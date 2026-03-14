Пастор Бернс об опасности ядерной войны: миллионы россиян могут погибнуть

Американский пастор и духовный наставник Дональда Трампа Марк Бернс предупредил, что в случае применения Россией ядерного оружия последствия будут катастрофическими, и миллионы россиян могут погибнуть в результате ответных мер и эскалации конфликта.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Эспрессо.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Если будет применено ядерное оружие, жертв станет еще больше. Тогда Соединенные Штаты будут вынуждены применить свое ядерное оружие, и погибнут миллионы россиян. А в ответ ракеты могут быть направлены уже на США, и погибнут американцы. Именно такого сценария мы пытаемся не допустить — полномасштабной войны. Сейчас Россия в основном ограничивается заявлениями. Президент также действовал решительно в отношении Венесуэлы: Мадуро был задержан и сейчас находится в тюрьме, где, вероятно, проведет остаток жизни по обвинениям в связях с наркокартелями", — пояснил Бернс.

США продолжат удары по Ирану

Соединенные Штаты намерены продолжать удары по Ирану, пока не будет полностью ликвидирована возможность создания там ядерного оружия.

По словам Бернса, несмотря на жесткую риторику со стороны России и Китая, ни одна из этих стран не прибегла к реальным ответным действиям. Он считает, что такая позиция свидетельствует о признании силы и военных возможностей США, а также о нежелании эскалировать конфликт.

"Сейчас мы наносим удары по Ирану и будем продолжать их, пока они не капитулируют и пока не будет уничтожена каждая частица урана, пригодного для создания ядерной бомбы. Мы будем продолжать эти атаки, пока эта возможность не будет полностью ликвидирована и они не откажутся от любых намерений создавать ядерное оружие. И, опять же, Россия на это никак не отреагировала. Китай также ничего не сделал. Они только говорили, но не действовали. И не дай Бог, чтобы они начали действовать. Они признают мощь и силу вооруженных сил Соединенных Штатов. Мы по-прежнему остаемся лидерами в мире. Я говорю это не легкомысленно — я говорю это с гордостью", — добавил он.