаслідок артобстрілів у Білозерці один поранений.
- У Зеленівці травми дістали двоє цивільних.
- Крім того, вночі окупанти застосували ударний дрон у селі Любимівка – поранень зазнали двоє місцевих жителів.
- Ще одна людина постраждала у селі Степне від ворожого FPV.
Пошкодження
Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, навчальний заклад, складські приміщення, гаражі та автотранспорт.
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