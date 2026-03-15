Росіяни заявляють про атаку близько 300 дронів: у московських аеропортах запроваджували обмеження
У Росії заявили про атаку близько 300 українських дронів впродовж дня суботи, 14 березня.
Про це повідомляє Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.
Дрони атакували регіони РФ
У МО РФ стверджують, що російська ППО в період з 10:00 до 20:00 (за київським часом) нібито знищила 280 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями Брянської, Калузької, Бєлгородської, Тверської, Смоленської, Курської областей, Краснодарського краю та Московського регіону.
Російське Міноборони заявляє, що 47 з цих БпЛА летіли на Москву.
Тим часом російські телеграм-канали пишуть, що в московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" запроваджувались обмеження.
Російський телеграм-канал Mash стверджує, що сьогоднішня атака безпілотників на Москву стала наймасованішою у 2026 році.
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при перевантаженні ППО зростає вірогідність її прориву та ураження цілі.
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