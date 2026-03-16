2 206 27

В США стартовала 98-я церемония вручения премии "Оскар"

Церемония вручения кинопремии "Оскар"

В США началась 98-я церемония вручения кинопремии "Оскар".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В этом году премии Американской киноакадемии вручают в 24 категориях. На главную награду - звание "Лучший фильм" - претендуют сразу десять картин.

Номинанты в главных категориях

В список претендентов на награду "Лучший фильм" вошли картины "Франкенштейн", "Гамнет", "Поезд во сне", "Тайный агент", "Сентиментальная ценность", "Грешники", "Бугония", "Марти Суприм. Гений комбинаций", "F1" и "Одна битва за другой".

В категории "Лучший актер" за статуэтку соревнуются Тимоти Шаламе, Леонардо Ди Каприо, Итан Хоук, Майкл Б. Джордан и Вагнер Мора.

На звание "Лучшая актриса" номинированы Роуз Бирн, Кейт Хадсон, Джесси Бакли, Ренате Рейнсве и Эмма Стоун.

Украинские фильмы не попали в финал

Ранее в шорт-листы премии попали несколько фильмов, связанных с Украиной. Среди них - документальная лента Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки", анимационный документальный фильм Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене" и игровая картина Франца Бема "Камень, ножницы, бумага", в которой сыграл украинский актер Александр Рудковский.

Но ни один из этих фильмов не попал в финальный список номинантов.

Вместо этого в категории документального кино будет соревноваться российская лента "Мистер Никто против Путина", а в номинации анимационного фильма представлен мультфильм "Три сестры" российского режиссера Константина Бронзита.

Трамбон в номінаціях є? Ну хоч би на якусь. Ну хоча б "за найкращий грим та зачиску"
16.03.2026 01:48 Ответить
Як на мене то американське кіно після озвучення вимого кіноакадемії до фільмів які висуваються на Оскар стало якимсь інвалідним. В фільмах має обовязково бути гей, лезбійка, інвалід ментальний або фізичний, негр, єврей, якийсь міжрасовий шлюб. Навіть моя щира потреба в "хеппі ендах" цього вінігрету не витримує. Починаю дивитися, ну як же отримано "оскар"!, але наповнення неадакватною комбінацією персонажів починає дратувати відразу. Вимикаю. Це ґяк під час їжі до рота порапляє якийсь шматочок старого сала. Випльовуєш і далі їсти вже не хочеться... Для мене "Оскар" перстав бути подією...
16.03.2026 02:16 Ответить
Якщо "Оскар" не дадуть Трампу, то сяде все жюрі!
16.03.2026 01:45 Ответить
Якщо "Оскар" не дадуть Трампу, то сяде все жюрі!
16.03.2026 01:45 Ответить
Трамп отримає всі "Оскари".
По одному дасть лише Кушнеру і Меланії.
16.03.2026 02:05 Ответить
Трамбон в номінаціях є? Ну хоч би на якусь. Ну хоча б "за найкращий грим та зачиску"
16.03.2026 01:48 Ответить
доня вже всіх переміг - осімнадцястий раз...
найкращя зінка в світі!
16.03.2026 01:59 Ответить
Як на мене то американське кіно після озвучення вимого кіноакадемії до фільмів які висуваються на Оскар стало якимсь інвалідним. В фільмах має обовязково бути гей, лезбійка, інвалід ментальний або фізичний, негр, єврей, якийсь міжрасовий шлюб. Навіть моя щира потреба в "хеппі ендах" цього вінігрету не витримує. Починаю дивитися, ну як же отримано "оскар"!, але наповнення неадакватною комбінацією персонажів починає дратувати відразу. Вимикаю. Це ґяк під час їжі до рота порапляє якийсь шматочок старого сала. Випльовуєш і далі їсти вже не хочеться... Для мене "Оскар" перстав бути подією...
16.03.2026 02:16 Ответить
слідкуйте за словами чи ви з Трієщіни?
16.03.2026 02:32 Ответить
Тю... Що вам не так з Троєщиною?
16.03.2026 05:03 Ответить
та все норм - то Київ не тей
16.03.2026 05:13 Ответить
Київ той самий. Він завжди не той що був вчора. Так було завжди. Моя родина уже пять поколінь за цим спостерігає. Навіть баба над Дніпром ніби та саме, але вже інша...
16.03.2026 06:45 Ответить
Дай Вам боже, шановний, я сам з Сирця, корінний як зуби.тримайтеся там,окей?
16.03.2026 07:00 Ответить
навіть на поверх піднявся на якому жив 20 років - ні, все чюже, не моє...
16.03.2026 07:15 Ответить
Так і мало бути. У мене приватний сектор і кожне покоління включаючи мене щось своє вносило. Тепер он дочки фантазують щоб його "під себе" зробити. А якщо висотка, то вони всі однакові і позбавлені індивідуальності...
16.03.2026 07:18 Ответить
9 етажїв сумнівна висотка, такий собі курятник, але і він похилився.
пішли з цюда, Саню, я вже надивився,,,,
16.03.2026 07:32 Ответить
слово за марьяшкой - ох давно дури не чюли
16.03.2026 05:32 Ответить
Американське кіно досить хороше. Просто потрібно знати, що дивитись. Рекомендую (не нові, але хороші) Homeland 1-8 seasons, "Body of Lies",
16.03.2026 06:09 Ответить
Не можу не погодитись. Як приклад - екранізація "Темної вежи" Стивена Кінга, де головного героя зробили чомусь негром.
16.03.2026 07:09 Ответить
А в історичні фільми скільки їх запхали... Навіть з чисто словянського антуражу "Відьмака" Анжея собковського зробили який брутальний "інтернаціонал", а з барда Лютика "склепали" підораса... Просто жах...
16.03.2026 07:13 Ответить
Оскара заслужив актор , який грає роль Д.Трампа.
16.03.2026 03:23 Ответить
У США стартувала 98-ма церемонія вручення премії Оскар
імені Трампона
16.03.2026 04:12 Ответить
There is two kinds of people in this world, people with guns, and people who dig. You dig. - Good Bad & Ugly, one of the bestest ever. Slava ZSU.
16.03.2026 06:40 Ответить
Якщо так здалеку починати то найкращий фільм "The Godfather".
16.03.2026 06:53 Ответить
От чисто для мене, pulp fiction цє нумеро уно.Та і усі Тарантінс'кі мувіез.
16.03.2026 07:15 Ответить
За роль ідіота треба Оскара Трампу....
16.03.2026 06:59 Ответить
Треба її трампонутому вручити, бо такий артист пропадає
16.03.2026 06:59 Ответить
Посредственный фильм получил Оскара. Старперы и толерасты играют в революцию, как обычно в революции гибнут не винные,добавляешь патриотически сентиментальные нотки и в дамках.
16.03.2026 07:24 Ответить
If yo have never enjoyed watching Jacky Brown and Get Shorty, babe you are such a loser.
16.03.2026 07:35 Ответить
 
 