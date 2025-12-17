Український фільм "2000 метрів до Андріївки" потрапив до шортлиста "Оскара"

Український документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова увійшов до короткого списку претендентів на 98-му премію "Оскар" у категорії "Документальний фільм".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Американської кіноакадемії.

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Як зазначається, "2000 метрів до Андріївки" пройшов до списків у категорії "Документальний фільм". У лонглисті він був також у категорії "Міжнародний повнометражний фільм", але в шортлист не потрапив.

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Про що фільм

Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року. Зокрема, висвітлює роботу взводу українських військових 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України (ЗСУ), які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка.

Які ще фільми про війну в Україні потрапили на премію

до шортлиста в категорії "Найкращий короткометражний анімаційний фільм" потрапила українська стрічка "Я померла в Ірпені" режисерки Анастасії Фалілеєвої.

Короткометражка розповідає про перші дні російського повномасштабного вторгнення через особисту історію режисерки.

до шортлиста в категорії "Найкращий короткометражний ігровий фільм" увійшла британська короткометражна стрічка "Камінь, ножиці, папір" (Rock, Paper, Scissors) режисера Франца Бьома.

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Фільм розповідає про події повномасштабної війни в Україні, де під час російського наступу, у бункері знаходяться цивільні і поранені військові, і їх безуспішно намагаються евакуювати. Головну роль у фільмі зіграв український актор театру і кіно Олександр Рудинський. Раніше фільм отримав премію Британської академії телебачення та кіномистецтва (BAFTA).

Коли оголосять номінантів

Номінанти стануть відомі 22 січня 2026 року, а сама церемонія вручення 98-ї премії "Оскар" відбудеться 15 березня 2026 року.

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"Оскар" в українській кінематографії

Нагадаємо, стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 96-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв у 2023 році.