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Новини Обстріли Херсонщини
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11 людей зазнали поранень унаслідок російських обстрілів Херсону та області

Херсонщина після обстрілу

Упродовж дня 12 березня російські військові обстрілювали населені пункти Херсонської області артилерією, мінометами та дронами різного типу, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, станом на 17:30 відомо, що від наслідків російської агресії дістали поранення 11 цивільних.

Удари по Херсону

Упродовж дня ворог крив артилерійським вогнем Херсон, де від наслідків обстрілів постраждало п’ятеро людей.

Також дивіться: Доба на Херсонщині: дрони та артилерія вдарили по житлу, одна людина загинула. ФОТО

Обстріли області

  • Унаслідок артобстрілів у Білозерці один поранений.
  • У Зеленівці травми дістали двоє цивільних.
  • Крім того, вночі окупанти застосували ударний дрон у селі Любимівка – поранень зазнали двоє місцевих жителів.
  • Ще одна людина постраждала у селі Степне від ворожого FPV.

Також дивіться: Ворог ударив по маршрутці в Херсоні: відомо вже про 20 поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пошкодження

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, навчальний заклад, складські приміщення, гаражі та автотранспорт.

Автор: 

обстріл (34564) Херсон (3888) Херсонська область (6746) Херсонський район (921) Білозерка (106) Зеленівка (22)
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