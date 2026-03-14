Ворог під Куп’янськом штурмує пішки: техніка грузне в багнюці, - 14 ОМБр
На Куп’янському напрямку російська техніка застрягає в багнюці та стає легкою мішенню для дронів, тому окупанти змушені штурмувати позиції малими піхотними групами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час стриму АрміяTV розповів офіцер відділення комунікацій 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого молодший лейтенант Вадим Понька.
Бойові дії тривають
За словами військового, ситуація на напрямку залишається складною, адже ворог не припиняє спроб наступу.
"Ситуація залишається важкою. Ворог, як і раніше, намагається наступати. Однак наші хлопці та дівчата роблять усе можливе, щоб нівелювати ці потуги", - зазначив Понька.
Погода впливає на тактику
Військовий пояснив, що ясніша погода покращила видимість для безпілотників обох сторін.
"Погода стала яснішою. Ворожі крила стали краще і далі бачити. Але це дзеркальна ситуація - наші дрони також можуть бачити далі", - сказав він.
Найбільшою проблемою для російських військ стала відлига, через яку техніка застрягає у ґрунті.
"Зараз транспорт грузне, застрягає і стає доволі цікавою мішенню для наших пілотів. Тому ворог переважно застосовує піші порядки по дві-три людини", - пояснив військовий.
За його словами, через такі умови російські підрозділи змушені змінювати тактику штурмів на полі бою.
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