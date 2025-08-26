Вуди Аллен прокомментировал свое участие в российском кинофестивале: Не думаю, что прекращение творческих дискуссий может когда-либо помочь
Американский режиссер и сценарист Вуди Аллен объяснил почему принял участие онлайн в Московской международной неделе кино.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"Относительно конфликта в Украине, то я твердо убежден, что Владимир Путин - абсолютно неправ. Вызванная им война возмутительна. Однако, что бы не сделали политики, не думаю, что прекращение творческих дискуссий может когда-либо помочь", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Аллен принял участие онлайн в Московской международной неделе кино. Министерство иностранных дел Украины осудило такой поступок.
Топ комментарии
+40 Dima30
показать весь комментарий26.08.2025 01:31 Ответить Ссылка
+32 Olena Teslenko
показать весь комментарий26.08.2025 01:28 Ответить Ссылка
+29 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий26.08.2025 01:35 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Американці слідкують за всіма хто відмітитися в підримці ***** і росії, і відмічпють, що це явна ознака перебування в списку епштейна.
Вчора моя шкільна подруга прислала відео з Вашингтону(вона там вже 22 роки живе). Місто величезне наче вимерло, людей на вулицях не має, всі хто займаються торгівлею, харчуванням потерпають від відсутності клієнтів. Вона йшла по вулицям з увімкнутим телефоном. Кадри нагадують апокаліпсіс. Я за 30 хв нарахувала лише 7-ро людей які побачивши один одного прискорювали ходу. Бо це лякає всіх.
На черщі Чикаго. Доні вирішив воювати....але у власній країні з власним народом.
.
.
.
У мене в містечку, колись, "був" один чоловік. Все життя був то парторгом заводу, то депутатом, то головою міськради... Але постарів. І на старість до нього прийшли два "друга" - "Альцгеймер" і "Паркінсон"... А разом з ними - подруга "Деменція"... І став він ходить по вулицях і срать у штани...
Питання - як його зараз сприймать? Як "бувшого голову міськради", чи як "теперішнього маразматика"?
потужна заява коріфея американського кіно
чи то я неправий стосовно "коріфея"
.
Але ж і "мистецтво" - це теж "подача СВОГО ВЛАСНОГО БАЧЕННЯ світу, автором... Письменник подає "своє", а коли за це беруться сценарист з режисером, то те "бачення" авторське, часом і впізнать не можна - бо ці два "кадра" ще й своє "бачення" туди вкладають...
Так і в названому випадку - спочатку Лев Толстой виклав своє "бачення" війни 1812 року, а потім Сергій Бондарчук інтерпретував "бачення" Толстого, у своє власне "бачення", у семигодинному фільмі...
Доки старі інваліди мозку при владі у світі.
Піпець. Світ дегенератів 70+ років.
Де тут зупинка?
___________________________________________________________________________
Зважаючи на те, що Сергій Бендарчук помер 94-го, 31 рік тому, можна уявити, що діється в голові старого, 90-річного режисера. Ні за свої слова, ні за вчинки відповідальності він уже не несе
Використовувати у своїх цілях неадекватну людину все одно, що використовувати малолітню дитину.
А я ще значно молодша за Вуді...
(кацап Колчак)
"Під кінець життя з'їхав з глузду та подався до воєнного злочинця В. Путіна на фестиваль. Чим перекреслив всі свої досягнення."