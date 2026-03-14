Враг обстрелял Херсон: ранены трое детей и четверо взрослых

Утром 14 марта российские захватчики не прекращают обстрелы Херсона. Под вражеским огнем оказались несколько районов города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

Около 9.00 российские оккупанты обстреляли Днепровский район. На данный момент известно о трех пострадавших, которых доставили в больницу.

"Женщины 50, 47 и 78 лет находились в квартире в момент вражеского удара и получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

В 10 часов враг нанес удар по центру Херсона. В результате обстрела 12-летняя девочка и мальчики 11 и 13 лет получили минно-взрывные травмы и острую стрессовую реакцию. Дети сейчас находятся под наблюдением врачей.

Через час центр Херсона снова оказался под вражеским огнем.

В настоящее время в больницу доставлены 4 пострадавших — 57-летний мужчина и женщины 55, 51 и 59 лет.

Все пострадавшие на момент обстрела находились в квартире и получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

Что предшествовало?

За последние сутки в Херсонской области в результате российских обстрелов погиб один человек, еще семь человек получили ранения.

Под ударами дронов, авиации и артиллерии оказались населенные пункты: