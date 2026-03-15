Россияне заявляют об атаке около 300 дронов: в московских аэропортах вводили ограничения
В России заявили о нападении около 300 украинских дронов в течение субботы, 14 марта.
Об этом сообщает Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ.
Дроны атаковали регионы РФ
В Минобороны РФ утверждают, что российская ПВО в период с 10:00 до 20:00 (по киевскому времени) якобы уничтожила 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областей, Краснодарского края и Московского региона.
Российское Минобороны заявляет, что 47 из этих БПЛА летели на Москву.
Между тем российские телеграм-каналы пишут, что в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" вводились ограничения.
Российский телеграм-канал Mash утверждает, что сегодняшняя атака беспилотников на Москву стала самой массовой в 2026 году.
при перевантаженні ППО зростає вірогідність її прориву та ураження цілі.
Слава ЗСУ !
у кацапів збити її можуть лише С-400 чи С-300 останніх моделей.
а отже вірогідність попадання зростає неймовірно !
Весна якраз, потеплішало. Та все ніяк не летять.
А ви - балістика, балістика....
Балаболістика.
Панцир-С1 «Вежі»: Близько 43 спеціалізованих веж було встановлено навколо Москви з середини 2025 по початок 2026 року. Ці підняті платформи приймають системи Панцир-С1, щоб збільшити їх радіолокаційний горизонт та ефективність проти низьковисотних дронів.
Розгортання на дахах: З 2023 року підрозділи Панцир-С1 розміщені на дахах ключових урядових будівель, включаючи Міністерство оборони та Національний центр управління обороною, щоб забезпечити негайний захист центру міста.
Тор-М2: Нові підрозділи системи ближнього радіусу дії Тор-М2 поставляються до Московського військового округу на початку 2026 року для подальшого посилення пунктової оборони.
Системи на кшталт Борисоглебськ-2 використовуються для глушіння GPS та каналів управління дронами.
MiГ-31, спеціально розроблений для ППО.
Модернізовані варіанти MiГ-31BM базуються на таких аеродромах, як Борисовський Хотилово (Тверська область), і оснащені потужними радарами та дальньою ракетою R-37M для перехоплення цілей на великій висоті та великій швидкості.
CУ-35 використовується для забезпечення переваги в повітрі та патрульних місій навколо столиці. Він характеризується надзвичайною маневреністю та здатний нести широкий спектр повітряного озброєння.
CУ-27: модернізовані версії продовжують виконувати другорядні ролі перехоплення на сусідніх базах.
MiГ-35: У травні 2025 року були вперше використані в операціях спеціально для захисту Москви від загроз безпілотників.
CУ-57 Хоча це насамперед фронтовий винищувач, найновіший 5-го покоління літак Росії почали постачати новими партіями на початку 2026 року.
Хоча більшість з них розташовані в активних зонах бойових дій або на випробувальних центрах, технічно вони є частиною стратегічної оборони центрального регіону.