Новости Атака дронов на регионы РФ
Россияне заявляют об атаке около 300 дронов: в московских аэропортах вводили ограничения

В России заявили об атаке дронов на Москву

В России заявили о нападении около 300 украинских дронов в течение субботы, 14 марта.

Дроны атаковали регионы РФ 

В Минобороны РФ утверждают, что российская ПВО в период с 10:00 до 20:00 (по киевскому времени) якобы уничтожила 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областей, Краснодарского края и Московского региона.

Российское Минобороны заявляет, что 47 из этих БПЛА летели на Москву.

Между тем российские телеграм-каналы пишут, что в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" вводились ограничения.

Российский телеграм-канал Mash утверждает, что сегодняшняя атака беспилотников на Москву стала самой массовой в 2026 году.

Мало, треба перевантажити їхню ППО.
15.03.2026 00:32
показать весь комментарий
15.03.2026 00:32 Ответить
Тупі кацапи,їм не вгодиш!Хотіли двіжуху?Отримали!!!Знову погано!!!!
15.03.2026 00:46
показать весь комментарий
15.03.2026 00:46 Ответить
кожний дрон це ракети чи авіаресус кацапських винищувачів.
при перевантаженні ППО зростає вірогідність її прориву та ураження цілі.

Слава ЗСУ !

.
показать весь комментарий
15.03.2026 01:49 Ответить
Мало, треба перевантажити їхню ППО.
15.03.2026 00:32 Ответить
А толку з того?
15.03.2026 00:33 Ответить
точно. "надапростапєрєстатьстрілять"
15.03.2026 00:37
15.03.2026 00:37 Ответить
Тупі кацапи,їм не вгодиш!Хотіли двіжуху?Отримали!!!Знову погано!!!!
15.03.2026 00:46
показать весь комментарий
15.03.2026 00:46 Ответить
кожний дрон це ракети чи авіаресус кацапських винищувачів.
при перевантаженні ППО зростає вірогідність її прориву та ураження цілі.

Слава ЗСУ !

.
15.03.2026 01:49 Ответить
если это так то как приятно
15.03.2026 00:42 Ответить
Кажуть вже скоро українська надзвукова балістика на підході..
15.03.2026 00:46
15.03.2026 00:46 Ответить
будь-яка балістика надзвукова, а часом і гіперзвукова.
у кацапів збити її можуть лише С-400 чи С-300 останніх моделей.
а отже вірогідність попадання зростає неймовірно !
15.03.2026 01:55 Ответить
Нам би фламінгів дочекатись.
Весна якраз, потеплішало. Та все ніяк не летять.
А ви - балістика, балістика....
Балаболістика.
15.03.2026 06:47 Ответить
Щоб протидіяти зростаючій частоті ударів дронів та крилатих ракет, Росія впровадила міські та передміські розгортання:
15.03.2026 02:46
Панцир-С1 «Вежі»: Близько 43 спеціалізованих веж було встановлено навколо Москви з середини 2025 по початок 2026 року. Ці підняті платформи приймають системи Панцир-С1, щоб збільшити їх радіолокаційний горизонт та ефективність проти низьковисотних дронів.
Розгортання на дахах: З 2023 року підрозділи Панцир-С1 розміщені на дахах ключових урядових будівель, включаючи Міністерство оборони та Національний центр управління обороною, щоб забезпечити негайний захист центру міста.
Тор-М2: Нові підрозділи системи ближнього радіусу дії Тор-М2 поставляються до Московського військового округу на початку 2026 року для подальшого посилення пунктової оборони.
Системи на кшталт Борисоглебськ-2 використовуються для глушіння GPS та каналів управління дронами.
15.03.2026 02:46 Ответить
Москва захищена 1-ю армією Повітряно-космічного захисту (спеціального призначення), яка контролює кілька баз винищувальної авіації у навколишніх регіонах. Основні літаки, що нині використовуються для перехоплення повітряних загроз, включають:
15.03.2026 05:48
MiГ-31, спеціально розроблений для ППО.
Модернізовані варіанти MiГ-31BM базуються на таких аеродромах, як Борисовський Хотилово (Тверська область), і оснащені потужними радарами та дальньою ракетою R-37M для перехоплення цілей на великій висоті та великій швидкості.
CУ-35 використовується для забезпечення переваги в повітрі та патрульних місій навколо столиці. Він характеризується надзвичайною маневреністю та здатний нести широкий спектр повітряного озброєння.
CУ-27: модернізовані версії продовжують виконувати другорядні ролі перехоплення на сусідніх базах.
MiГ-35: У травні 2025 року були вперше використані в операціях спеціально для захисту Москви від загроз безпілотників.
CУ-57 Хоча це насамперед фронтовий винищувач, найновіший 5-го покоління літак Росії почали постачати новими партіями на початку 2026 року.
Хоча більшість з них розташовані в активних зонах бойових дій або на випробувальних центрах, технічно вони є частиною стратегічної оборони центрального регіону.
15.03.2026 05:48 Ответить
Швидше за все вони киздять як завжди.
15.03.2026 03:09
15.03.2026 03:09 Ответить
Правильно, треба кучкувати ППО довкола мАцкви, щоб в інші місця безперешкодно пролітало (як на крємній-ел).
15.03.2026 06:46
15.03.2026 06:46 Ответить
15.03.2026 06:49 Ответить
На пітьмі тривожно:

15.03.2026 07:03 Ответить
Москва це табу. Ніяких атак саме Москви немає. Позавчора Касьянов у Фейсбуці писав, що за реальну атаку Москви Зеленський потужно обісрався та його привселюдно покарав.
15.03.2026 07:27
15.03.2026 07:27 Ответить
 
 