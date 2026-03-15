Свириденко повідомила про виплату 1500 грн для вразливих категорій громадян

Кабінет Міністрів України готує новий пакет підтримки для населення, який передбачає одноразову фінансову допомогу та додаткові стимули для економії енергоресурсів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко у телеграм-каналі.

Йдеться про одноразову виплату у розмірі 1500 гривень для найбільш вразливих категорій громадян. Також уряд планує запровадити кешбек на пальне в межах державної програми "Національний кешбек".

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Уряд готує нові виплати та кешбек на пальне

За словами прем’єрки, новий пакет допомоги спрямований на підтримку громадян в умовах енергетичних викликів та економічного тиску.

"Готуємо додатковий пакет підтримки для людей – одноразова допомога 1500 грн для найбільш вразливих категорій громадян та кешбек на пальне в межах програми "Національний кешбек", – повідомила Юлія Свириденко.

Крім того, держава продовжує підтримувати родини, які потребують стабільного електроживлення для медичних пристроїв. Майже 10 тисяч портативних зарядних станцій уже передано сім’ям, у яких виховуються діти з інвалідністю підгрупи А.

Уряд також планує найближчим часом закрити додаткові заявки, що надійшли до Міністерства соціальної політики.

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Тривають програми енергетичної підтримки для людей і бізнесу

Водночас продовжують діяти інші державні програми допомоги, спрямовані на підтримку енергетичної стабільності країни.

Зокрема, майже 25 тисяч працівників ремонтних бригад, які відновлюють енергетичну інфраструктуру після російських атак, уже отримали додаткові виплати по 20 тисяч гривень за січень та лютий. Такі ж доплати передбачені й за березень для енергетиків, комунальників, газовиків та залізничників.

Окрім цього, близько 38 тисяч підприємців отримали до 15 тисяч гривень допомоги для підвищення енергонезалежності бізнесу. Загальна сума фінансування цієї програми становить майже 380 мільйонів гривень.

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За словами Свириденко, завдяки цим коштам магазини, аптеки, кав’ярні та інші важливі заклади у громадах можуть продовжувати роботу навіть під час відключень електроенергії.

Також банки-партнери вже видали 136 кредитів на суму майже 200 мільйонів гривень у межах програми пільгового кредитування під 0% для закупівлі генераторів та акумуляторів. Загалом на цю програму надійшло близько 650 заявок.

Окремо уряд розвиває програму "5-7-9%" для розвитку власної генерації. Наразі підписано 132 договори для бізнесу на суму понад 2,3 мільярда гривень, а також 31 договір для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

За словами прем’єрки, такі рішення сприяють підвищенню енергетичної стійкості громад і дозволяють розвивати власні джерела генерації електроенергії.