Россияне заявляют об атаке около 300 дронов: в московских аэропортах вводили ограничения

В России заявили о нападении около 300 украинских дронов в течение субботы, 14 марта.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Дроны атаковали регионы РФ

В Минобороны РФ утверждают, что российская ПВО в период с 10:00 до 20:00 (по киевскому времени) якобы уничтожила 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областей, Краснодарского края и Московского региона.

Российское Минобороны заявляет, что 47 из этих БПЛА летели на Москву.

Между тем российские телеграм-каналы пишут, что в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" вводились ограничения.

Российский телеграм-канал Mash утверждает, что сегодняшняя атака беспилотников на Москву стала самой массовой в 2026 году.

Читайте также: Дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ