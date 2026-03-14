Ворог обстріляв Херсон: поранені троє дітей і дев’ятеро дорослих (оновлено)
Зранку 14 березня російські загарбники не припиняють обстрілів Херсону. Під ворожим вогнем опинилися декілька районів міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Близько 9.00 російські окупанти обстріляли Дніпровський район. На зараз відомо про трьох постраждалих, яких доправили до лікарні.
"Жінки 50, 47 та 78 років були у квартирі на момент ворожого удару й дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.Усім потерпілим надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.
О 10 годині ворог вдарив по середмістю Херсону. Внаслідок обстрілу 12-річна дівчинка та хлопчики 11 і 13 років дістали мінно-вибухові травми та гостру реакцію на стрес. Діти наразі перебувають під наглядом лікарів.
Через годину середмістя Херсону знову опинилося під ворожим вогнем.
Наразі до лікарні доправлено 4 постраждалих - 57-річного чоловіка та жінок 55, 51 і 59 років.
Всі потерпілі на момент обстрілу були у квартирі та дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.
Оновлення
Близько 11:50 через російський удар по центру Херсону постраждали ще двоє людей, повідомили у Херсонській ОВА
Внаслідок чергового ворожого удару 67-річна жінка та 62-річний чоловік дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.
Постраждалу доставили до лікарні у середньому стані тяжкості, херсонцю бригада "швидкої" надала меддопомогу на місці.
Що передувало?
Протягом останньої доби в Херсонській області через російські обстріли загинула одна людина, ще сім осіб отримали поранення.
Під ударами дронів, авіації та артилерії опинилися населені пункти:
- Херсонського району - Антонівка, Благовіщенське, Придніпровське, Садове, Дар'ївка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Федорівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка та місто Херсон;
- Бериславського району - Берислав, Томарине, Урожайне, Новорайськ, Степне, Золота Балка, Михайлівка, Українка, Дудчани, Нова Кам’янка, Борозенське, Кучерське, Тягинка, Львове, Одрадокам’янка, Осокорівка, Веселе.
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