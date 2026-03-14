РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7719 посетителей онлайн
Новости Ядерная безопасность Удары США по Ирану
1 963 24

Пастор Бернс об опасности ядерной войны: миллионы россиян могут погибнуть

Американский пастор и духовный наставник Дональда Трампа Марк Бернс предупредил, что в случае применения Россией ядерного оружия последствия будут катастрофическими, и миллионы россиян могут погибнуть в результате ответных мер и эскалации конфликта.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Эспрессо.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Если будет применено ядерное оружие, жертв станет еще больше. Тогда Соединенные Штаты будут вынуждены применить свое ядерное оружие, и погибнут миллионы россиян. А в ответ ракеты могут быть направлены уже на США, и погибнут американцы. Именно такого сценария мы пытаемся не допустить — полномасштабной войны. Сейчас Россия в основном ограничивается заявлениями. Президент также действовал решительно в отношении Венесуэлы: Мадуро был задержан и сейчас находится в тюрьме, где, вероятно, проведет остаток жизни по обвинениям в связях с наркокартелями", — пояснил Бернс.

США продолжат удары по Ирану

Соединенные Штаты намерены продолжать удары по Ирану, пока не будет полностью ликвидирована возможность создания там ядерного оружия.

По словам Бернса, несмотря на жесткую риторику со стороны России и Китая, ни одна из этих стран не прибегла к реальным ответным действиям. Он считает, что такая позиция свидетельствует о признании силы и военных возможностей США, а также о нежелании эскалировать конфликт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин предлагал Трампу перевезти в Россию иранский уран: президент США отказал, - Axios

"Сейчас мы наносим удары по Ирану и будем продолжать их, пока они не капитулируют и пока не будет уничтожена каждая частица урана, пригодного для создания ядерной бомбы. Мы будем продолжать эти атаки, пока эта возможность не будет полностью ликвидирована и они не откажутся от любых намерений создавать ядерное оружие. И, опять же, Россия на это никак не отреагировала. Китай также ничего не сделал. Они только говорили, но не действовали. И не дай Бог, чтобы они начали действовать. Они признают мощь и силу вооруженных сил Соединенных Штатов. Мы по-прежнему остаемся лидерами в мире. Я говорю это не легкомысленно — я говорю это с гордостью", — добавил он.

Автор: 

Иран (1037) россия (22509) США (7297) ядерное оружие (462) Бернс Марк (5)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Ще один ******.
показать весь комментарий
14.03.2026 12:23 Ответить
+7
Скоріше б сдохли
показать весь комментарий
14.03.2026 12:28 Ответить
+6
Вони і не жили тому їм вмирати просто - це видно на полях України
показать весь комментарий
14.03.2026 12:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Go Johnny go 😉!!!
показать весь комментарий
14.03.2026 12:23 Ответить
Ще один ******.
показать весь комментарий
14.03.2026 12:23 Ответить
Не ******, а пісділок!
показать весь комментарий
14.03.2026 12:39 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2026 12:24 Ответить
Вони і не жили тому їм вмирати просто - це видно на полях України
показать весь комментарий
14.03.2026 12:26 Ответить
Скоріше б сдохли
показать весь комментарий
14.03.2026 12:28 Ответить
Менше за все Трамп схожий на християнина. Він більш схожий на рюріка-педофіла Путіна.
показать весь комментарий
14.03.2026 12:32 Ответить
Деякі протестанти теж мало схожі на християн.
показать весь комментарий
14.03.2026 12:35 Ответить
Був такий собі Льоня-космос - Черновецький. В нього був пастор, наче звали Аделаджі. Чогось Трумп зі своїм пастором мені їх нагадують. Безбашені і ті і ті.
показать весь комментарий
14.03.2026 12:37 Ответить
то це файно.. путінські росіяни загинуть то що?? Свято буде..кати-фашисти путінські не хочуть жити по-цівілізованому то це ми вітаємо
показать весь комментарий
14.03.2026 12:38 Ответить
"Зараз росія здебільшого обмежується заявами" - та ні, пастор і духовний наставник, не обмежується. Зараз кацапетівка здебільшого зайнята геноцидом українців. Це якщо ти забув.
показать весь комментарий
14.03.2026 12:40 Ответить
і доки не буде знищено кожну частку урану, придатного для створення ядерної бомби
Як він планує знищити уран?

Як він планує знищити уран?
показать весь комментарий
14.03.2026 12:43 Ответить
Він не знає про що говорить, він просто говорилка.
показать весь комментарий
14.03.2026 13:28 Ответить
Хм... а яка тоді погана новина?
показать весь комментарий
14.03.2026 12:46 Ответить
Сьогодні у світі домінує ІДІОТИЗМ. Цікаво чому??? Можливо цих ідіотів потрібно усунути від влади і це повсюди. Людство має замислитися над цим. Вони надто зажерливі аби мислити раціонально адекватно
показать весь комментарий
14.03.2026 12:50 Ответить
Яка паства, такий і пастор.
показать весь комментарий
14.03.2026 12:51 Ответить
Ми їм дамо просратися - Бернс
показать весь комментарий
14.03.2026 13:07 Ответить
Пастор Бернс про небезпеку ядерної війни: мільйони росіян можуть загинути
...А нам все равно, а нам все равно... Співає ху....ло в бункері
показать весь комментарий
14.03.2026 13:08 Ответить
Брехня.
показать весь комментарий
14.03.2026 13:11 Ответить
Скажем правду, росеянцы погибнуть не могут, они могут только сдохнуть...
показать весь комментарий
14.03.2026 13:12 Ответить
По параше надо нанести такой удар, после которого они не смогут ответить, т.к. сдохнут все.
показать весь комментарий
14.03.2026 13:22 Ответить
Рашка і Китай чмошники бо бояться потужних ядерних дискобульбуляторів Трампа. Молодець.
показать весь комментарий
14.03.2026 13:23 Ответить
А мінуси які?
показать весь комментарий
14.03.2026 13:25 Ответить
Або Америка десятиліттями приховувала свою тупість, або її приховували українські ЗМІ. Не може ж ціла країна в в один момент перетворитися на посміховисько. Що буде коли почнуть критикувати Європу.
показать весь комментарий
14.03.2026 13:42 Ответить
 
 