РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9772 посетителя онлайн
Новости Вуди Аллен принял участие в кинофестивале в маоскве
4 450 51

Вуди Аллен прокомментировал свое участие в российском кинофестивале: Не думаю, что прекращение творческих дискуссий может когда-либо помочь

МИД Украины осудил участие Вуди Аллена в Московской неделе кино

Американский режиссер и сценарист Вуди Аллен объяснил почему принял участие онлайн в Московской международной неделе кино.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Относительно конфликта в Украине, то я твердо убежден, что Владимир Путин - абсолютно неправ. Вызванная им война возмутительна. Однако, что бы не сделали политики, не думаю, что прекращение творческих дискуссий может когда-либо помочь", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Аллен принял участие онлайн в Московской международной неделе кино. Министерство иностранных дел Украины осудило такой поступок.

Также читайте: Хотим, чтобы кино снова снимали в Америке: Трамп введет 100% пошлины на иностранные фильмы

Автор: 

кино (1539) москва (3095)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+40
Перепрошую ,але думаю таке порівняння доречним! Вуді Аллен фактично взяв участь у творчому фестивалі Адольфа Гітлера! "Стосовно конфлікту в Європі, то я твердо переконаний, що Адольф Гітлер - абсолютно неправий. Спричинена ним війна обурлива. Однак, щоб не вчинили політики, не думаю, що припинення творчих дискусій може будь-коли допомогти", - сказав він.
показать весь комментарий
26.08.2025 01:31 Ответить
+32
Ще одне збочене, дементне одоробло!
показать весь комментарий
26.08.2025 01:28 Ответить
+29
ця вуді - дрібне гундосе чмо з дегенеративними фільмами

.
показать весь комментарий
26.08.2025 01:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще одне збочене, дементне одоробло!
показать весь комментарий
26.08.2025 01:28 Ответить
Ви праві. Але нам не варто на це рефлексувати, бо ті хто є в списку епштейна скоро будуть світитится в рашці цілими стадами, ублажаючі ***** не здавати їх всьому світу, і все це буде на вимогу ***** і під тиском трампа і його БД, який вже не знає як спасти свої сраки від зневаги американців до них. Доні почав всіх мочити в валізі ***** щоб не бути в ній сам на сам.
Американці слідкують за всіма хто відмітитися в підримці ***** і росії, і відмічпють, що це явна ознака перебування в списку епштейна.
Вчора моя шкільна подруга прислала відео з Вашингтону(вона там вже 22 роки живе). Місто величезне наче вимерло, людей на вулицях не має, всі хто займаються торгівлею, харчуванням потерпають від відсутності клієнтів. Вона йшла по вулицям з увімкнутим телефоном. Кадри нагадують апокаліпсіс. Я за 30 хв нарахувала лише 7-ро людей які побачивши один одного прискорювали ходу. Бо це лякає всіх.
На черщі Чикаго. Доні вирішив воювати....але у власній країні з власним народом.
показать весь комментарий
26.08.2025 07:06 Ответить
Перепрошую ,але думаю таке порівняння доречним! Вуді Аллен фактично взяв участь у творчому фестивалі Адольфа Гітлера! "Стосовно конфлікту в Європі, то я твердо переконаний, що Адольф Гітлер - абсолютно неправий. Спричинена ним війна обурлива. Однак, щоб не вчинили політики, не думаю, що припинення творчих дискусій може будь-коли допомогти", - сказав він.
показать весь комментарий
26.08.2025 01:31 Ответить
ця вуді - дрібне гундосе чмо з дегенеративними фільмами

.
показать весь комментарий
26.08.2025 01:35 Ответить
***** іди. Аллен один з найкращих режисерів що колись були.
показать весь комментарий
26.08.2025 02:11 Ответить
"кому и кобыла невеста"

.
показать весь комментарий
26.08.2025 02:31 Ответить
Ну, це твій вибір такої нареченої.
показать весь комментарий
26.08.2025 03:38 Ответить
Добре, що в тебе наречений
показать весь комментарий
26.08.2025 06:16 Ответить
у нього женіх конь Лавров, бо дуже вже той пенікс рашку любить

.
показать весь комментарий
26.08.2025 09:44 Ответить
І що? У твоєму дописі головне слово "БУЛИ"...
У мене в містечку, колись, "був" один чоловік. Все життя був то парторгом заводу, то депутатом, то головою міськради... Але постарів. І на старість до нього прийшли два "друга" - "Альцгеймер" і "Паркінсон"... А разом з ними - подруга "Деменція"... І став він ходить по вулицях і срать у штани...
Питання - як його зараз сприймать? Як "бувшого голову міськради", чи як "теперішнього маразматика"?
показать весь комментарий
26.08.2025 05:43 Ответить
Ну БУВ, той шо? Зате шо він був колись, а зараз обісрався сам та обісрав сша ти його у сраку будеш цілувати?
показать весь комментарий
26.08.2025 06:19 Ответить
Назви хоч один його "шедевр" який ти подивився? Я щойно подивився яка в нього фільмографію і виявляється що я жодного фільму його не знаю.
показать весь комментарий
26.08.2025 08:51 Ответить
Прокляття нефритового скорпіона, Сплячий, Матч-поінт...
показать весь комментарий
26.08.2025 10:05 Ответить
Так. Але є такий вислов: "Не треба плутати автора з його ліричним героєм". Може бути режисером (актором, співаком, поетом) від бога, але людиною - лайном. Хіба мало зараз прикладів - від, скажімо, Марка Захарова чи Анни Нетребко до якогось Жерарда Депард'є чи (не до ночи пом'янути!) Юнни Моріц? На жаль, Вуді Аллен увійшов в цей сумний список тих, хто зіпсував собі некролог...
показать весь комментарий
26.08.2025 09:34 Ответить
"Путін неправий..." -

потужна заява коріфея американського кіно

чи то я неправий стосовно "коріфея"

.
показать весь комментарий
26.08.2025 01:42 Ответить
Так він, до купи, ще і педофіл.
показать весь комментарий
26.08.2025 02:02 Ответить
Мінет за гроші - то святе для неперебірливих заробітчан.
показать весь комментарий
26.08.2025 02:04 Ответить
"Не думаю..."...На цьому власне і все.
показать весь комментарий
26.08.2025 02:06 Ответить
Чего еще можно ждать от старого педофила?
показать весь комментарий
26.08.2025 02:08 Ответить
Старий поклав око на оселю депрдьє у саранську....
показать весь комментарий
26.08.2025 02:10 Ответить
Розумні люди відділяють творчість людини, від його особистості.
показать весь комментарий
26.08.2025 02:12 Ответить
Непоганий австрійський художник першої половини 20-го століття, ага, ага
показать весь комментарий
26.08.2025 06:18 Ответить
Тебе Геббельс лайкнув! 😁
показать весь комментарий
26.08.2025 06:26 Ответить
Ну що взяти з блазня який все своє життя продавав неповноцінним свої комплекси неповноцінності. Його фільми мені не заходять. Це якась чужорідна чисто єврейська мазохістична глорифікація власної неповноцінності і меншовартості. Герой фільму який я пробував дивитись викликав в мене почуття огиди. Більше себе не гвалтував його "творчістю". Як бачимо в життя він виявився таким же "складним" і огидним мазохістом як і в своїх фільмах....
показать весь комментарий
26.08.2025 02:16 Ответить
А що ти хотів? Колись було сказано - "Основна маса акторів дають себе, через мистецтво... І лише геніальні актори дають мистецтво через себе...".
Але ж і "мистецтво" - це теж "подача СВОГО ВЛАСНОГО БАЧЕННЯ світу, автором... Письменник подає "своє", а коли за це беруться сценарист з режисером, то те "бачення" авторське, часом і впізнать не можна - бо ці два "кадра" ще й своє "бачення" туди вкладають...
Так і в названому випадку - спочатку Лев Толстой виклав своє "бачення" війни 1812 року, а потім Сергій Бондарчук інтерпретував "бачення" Толстого, у своє власне "бачення", у семигодинному фільмі...
показать весь комментарий
26.08.2025 05:35 Ответить
Продажної мерзоти повно у світі. Нічого дивного Вуді..... ти себе показав.
показать весь комментарий
26.08.2025 02:33 Ответить
Нікому і нічого не може допомогти.
Доки старі інваліди мозку при владі у світі.
Піпець. Світ дегенератів 70+ років.
Де тут зупинка?
показать весь комментарий
26.08.2025 03:08 Ответить
Можливо американський режисер та сценарист Вуді Аллен і є світило в міжнародному кіно, але мені не хотілось і не хочеться подивитись ні один із його фільмів. Чому з ним так носяться?
показать весь комментарий
26.08.2025 03:11 Ответить
"...Я был в Москве и Санкт-Петербурге. Мне всегда нравилось русское кино. Я имел удовольствие встречаться с Сергеем Бондарчуком несколько лет назад в Нью-Йорке. Я смотрел русский фильм "Война и мир", который идет почти семь часов. Я посмотрел его за один день", - вспомнил американский кинорежиссер. "
___________________________________________________________________________
Зважаючи на те, що Сергій Бендарчук помер 94-го, 31 рік тому, можна уявити, що діється в голові старого, 90-річного режисера. Ні за свої слова, ні за вчинки відповідальності він уже не несе
Використовувати у своїх цілях неадекватну людину все одно, що використовувати малолітню дитину.
показать весь комментарий
26.08.2025 05:00 Ответить
Не виправдовую, але помітила на собі: чим більше дорослішаєш, тим більше скорочується час. Я вже не кажу, що рік пролітає, як день. Але іноді ловлю себе на думці, що ото моє " зовсім нещодавно" - це 25 років тому. Навіть чоловік іноді сміється.
А я ще значно молодша за Вуді...
показать весь комментарий
26.08.2025 09:43 Ответить
У моєї матері , для подібних випадків, було таке прислів"я: "Що старе, що мале... Насере, і каже - "буба"...".
показать весь комментарий
26.08.2025 05:16 Ответить
Мудак. Ще й тупий, бо не думає.
показать весь комментарий
26.08.2025 05:18 Ответить
Вилізло Віді зі смітника історії і обісралось. От шоб сам обісрався то таке но він де ж обісрав і сша, яке і так від гівна Трампа захлинаєтся. захливаєтся
показать весь комментарий
26.08.2025 05:51 Ответить
Двірників, артистів та повій не чипати. Вони служать любий владі.
(кацап Колчак)
показать весь комментарий
26.08.2025 06:21 Ответить
Черговий американський альцгеймеро-маразматик. Він не розуміє що ці його "творчі дискусії "це розмова вегана з людожерами. Колись він прочитав достоєвького і тепер буде говорити про "загадочній руській душьа бабушька галава тапор рубіть".
показать весь комментарий
26.08.2025 07:18 Ответить
Про вплив совку на мізки западних ховрахів за допомогою культури писали ще в 60ті роки минулого сторіччя, яле ж нє.
показать весь комментарий
26.08.2025 08:12 Ответить
гівно
показать весь комментарий
26.08.2025 08:15 Ответить
Современная медицина - зло. Люди доживают до маразма и деменции и портят себе некрологи. Даже обидно за них немного.
показать весь комментарий
26.08.2025 08:22 Ответить
Вуді Аллен можливо був світило режисер, а зараз обісрався дегенерат
показать весь комментарий
26.08.2025 08:37 Ответить
Взяв участь бо дуже ******** гроші. Ніякої моралі чи принципів у цього недоноска.
показать весь комментарий
26.08.2025 08:39 Ответить
З Вікіпедії:

"Під кінець життя з'їхав з глузду та подався до воєнного злочинця В. Путіна на фестиваль. Чим перекреслив всі свої досягнення."

показать весь комментарий
26.08.2025 08:44 Ответить
Ти коригував?
показать весь комментарий
26.08.2025 09:35 Ответить
За бабло просуває "русскай мир" і будьте певні,він дійсно нічого не розуміє,бо йому пофіг,війна далеко.🤡🇺🇲🤡🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
26.08.2025 08:44 Ответить
Все він розуміє - але жирні гроші любить значно більше.
показать весь комментарий
26.08.2025 10:14 Ответить
У листопаді йому буде 90 - що від нього ще чекати?
показать весь комментарий
26.08.2025 08:53 Ответить
Єврейсько-американський педофіл приїхав до російського педофіла передати привіт від головного американського!
показать весь комментарий
26.08.2025 09:18 Ответить
Цікаво, чи прийняв би єврей Вуді Аллен участь у кінофестивалі, який проводила нацистська Німеччина? Чи ета савсєм другоє?
показать весь комментарий
26.08.2025 09:53 Ответить
При умові достатньо товстої пачки асигнацій, він би і Христа залюбки розіпʼяв би.
показать весь комментарий
26.08.2025 10:11 Ответить
''Не думаю, що припинення творчих дискусій з гітлером, гебельсом, путіним, мєдвєдєвим, бен ладеном - може будь кому допомогти'' - режисер та сценарист єврейського походження Вуді Аллен.
показать весь комментарий
26.08.2025 10:12 Ответить
 
 