Доба на Херсонщині: дрони та артилерія вдарили по житлу, одна людина загинула. ФОТО

Минулої доби окупанти вдарили по Білозерці, Бериславу, Томариному та іншим населеним пунктам області. Виникли пожежі в приватних будинках, постраждала 1 людина, ще 23 дістали поранення, зокрема дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

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"Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 10 приватних будинків.Також окупанти понівечили складське приміщення, маршрутне таксі, службові та приватні автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Ворожі удари по Херсонській громаді

Минулої доби ворог атакував Херсон, Антонівку, Придніпровське, Садове та Інженерне, повідомив начальник МВА Ярослав Шанько.

Внаслідок атак пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, об'єкти критичної інфраструктури, медичний заклад, маршрутний автобус, службовий автомобіль.

У Херсонській громаді 20 людей дістали поранення різних ступенів тяжкості.

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Атаки на Бериславський район

Вночі внаслідок атаки ворожих дронів у селах Любимівка та Хрещенівка Бериславського району виникли пожежі в приватних житлових будинках, повідомили у ДСНС Херсону.

Рятувальники оперативно прибули на місця подій та спільно з підрозділами місцевої пожежної охорони ліквідували загорання.

Попри небезпеку, цивільне населення не постраждало.

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