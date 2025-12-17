Український фільм "2000 метрів до Андріївки" потрапив до шортлиста "Оскара"
Український документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова увійшов до короткого списку претендентів на 98-му премію "Оскар" у категорії "Документальний фільм".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Американської кіноакадемії.
Як зазначається, "2000 метрів до Андріївки" пройшов до списків у категорії "Документальний фільм". У лонглисті він був також у категорії "Міжнародний повнометражний фільм", але в шортлист не потрапив.
Про що фільм
Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року. Зокрема, висвітлює роботу взводу українських військових 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України (ЗСУ), які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка.
Які ще фільми про війну в Україні потрапили на премію
- до шортлиста в категорії "Найкращий короткометражний анімаційний фільм" потрапила українська стрічка "Я померла в Ірпені" режисерки Анастасії Фалілеєвої.
Короткометражка розповідає про перші дні російського повномасштабного вторгнення через особисту історію режисерки.
- до шортлиста в категорії "Найкращий короткометражний ігровий фільм" увійшла британська короткометражна стрічка "Камінь, ножиці, папір" (Rock, Paper, Scissors) режисера Франца Бьома.
Фільм розповідає про події повномасштабної війни в Україні, де під час російського наступу, у бункері знаходяться цивільні і поранені військові, і їх безуспішно намагаються евакуювати. Головну роль у фільмі зіграв український актор театру і кіно Олександр Рудинський. Раніше фільм отримав премію Британської академії телебачення та кіномистецтва (BAFTA).
Коли оголосять номінантів
Номінанти стануть відомі 22 січня 2026 року, а сама церемонія вручення 98-ї премії "Оскар" відбудеться 15 березня 2026 року.
"Оскар" в українській кінематографії
Нагадаємо, стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 96-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв у 2023 році.
- у 2019 році від України на премію "Оскар" було висунуто фільм Нарімана Алієва "Додому" (Evge),
- 2020 - "Атлантида" Валентина Васяновича (Atlantis),
- 2021 - "Погані дороги" Наталії Ворожбит,
- 2022 - "Клондайк" Марини Ер Горбач,
- 2023 - "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова,
- 2024 - "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка.
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