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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Росіяни заявляють про атаку близько 300 дронів: у московських аеропортах запроваджували обмеження

У Росії заявили про атаку дронів на Москву

У Росії заявили про атаку близько 300 українських дронів впродовж дня суботи, 14 березня.

Про це повідомляє Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.

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Дрони атакували регіони РФ 

У МО РФ стверджують, що російська ППО в період з 10:00 до 20:00 (за київським часом) нібито знищила 280 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями Брянської, Калузької, Бєлгородської, Тверської, Смоленської, Курської областей, Краснодарського краю та Московського регіону.

Російське Міноборони заявляє, що 47 з цих БпЛА летіли на Москву.

Тим часом російські телеграм-канали пишуть, що в московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" запроваджувались обмеження.

Російський телеграм-канал Mash стверджує, що сьогоднішня атака безпілотників на Москву стала наймасованішою у 2026 році.

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росія (70533) атака (1672) дрони (8491)
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Топ коментарі
+12
Мало, треба перевантажити їхню ППО.
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15.03.2026 00:32 Відповісти
+12
Тупі кацапи,їм не вгодиш!Хотіли двіжуху?Отримали!!!Знову погано!!!!
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15.03.2026 00:46 Відповісти
+11
кожний дрон це ракети чи авіаресус кацапських винищувачів.
при перевантаженні ППО зростає вірогідність її прориву та ураження цілі.

Слава ЗСУ !

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15.03.2026 01:49 Відповісти

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