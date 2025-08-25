Американский режиссер Вуди Аллен принял участие в кинофестивале в Москве. МИД Украины назвал это "позором"
Американский режиссер и сценарист Вуди Аллен принял участие онлайн в Московской международной неделе кино. Министерство иностранных дел Украины осудило такой поступок.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Это - позор и оскорбление жертвы украинских актеров и кинематографистов, убитых или раненых российскими военными преступниками в ходе агрессии РФ против Украины. Участвуя в фестивале, объединяющем сторонников и рупоры Путина, Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия совершает в Украине ежедневно уже в течение 11 лет", - говорится в заявлении.
Культура никогда не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды, отметили в МИД.
Напомним, 24 августа 89-летний американский режиссер, которого игнорируют в Голливуде, выступил на московском мероприятии через видеосвязь.
Пропагандистские российские СМИ сообщили, что модератором дискуссии выступил путинист Федор Бондарчук. Вуди Аллен был заявлен как "главный почетный гость московской международной недели кино".
Согласно цитатам, приведенным российскими медиа, Аллен расхваливал российское кино и не исключил возможности снова приехать в Россию: "Если бы подобные предложения были, я сел бы и подумал о том, каким бы мог быть сценарий о том, как хорошо чувствуешь себя в Москве и Петербурге".
я что-то пропустил? где можно глянуть про его позицию?
"Британский режиссер Гай Ричи ради поддержки Украины в войне против России перенес мировой релиз своего нового шпионского триллера "Операция Фортуна", а также изменил сюжет фильма, где негативными героями были украинцы. Гай Ричи и другие авторы фильма решили, что некорректно изображать украинцев плохими в то время, когда реальные украинцы храбро защищают страну от российских захватчиков."
Серіал Джентельмени. Зкинути ссиль неможу.
что Серіал Джентельмени?
До речі, ця гебешна мразота працює по усіх напрямках. Деякі доволі відомі спортсмени клюють на таку наживку. У тенісі це швейцарець ваврінка та француз маннаріно. Ці приїздили декілька років тому (чи то на мацкву, чи то у санкт-лєнінград, вже не пам'ятаю напевно) піарити якісь тенісні псевдотурніри/заходи, бо ж АТР та WTA скасували усі турніри на своєму рівні у цих кацапських містах опіля 14-го року (як і FIA скасувала автоперегони у сочах).