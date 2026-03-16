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Новини Україна на премії Оскар
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У США стартувала 98-ма церемонія вручення премії Оскар

Церемонія вручення кінопремії Оскар

У США розпочалася 98-ма церемонія вручення кінопремії "Оскар".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Цього року премії Американської кіноакадемії вручають у 24 категоріях. На головну нагороду — звання "Найкращий фільм" — претендують одразу десять стрічок.

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Номінанти у головних категоріях

До списку претендентів на нагороду "Найкращий фільм" увійшли картини "Франкенштейн", "Гамнет", "Потяг у снах", "Таємний агент", "Сентиментальна цінність", "Грішники", "Буґонія", "Марті Супрім. Геній комбінацій", "F1" та "Одна битва за іншою".

У категорії "Найкращий актор" за статуетку змагаються Тімоті Шаламе, Леонардо Ді Капріо, Ітан Гоук, Майкл Б. Джордан і Ваґнер Мора.

На звання "Найкраща акторка" номіновані Роуз Бірн, Кейт Гадсон, Джессі Баклі, Ренате Рейнсве та Емма Стоун.

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Українські стрічки не потрапили до фіналу

Раніше до коротких списків премії потрапили кілька фільмів, пов’язаних з Україною. Серед них — документальна стрічка Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", анімаційний документальний фільм Анастасії Фалілеєвої "Я померла в Ірпені" та ігрова картина Франца Бьома "Камінь, ножиці, папір", у якій зіграв український актор Олександр Рудковський.

Втім, жоден із цих фільмів не потрапив до фінального списку номінантів.

Натомість у категорії документального кіно змагатиметься російська стрічка "Містер Ніхто проти Путіна", а в номінації анімаційного фільму представлений мультфільм "Три сестри" російського режисера Костянтина Бронзіта.

Автор: 

кіно (964) Оскар (59) США (26808)
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Топ коментарі
+10
Трамбон в номінаціях є? Ну хоч би на якусь. Ну хоча б "за найкращий грим та зачиску"
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16.03.2026 01:48 Відповісти
+9
Як на мене то американське кіно після озвучення вимого кіноакадемії до фільмів які висуваються на Оскар стало якимсь інвалідним. В фільмах має обовязково бути гей, лезбійка, інвалід ментальний або фізичний, негр, єврей, якийсь міжрасовий шлюб. Навіть моя щира потреба в "хеппі ендах" цього вінігрету не витримує. Починаю дивитися, ну як же отримано "оскар"!, але наповнення неадакватною комбінацією персонажів починає дратувати відразу. Вимикаю. Це ґяк під час їжі до рота порапляє якийсь шматочок старого сала. Випльовуєш і далі їсти вже не хочеться... Для мене "Оскар" перстав бути подією...
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16.03.2026 02:16 Відповісти
+8
Якщо "Оскар" не дадуть Трампу, то сяде все жюрі!
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16.03.2026 01:45 Відповісти

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