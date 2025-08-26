Вуди Аллен прокомментировал свое участие в российском кинофестивале: Не думаю, что прекращение творческих дискуссий может когда-либо помочь

Американский режиссер и сценарист Вуди Аллен объяснил почему принял участие онлайн в Московской международной неделе кино.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Относительно конфликта в Украине, то я твердо убежден, что Владимир Путин - абсолютно неправ. Вызванная им война возмутительна. Однако, что бы не сделали политики, не думаю, что прекращение творческих дискуссий может когда-либо помочь", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Аллен принял участие онлайн в Московской международной неделе кино. Министерство иностранных дел Украины осудило такой поступок.

