Новини Вуді Аллен взяв участь у Московському тижні кіно
Вуді Аллен прокоментував свою участь російському кінофестивалі: Не думаю, що припинення творчих дискусій може будь-коли допомогти

МЗС України засудило участь Вуді Аллена у Московському тижні кіно

Американський режисер та сценарист Вуді Аллен пояснив чому взяв участь онлайн у Московському міжнародному тижні кіно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Стосовно конфлікту в Україні, то я твердо переконаний, що Володимир Путін - абсолютно неправий. Спричинена ним війна обурлива. Однак, щоб не вчинили політики, не думаю, що припинення творчих дискусій може будь-коли допомогти", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що Аллен узяв участь онлайн у Московському міжнародному тижні кіно. Міністерство закордонних справ України засудило такий вчинок.

Читайте: Комбінований удар по Києву: кіностудія Довженка зазнала наймасштабніших руйнувань з 2022 року. ФОТОрепортаж

Ще одне збочене, дементне одоробло!
26.08.2025 01:28 Відповісти
Перепрошую ,але думаю таке порівняння доречним! Вуді Аллен фактично взяв участь у творчому фестивалі Адольфа Гітлера! "Стосовно конфлікту в Європі, то я твердо переконаний, що Адольф Гітлер - абсолютно неправий. Спричинена ним війна обурлива. Однак, щоб не вчинили політики, не думаю, що припинення творчих дискусій може будь-коли допомогти", - сказав він.
26.08.2025 01:31 Відповісти
ця вуді - дрібне гундосе чмо з дегенеративними фільмами

26.08.2025 01:35 Відповісти
"Путін неправий..." -

потужна заява коріфея американського кіно

чи то я неправий стосовно "коріфея"

26.08.2025 01:42 Відповісти
Так він, до купи, ще і педофіл.
26.08.2025 02:02 Відповісти
Мінет за гроші - то святе для неперебірливих заробітчан.
26.08.2025 02:04 Відповісти
"Не думаю..."...На цьому власне і все.
26.08.2025 02:06 Відповісти
Чего еще можно ждать от старого педофила?
26.08.2025 02:08 Відповісти
 
 