Враг под Купянском штурмует пешком: техника увязает в грязи, - 14 ОМБр
На Купянском направлении российская техника увязает в грязи и становится легкой мишенью для дронов, поэтому оккупанты вынуждены штурмовать позиции небольшими пехотными группами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время эфира АрмияTV рассказал офицер отдела коммуникаций 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого младший лейтенант Вадим Понька.
Боевые действия продолжаются
По словам военного, ситуация на направлении остается сложной, ведь враг не прекращает попыток наступления.
"Ситуация остается тяжелой. Враг, как и раньше, пытается наступать. Однако наши ребята и девушки делают все возможное, чтобы нивелировать эти попытки", — отметил Понька.
Погода влияет на тактику
Военный объяснил, что более ясная погода улучшила видимость для беспилотников обеих сторон.
"Погода стала яснее. Вражеские крылья стали лучше и дальше видно. Но это зеркальная ситуация — наши дроны также могут видеть дальше", — сказал он.
Самой большой проблемой для российских войск стала оттепель, из-за которой техника застревает в грунте.
"Сейчас транспорт увязает, застревает и становится довольно интересной мишенью для наших пилотов. Поэтому враг преимущественно применяет пешие колонны по два-три человека", - пояснил военный.
По его словам, из-за таких условий российские подразделения вынуждены менять тактику штурмов на поле боя.
