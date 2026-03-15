Свириденко сообщила о выплате 1500 грн уязвимым гражданам

Кабинет Министров Украины готовит новый пакет мер поддержки для населения, который предусматривает единовременную финансовую помощь и дополнительные стимулы для экономии энергоресурсов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Telegram-канале.

Речь идет о единовременной выплате в размере 1500 гривен для наиболее уязвимых категорий граждан. Также правительство планирует ввести кэшбэк на топливо в рамках государственной программы "Национальный кэшбэк".

Правительство готовит новые выплаты и кэшбэк на топливо

По словам премьер-министра, новый пакет помощи направлен на поддержку граждан в условиях энергетических вызовов и экономического давления.

"Готовим дополнительный пакет поддержки для людей – единовременная помощь в размере 1500 грн для наиболее уязвимых категорий граждан и кэшбэк на топливо в рамках программы "Национальный кэшбэк", – сообщила Юлия Свириденко.

Кроме того, государство продолжает поддерживать семьи, нуждающиеся в стабильном электроснабжении для медицинских устройств. Почти 10 тысяч портативных зарядных станций уже передано семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью подгруппы А.

Правительство также планирует в ближайшее время закрыть дополнительные заявки, поступившие в Министерство социальной политики.

Продолжаются программы энергетической поддержки для людей и бизнеса

В то же время продолжают действовать другие государственные программы помощи, направленные на поддержку энергетической стабильности страны.

В частности, почти 25 тысяч работников ремонтных бригад, восстанавливающих энергетическую инфраструктуру после российских атак, уже получили дополнительные выплаты по 20 тысяч гривен за январь и февраль. Такие же доплаты предусмотрены и за март для энергетиков, коммунальщиков, газовиков и железнодорожников.

Кроме того, около 38 тысяч предпринимателей получили до 15 тысяч гривен помощи для повышения энергонезависимости бизнеса. Общая сумма финансирования этой программы составляет почти 380 миллионов гривен.

По словам Свириденко, благодаря этим средствам магазины, аптеки, кафе и другие важные заведения в общинах могут продолжать работу даже во время отключений электроэнергии.

Также банки-партнеры уже выдали 136 кредитов на сумму почти 200 миллионов гривен в рамках программы льготного кредитования под 0% для закупки генераторов и аккумуляторов. Всего на эту программу поступило около 650 заявок.

Отдельно правительство развивает программу "5-7-9%" для развития собственной генерации. На данный момент подписано 132 договора для бизнеса на сумму более 2,3 миллиарда гривен, а также 31 договор для объединений совладельцев многоквартирных домов.

По словам премьер-министра, такие решения способствуют повышению энергетической устойчивости общин и позволяют развивать собственные источники генерации электроэнергии.