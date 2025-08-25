РУС
Вуди Аллен принял участие в кинофестивале в маоскве
Американский режиссер Вуди Аллен принял участие в кинофестивале в Москве. МИД Украины назвал это "позором"

МИД Украины осудил участие Вуди Аллена в Московской неделе кино

Американский режиссер и сценарист Вуди Аллен принял участие онлайн в Московской международной неделе кино. Министерство иностранных дел Украины осудило такой поступок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Это - позор и оскорбление жертвы украинских актеров и кинематографистов, убитых или раненых российскими военными преступниками в ходе агрессии РФ против Украины. Участвуя в фестивале, объединяющем сторонников и рупоры Путина, Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия совершает в Украине ежедневно уже в течение 11 лет", - говорится в заявлении.

Культура никогда не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды, отметили в МИД.

Напомним, 24 августа 89-летний американский режиссер, которого игнорируют в Голливуде, выступил на московском мероприятии через видеосвязь.

Пропагандистские российские СМИ сообщили, что модератором дискуссии выступил путинист Федор Бондарчук. Вуди Аллен был заявлен как "главный почетный гость московской международной недели кино".

Согласно цитатам, приведенным российскими медиа, Аллен расхваливал российское кино и не исключил возможности снова приехать в Россию: "Если бы подобные предложения были, я сел бы и подумал о том, каким бы мог быть сценарий о том, как хорошо чувствуешь себя в Москве и Петербурге".

+9
так він старий маразматік, що від нього щє очікується то?
25.08.2025 15:19
+8
Гляньте на нього. Це ж шмат лайна. васерман американського розливу.
25.08.2025 15:18
+7
гроші не пахнуть
25.08.2025 15:18
гроші не пахнуть
25.08.2025 15:18
Гляньте на нього. Це ж шмат лайна. васерман американського розливу.
25.08.2025 15:18
Вуді Аллен - американський кіноактор, режисер і сценарист, який народився в Нью-Йорку. Він народився в єврейській родині.
25.08.2025 15:20
Тіпа, якшо єврей, то--святий?
25.08.2025 15:48
Ні, якщо євреї - то йому відкриті всі дороги в кінематографі.
25.08.2025 15:59
*єврей
25.08.2025 16:02
Що тут скажеш? Шекелі не пахнуть. Щоб жид не хапнув на халяву гроші, які прямо просяться в кишеню, він не був би жидом.
25.08.2025 16:32
так він старий маразматік, що від нього щє очікується то?
25.08.2025 15:19
ще й педофіл
25.08.2025 15:28
То Роман Полянський педофіл, а у цього просто дах поїхав...
25.08.2025 15:30
Ні цей теж свою прийомну доньку з ранніх років педофілив тепер вона його жінка...
25.08.2025 15:55
Тю, то ви просто не в курсі, це ж відомий скандал, що коли він жив з Міа Ферроу, то вона знайшла в нього фото своєї оголеної неповнолітньої прийомної доньки, нинішньої його дружини. До того ж, пару років тому у сексуальному розбещенні його звинуватила інша їх прийомна донька Ділан Ферроу https://tabloid.pravda.com.ua/news/52ee2405ea46e/
25.08.2025 16:12
Що помітно: як тільки закордонні актори, режисери, сценаристи, та інші "діячі культури", "виходять у тираж", і про них починають забувать - їх тут же "підбирають" кацапи, і тягнуть у свою "помийницю"...
25.08.2025 15:20
Стівен сігал, жерар депардьє, олівер стоун, гай річі..продажні дебіли..
25.08.2025 15:32
"гай річі"

я что-то пропустил? где можно глянуть про его позицию?

"Британский режиссер Гай Ричи ради поддержки Украины в войне против России перенес мировой релиз своего нового шпионского триллера "Операция Фортуна", а также изменил сюжет фильма, где негативными героями были украинцы. Гай Ричи и другие авторы фильма решили, что некорректно изображать украинцев плохими в то время, когда реальные украинцы храбро защищают страну от российских захватчиков."
25.08.2025 15:53
Ну, з початку Ви пропустили українську.

Серіал Джентельмени. Зкинути ссиль неможу.
25.08.2025 16:16
"Серіал Джентельмени"

что Серіал Джентельмени?
25.08.2025 16:25
А, ще, Вас кацапи лайкали, чи Ви самі з інших акків?))
25.08.2025 16:25
вы за мову не цепляйтесь, вопрос был конкретным, про гая ричи: где можно глянуть про его позицию? в вашем контексте.
25.08.2025 16:27
к другу педофилу поехал????
25.08.2025 15:21
Мабуть хоче шось вивудити?
25.08.2025 15:23
Що від старого маразматичного педофіла можна ще чекати?
25.08.2025 15:23
Да деньги у старика закончились а мораль и не начиналась! Рашка всегда таких подбирает.
25.08.2025 15:23
Напевно буде з рашистами знімати Сватів чи Слугу народу.
25.08.2025 15:23
Проблема у тому, шо українці думають, шо їхніми власними проблемами мають перейматися прямо всі і увесь світ. Вуді Ален вообще не відгрібає (а має?) шо там робиться за океаном , "десь у зімбабве". Тому йому якось долампочки, шо там всі про нього думають з країни, де приймають закони типу 12414.
25.08.2025 15:24
Існують такі поняття, як "добро" та "зло", "чорне" та "біле"; їх тре завжди чітко розрізняти, бо то є антоніми.
25.08.2025 15:53
Старе, а до крававих *********** бабосів жадне...
25.08.2025 15:25
Якщо "зелені лимази " не засудили реальну зустріч пре 3,14здента "трамбона" з куйлом на Алясці на кшталт (((Це - ганьба й образа жертв Українського народу, та його захисників , яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України. "ТРАМПОН" Беручи участь у зустрічі на Алясці з російським вбивцею українського народу, об'єднує прихильників і рупорів Путіна,"ТРАМБОН" свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років", -ЦЕ ТОЙ САМИЙ КАМПОТ
25.08.2025 15:25
Ну засудили б... І, що б того вийшло? То хоч якась допомога є, а то ніякої не було б.
25.08.2025 15:29
То хоч якась допомога є,(ДАВАЙ ЗАГИнаАЙ ПЯТЬ ПАЛЬЦІВ ,ПЕРЕХОВУЮЮЧИ АМЕРИКАНСЬКУ ДОПОМОГУ )-Так що по факту має український народ від американського куйла з нумером два (" трампло"
25.08.2025 15:32
Є і велика допомога. І ти сам прекрасно знаєш, що тільки космічна навігація коштує.
25.08.2025 15:41
що вартують для Тебе американські дані про те, що є у куйла , які американці дають Україні ,але не дають Україні зброї , щоб Україна могла знищити те,про що американці дали знати Неньці....???давай співай пісеньку "про велику американську куйню".а я з усмішкою і без жалю її послухаю ,Голосніше співай.
25.08.2025 16:14
педофил )(уйло пригласил педофила аллена
25.08.2025 15:26
вирішив що вже можна їхати смоктати, після рудого отсмоктування чьорту на червоній доріжці.
25.08.2025 15:27
еще позовите Ван дамма чтоб было трио - )(уйло, аллен и ван дамм
25.08.2025 15:28
25.08.2025 15:28
Трамп обнімався і руку тиснув,є з кого брати приклад....
25.08.2025 15:29
Гівно знімав і сам гімно!
25.08.2025 15:29
Старий 3,14дор а не кінорежисер.
25.08.2025 15:30
В Америке другое отношение к кацапам чем в Европе. Наверно, как обычно, все дело в СМИ. Люди есть то что им рассказывают по телевизору.
25.08.2025 15:33
А я раніше вважав людей за гомо сапієнс...
25.08.2025 15:56
Может раньше так и было, но не сейч
25.08.2025 15:58 Ответить
25.08.2025 15:35 Ответить
Старий педофіл, звинувачений власною дружиною в розбещені її прийомної доньки і нині проживаючий з цією донькою, поїхав до колеги за вподобаннями, нічого дивного. Свій до свого по своє, як-то кажуть.
25.08.2025 15:38 Ответить
У педофільському списку Епштейна вся західна еліта, зокрема європейська. А ще католицька педофілійна церква.

25.08.2025 15:43 Ответить
Тільки,він не поїхав,а взяв участь онлайн,зі свого дивану.
25.08.2025 16:22 Ответить
Дякую за уточнення
25.08.2025 16:27 Ответить
Скільки обурених "інтелектуалів" та "мистецтвознавців" вперше узнало про цього режисера з цієї статті? 😁
25.08.2025 15:40 Ответить
Грішно журити хвору людину; вона у свої 89 вже живе у своєму власному світі. Не виключаю того, що бандарчук того діда "задобрив" чимось конкретним. Це ж гебешна "фішка" хапатися за відомі імена (сігал, депардьє, рішар), аби у декого у голові з'явилися сумніви на кшталт "ніфсьотакадназначна".
До речі, ця гебешна мразота працює по усіх напрямках. Деякі доволі відомі спортсмени клюють на таку наживку. У тенісі це швейцарець ваврінка та француз маннаріно. Ці приїздили декілька років тому (чи то на мацкву, чи то у санкт-лєнінград, вже не пам'ятаю напевно) піарити якісь тенісні псевдотурніри/заходи, бо ж АТР та WTA скасували усі турніри на своєму рівні у цих кацапських містах опіля 14-го року (як і FIA скасувала автоперегони у сочах).
25.08.2025 15:46 Ответить
а він взагалі вкурсі про війну? в такому стані як він зараз він може не пам'ятати що треба попісять вчасно
25.08.2025 15:48 Ответить
За останні 20 років поїздки західних режисерів та акторів в рашку лише зайвий раз підкреслюють про їх вихід в тираж.
25.08.2025 15:50 Ответить
Що саме цікаве, навіть самі кацапи так це сприймають.
25.08.2025 15:54 Ответить
син п'єра бєзухова запросив його зняти фільм за мотивами русской сказкі "старічок вуді і малолєтка альонушка"
25.08.2025 16:18 Ответить
вудіаленкозел
25.08.2025 16:24 Ответить
 
 