В США стартовала 98-я церемония вручения премии "Оскар"

В США началась 98-я церемония вручения кинопремии "Оскар".

В этом году премии Американской киноакадемии вручают в 24 категориях. На главную награду - звание "Лучший фильм" - претендуют сразу десять картин.

Читайте также: Украинский фильм "2000 метров до Андреевки" попал в шорт-лист "Оскара"

Номинанты в главных категориях

В список претендентов на награду "Лучший фильм" вошли картины "Франкенштейн", "Гамнет", "Поезд во сне", "Тайный агент", "Сентиментальная ценность", "Грешники", "Бугония", "Марти Суприм. Гений комбинаций", "F1" и "Одна битва за другой".

В категории "Лучший актер" за статуэтку соревнуются Тимоти Шаламе, Леонардо Ди Каприо, Итан Хоук, Майкл Б. Джордан и Вагнер Мора.

На звание "Лучшая актриса" номинированы Роуз Бирн, Кейт Хадсон, Джесси Бакли, Ренате Рейнсве и Эмма Стоун.

Читайте также: Amazon планирует использовать ИИ в производстве фильмов и телешоу

Украинские фильмы не попали в финал

Ранее в шорт-листы премии попали несколько фильмов, связанных с Украиной. Среди них - документальная лента Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки", анимационный документальный фильм Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене" и игровая картина Франца Бема "Камень, ножницы, бумага", в которой сыграл украинский актер Александр Рудковский.

Но ни один из этих фильмов не попал в финальный список номинантов.

Вместо этого в категории документального кино будет соревноваться российская лента "Мистер Никто против Путина", а в номинации анимационного фильма представлен мультфильм "Три сестры" российского режиссера Константина Бронзита.