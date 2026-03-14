Пастор Бернс про небезпеку ядерної війни: мільйони росіян можуть загинути

Американський пастор і духовний наставник Дональда Трампа Марк Бернс попередив, що у разі застосування Росією ядерної зброї наслідки будуть катастрофічними, і мільйони росіян можуть загинути через відповідь та ескалацію конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Еспресо.

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"Якщо буде застосована ядерна зброя, жертв стане ще більше. Тоді Сполучені Штати будуть змушені застосувати свою ядерну зброю, і загинуть мільйони росіян. А у відповідь ракети можуть бути спрямовані вже на США, і загинуть американці. Саме такого сценарію ми намагаємося не допустити - повномасштабної війни. Зараз Росія здебільшого обмежується заявами. Президент також діяв рішуче щодо Венесуели: Мадуро був затриманий і тепер перебуває у в’язниці, де, ймовірно, проведе решту життя за звинуваченнями у зв’язках із наркокартелями", - пояснив Бернс.

США продовжать удари по Ірану

Сполучені Штати мають намір продовжувати удари по Ірану, доки не буде повністю ліквідовано можливість створення там ядерної зброї.

За словами Бернса, попри жорстку риторику з боку Росія та Китай, жодна з цих країн не вдалася до реальних дій у відповідь. Він вважає, що така позиція свідчить про визнання сили та військових можливостей США, а також небажання ескалувати конфлікт.

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"Зараз ми завдаємо ударів по Ірану і будемо продовжувати їх, доки вони не капітулюють і доки не буде знищено кожну частку урану, придатного для створення ядерної бомби. Ми продовжуватимемо ці атаки, доки ця можливість не буде повністю ліквідована і вони не відмовляться від будь-яких намірів створювати ядерну зброю. І, знову ж таки, Росія на це ніяк не відреагувала. Китай також нічого не зробив. Вони лише говорили, але не діяли. І не доведи Боже, щоб вони почали діяти. Вони визнають міць і силу збройних сил Сполучених Штатів. Ми й досі залишаємося лідерами у світі. Я кажу це не легковажно - я кажу це з гордістю", - додав він.