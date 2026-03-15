Свириденко сообщила о выплате 1500 грн уязвимым гражданам

Кабинет Министров Украины готовит новый пакет мер поддержки для населения, который предусматривает единовременную финансовую помощь и дополнительные стимулы для экономии энергоресурсов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Telegram-канале.

Речь идет о единовременной выплате в размере 1500 гривен для наиболее уязвимых категорий граждан. Также правительство планирует ввести кэшбэк на топливо в рамках государственной программы "Национальный кэшбэк".

Правительство готовит новые выплаты и кэшбэк на топливо

По словам премьер-министра, новый пакет помощи направлен на поддержку граждан в условиях энергетических вызовов и экономического давления.

"Готовим дополнительный пакет поддержки для людей – единовременная помощь в размере 1500 грн для наиболее уязвимых категорий граждан и кэшбэк на топливо в рамках программы "Национальный кэшбэк", – сообщила Юлия Свириденко.

Кроме того, государство продолжает поддерживать семьи, нуждающиеся в стабильном электроснабжении для медицинских устройств. Почти 10 тысяч портативных зарядных станций уже передано семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью подгруппы А.

Правительство также планирует в ближайшее время закрыть дополнительные заявки, поступившие в Министерство социальной политики.

Продолжаются программы энергетической поддержки для людей и бизнеса

В то же время продолжают действовать другие государственные программы помощи, направленные на поддержку энергетической стабильности страны.

В частности, почти 25 тысяч работников ремонтных бригад, восстанавливающих энергетическую инфраструктуру после российских атак, уже получили дополнительные выплаты по 20 тысяч гривен за январь и февраль. Такие же доплаты предусмотрены и за март для энергетиков, коммунальщиков, газовиков и железнодорожников.

Кроме того, около 38 тысяч предпринимателей получили до 15 тысяч гривен помощи для повышения энергонезависимости бизнеса. Общая сумма финансирования этой программы составляет почти 380 миллионов гривен.

По словам Свириденко, благодаря этим средствам магазины, аптеки, кафе и другие важные заведения в общинах могут продолжать работу даже во время отключений электроэнергии.

Также банки-партнеры уже выдали 136 кредитов на сумму почти 200 миллионов гривен в рамках программы льготного кредитования под 0% для закупки генераторов и аккумуляторов. Всего на эту программу поступило около 650 заявок.

Отдельно правительство развивает программу "5-7-9%" для развития собственной генерации. На данный момент подписано 132 договора для бизнеса на сумму более 2,3 миллиарда гривен, а также 31 договор для объединений совладельцев многоквартирных домов.

По словам премьер-министра, такие решения способствуют повышению энергетической устойчивости общин и позволяют развивать собственные источники генерации электроэнергии.

  • Ранее мы сообщали, что Кабинет Министров продлил действие льготных цен на газ для производителей тепла на межотопительный период – до 30 сентября 2026 года.

Кабмин (1065) помощь (2729) Свириденко Юлия (319) кешбэк (7)
Який смачний безкоштовний сир )
показать весь комментарий
15.03.2026 18:59 Ответить
Це перший внесок у "чесну" виборчу компанію.
показать весь комментарий
15.03.2026 19:02 Ответить
Хто тільки цим фукраїнцям, упродовж 30 років, не тикав по життю, оту тисячу гривень, щоб потім, здерти за неї і шкуру з них?!?!?
показать весь комментарий
15.03.2026 20:45 Ответить
Повідомити -то повідомила, але забула виплатити.
Або,проконтролювати ,чи виплатили
показать весь комментарий
15.03.2026 19:01 Ответить
"зелена корупційна столова"
показать весь комментарий
15.03.2026 19:02 Ответить
Їдальня, кацапе, "столовая" то по кацапськи. Українською - їдальня.
показать весь комментарий
15.03.2026 20:01 Ответить
Які проблеми може вирішити одноразова виплата 1500 гривень? (29,66 євро)
показать весь комментарий
15.03.2026 19:03 Ответить
Придбати хліб з водою та виживати певний час.
показать весь комментарий
15.03.2026 19:09 Ответить
Тоді краще вже роздавати хліб та воду, бо деякі ці 1500 гривень можуть за день пропити.
показать весь комментарий
15.03.2026 19:15 Ответить
Кілограм масла, кілограм ковбаси і десять упаковок молока.
показать весь комментарий
15.03.2026 19:13 Ответить
Я глибоко вражений цією сумою. Де отримати виплату?
показать весь комментарий
15.03.2026 19:31 Ответить
Виплата лише в проекті,як зазначила прем'єр:
"Готуємо додатковий пакет підтримки для людей - одноразова допомога 1500грн".
Хоча рахувати можна,та з проекту нічого не вдасться купити.
показать весь комментарий
15.03.2026 20:27 Ответить
тільки через земарахфон
показать весь комментарий
15.03.2026 20:35 Ответить
Якшо тьотя йуля не знає, то підказую: найвразливіша верства населення, це військові. А чергова роздача гривень -- чистий піар зрадницької чинної влади. Зелені "слуги", будьте прокляті! Ви довели Державу вже до прірви.
показать весь комментарий
15.03.2026 19:32 Ответить
Ідіть до біса. Чому впо відмінили виплату? Не причина, що я знайшов роботу і отримую більше 10 тисяч. Все залишилось в окупації.
показать весь комментарий
15.03.2026 19:52 Ответить
Самі вразливі це депутати слуг наріду - якшо щось не так, як обіцяв гнида - відразу перехід до рашистів - у них, друзів зеленского, у всіх рюські паспорти, або у розвідку, до буданого. При зарплаті 300000.
показать весь комментарий
15.03.2026 20:06 Ответить
майбутня послиця ))
показать весь комментарий
15.03.2026 20:14 Ответить
Боже як гидко читати?((((
показать весь комментарий
15.03.2026 20:25 Ответить
Громадяне, тримайте спокій!
Уряд також планує закрити додаткові заявки, що надійшли до Міністерства соціальної політики. Джерело: https://censor.net/ua/n3605365
показать весь комментарий
15.03.2026 20:32 Ответить
 
 