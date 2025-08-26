Вуді Аллен прокоментував свою участь російському кінофестивалі: Не думаю, що припинення творчих дискусій може будь-коли допомогти

Американський режисер та сценарист Вуді Аллен пояснив чому взяв участь онлайн у Московському міжнародному тижні кіно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Стосовно конфлікту в Україні, то я твердо переконаний, що Володимир Путін - абсолютно неправий. Спричинена ним війна обурлива. Однак, щоб не вчинили політики, не думаю, що припинення творчих дискусій може будь-коли допомогти", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що Аллен узяв участь онлайн у Московському міжнародному тижні кіно. Міністерство закордонних справ України засудило такий вчинок.

Читайте: Комбінований удар по Києву: кіностудія Довженка зазнала наймасштабніших руйнувань з 2022 року. ФОТОрепортаж