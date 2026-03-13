На Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранено 13 людей. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Садове, Придніпровське, Благовіщенське, Білозерка, Станіслав, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Розлив, Новодмитрівка, Софіївка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Новорайськ, Нова Кам'янка, Любимівка, Степне, Раківка, Дудчани, Велика Олександрівка, Борозенське, Хрещенівка, Нововоскресенське, Тягинка, Зміївка, Золота Балка, Львове, Михайлівка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Республіканець, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 20 приватних будинків.Також окупанти понівечили складське приміщення, господарчу споруду та приватні автомобілі.

Через російську агресію 13 людей дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 2 людини.







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