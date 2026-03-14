Ворог під Куп’янськом штурмує пішки: техніка грузне в багнюці, - 14 ОМБр

На Куп’янському напрямку російська техніка застрягає в багнюці та стає легкою мішенню для дронів, тому окупанти змушені штурмувати позиції малими піхотними групами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час стриму АрміяTV розповів офіцер відділення комунікацій 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого молодший лейтенант Вадим Понька.

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Бойові дії тривають

За словами військового, ситуація на напрямку залишається складною, адже ворог не припиняє спроб наступу.

"Ситуація залишається важкою. Ворог, як і раніше, намагається наступати. Однак наші хлопці та дівчата роблять усе можливе, щоб нівелювати ці потуги", - зазначив Понька.

Погода впливає на тактику

Військовий пояснив, що ясніша погода покращила видимість для безпілотників обох сторін.

"Погода стала яснішою. Ворожі крила стали краще і далі бачити. Але це дзеркальна ситуація - наші дрони також можуть бачити далі", - сказав він.

Найбільшою проблемою для російських військ стала відлига, через яку техніка застрягає у ґрунті.

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"Зараз транспорт грузне, застрягає і стає доволі цікавою мішенню для наших пілотів. Тому ворог переважно застосовує піші порядки по дві-три людини", - пояснив військовий.

За його словами, через такі умови російські підрозділи змушені змінювати тактику штурмів на полі бою.