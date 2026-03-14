Ворог обстріляв Херсон: поранені троє дітей і дев’ятеро дорослих (оновлено)

Зранку 14 березня російські загарбники не припиняють обстрілів Херсону. Під ворожим вогнем опинилися декілька районів міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

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Близько 9.00 російські окупанти обстріляли Дніпровський район. На зараз відомо про трьох постраждалих, яких доправили до лікарні.

"Жінки 50, 47 та 78 років були у квартирі на момент ворожого удару й дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.Усім потерпілим надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

О 10 годині ворог вдарив по середмістю Херсону. Внаслідок обстрілу 12-річна дівчинка та хлопчики 11 і 13 років дістали мінно-вибухові травми та гостру реакцію на стрес. Діти наразі перебувають під наглядом лікарів.

Через годину середмістя Херсону знову опинилося під ворожим вогнем.

Наразі до лікарні доправлено 4 постраждалих - 57-річного чоловіка та жінок 55, 51 і 59 років.

Всі потерпілі на момент обстрілу були у квартирі та дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Оновлення

Близько 11:50 через російський удар по центру Херсону постраждали ще двоє людей, повідомили у Херсонській ОВА

Внаслідок чергового ворожого удару 67-річна жінка та 62-річний чоловік дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Постраждалу доставили до лікарні у середньому стані тяжкості, херсонцю бригада "швидкої" надала меддопомогу на місці.

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Що передувало?

Протягом останньої доби в Херсонській області через російські обстріли загинула одна людина, ще сім осіб отримали поранення.

Під ударами дронів, авіації та артилерії опинилися населені пункти: