Американский режиссер Вуди Аллен принял участие в кинофестивале в Москве. МИД Украины назвал это "позором"

Американский режиссер и сценарист Вуди Аллен принял участие онлайн в Московской международной неделе кино. Министерство иностранных дел Украины осудило такой поступок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Это - позор и оскорбление жертвы украинских актеров и кинематографистов, убитых или раненых российскими военными преступниками в ходе агрессии РФ против Украины. Участвуя в фестивале, объединяющем сторонников и рупоры Путина, Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия совершает в Украине ежедневно уже в течение 11 лет", - говорится в заявлении.

Культура никогда не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды, отметили в МИД.

Напомним, 24 августа 89-летний американский режиссер, которого игнорируют в Голливуде, выступил на московском мероприятии через видеосвязь.

Пропагандистские российские СМИ сообщили, что модератором дискуссии выступил путинист Федор Бондарчук. Вуди Аллен был заявлен как "главный почетный гость московской международной недели кино".

Согласно цитатам, приведенным российскими медиа, Аллен расхваливал российское кино и не исключил возможности снова приехать в Россию: "Если бы подобные предложения были, я сел бы и подумал о том, каким бы мог быть сценарий о том, как хорошо чувствуешь себя в Москве и Петербурге".

