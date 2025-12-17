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Новини Україна на премії Оскар
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Український фільм "2000 метрів до Андріївки" потрапив до шортлиста "Оскара"

Україну на премії "Оскар" представить фільм "2000 метрів до Андріївки"

Український документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова увійшов до короткого списку претендентів на 98-му премію "Оскар" у категорії "Документальний фільм".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Американської кіноакадемії.

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Як зазначається, "2000 метрів до Андріївки" пройшов до списків у категорії "Документальний фільм". У лонглисті він був також у категорії "Міжнародний повнометражний фільм", але в шортлист не потрапив.

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Про що фільм

Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року. Зокрема, висвітлює роботу взводу українських військових 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України (ЗСУ), які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка.

Які ще фільми про війну в Україні потрапили на премію

  • до шортлиста в категорії "Найкращий короткометражний анімаційний фільм" потрапила українська стрічка "Я померла в Ірпені" режисерки Анастасії Фалілеєвої.

Короткометражка розповідає про перші дні російського повномасштабного вторгнення через особисту історію режисерки.

  • до шортлиста в категорії "Найкращий короткометражний ігровий фільм" увійшла британська короткометражна стрічка "Камінь, ножиці, папір" (Rock, Paper, Scissors) режисера Франца Бьома.

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Фільм розповідає про події повномасштабної війни в Україні, де під час російського наступу, у бункері знаходяться цивільні і поранені військові, і їх безуспішно намагаються евакуювати. Головну роль у фільмі зіграв український актор театру і кіно Олександр Рудинський. Раніше фільм отримав премію Британської академії телебачення та кіномистецтва (BAFTA).

Коли оголосять номінантів

Номінанти стануть відомі 22 січня 2026 року, а сама церемонія вручення 98-ї премії "Оскар" відбудеться 15 березня 2026 року.

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"Оскар" в українській кінематографії

Нагадаємо, стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 96-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв у 2023 році.

  • у 2019 році від України на премію "Оскар" було висунуто фільм Нарімана Алієва "Додому" (Evge),
  • 2020  - "Атлантида" Валентина Васяновича (Atlantis),
  • 2021 - "Погані дороги" Наталії Ворожбит,
  • 2022 - "Клондайк" Марини Ер Горбач,
  • 2023 - "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова,
  • 2024 - "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка.

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