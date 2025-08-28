Фільм "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова представлятиме Україну на премії "Оскар"

На 98-й премії "Оскар-2026" представлятиме Україну документальний фільм оскароносного режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Про це повідомив Український оскарівський комітет, інформує Цензор.НЕТ.

У комітеті зазначили, що цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, "адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя".

"Це безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір, який занурює у реальність російсько-української війни крізь людський досвід — крихкий, виснажливий і водночас сповнений гідності", - зазначили в комітеті.

"Ми зробимо все можливе, щоб голоси України та українських військових було чутно. Зараз це видається особливо важливим, коли з самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, митців, – говорити зі світом, кричати йому про те, що відбувається, навіть тоді, коли це здається марним", - відреагував на новину режисер Мстислав Чернов.

Світова премʼєра фільму "2000 метрів до Андріївки" відбулася на кінофестивалі Sundance у січні 2025 року. Там стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру в категорії World Cinema Documentary.

Українська премʼєра відбулася на фестивалі Docudays UA, де фільм переміг одразу в трьох категоріях.

Із 28 серпня фільм у широкому прокаті в Україні.

Про що фільм "2000 метрів до Андріївки"

Стрічка розповідає про звільнення села Андріївка під Бахмутом Донецької області у вересні 2023 року. Зокрема, він висвітлює роботу українських військових 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, які мають подолати укріплений ліс для деокупації Андріївки. Тоді відбувалися запеклі бої за українську землю.

Автори поєднали у стрічці власні кадри, відео з бодікамер українських бійців і моменти особистих роздумів.

Це спільна робота оскароносного режисера та лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова і фотографа Associated Press Алекса Бабенка.

Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії "Греммі" композитор і музичний продюсер Сем Слейтер, який також написав музику до фільмів "Чорнобиль" та "Джокер".

