У США стартувала 98-ма церемонія вручення премії Оскар

У США розпочалася 98-ма церемонія вручення кінопремії "Оскар".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Цього року премії Американської кіноакадемії вручають у 24 категоріях. На головну нагороду — звання "Найкращий фільм" — претендують одразу десять стрічок.

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Номінанти у головних категоріях

До списку претендентів на нагороду "Найкращий фільм" увійшли картини "Франкенштейн", "Гамнет", "Потяг у снах", "Таємний агент", "Сентиментальна цінність", "Грішники", "Буґонія", "Марті Супрім. Геній комбінацій", "F1" та "Одна битва за іншою".

У категорії "Найкращий актор" за статуетку змагаються Тімоті Шаламе, Леонардо Ді Капріо, Ітан Гоук, Майкл Б. Джордан і Ваґнер Мора.

На звання "Найкраща акторка" номіновані Роуз Бірн, Кейт Гадсон, Джессі Баклі, Ренате Рейнсве та Емма Стоун.

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Українські стрічки не потрапили до фіналу

Раніше до коротких списків премії потрапили кілька фільмів, пов’язаних з Україною. Серед них — документальна стрічка Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", анімаційний документальний фільм Анастасії Фалілеєвої "Я померла в Ірпені" та ігрова картина Франца Бьома "Камінь, ножиці, папір", у якій зіграв український актор Олександр Рудковський.

Втім, жоден із цих фільмів не потрапив до фінального списку номінантів.

Натомість у категорії документального кіно змагатиметься російська стрічка "Містер Ніхто проти Путіна", а в номінації анімаційного фільму представлений мультфільм "Три сестри" російського режисера Костянтина Бронзіта.