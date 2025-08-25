УКР
Новини Вуді Аллен взяв участь у Московському тижні кіно
3 449 73

Американський режисер Вуді Аллен взяв участь у кінофестивалі в Москві. МЗС України назвало це "ганьбою"

МЗС України засудило участь Вуді Аллена у Московському тижні кіно

Американський режисер та сценарист Вуді Аллен узяв участь онлайн у Московському міжнародному тижні кіно. Міністерство закордонних справ України засудило такий вчинок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Це – ганьба й образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України. Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників і рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років", - йдеться в заяві.

Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди, наголосили в МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комбінований удар по Києву: кіностудія Довженка зазнала наймасштабніших руйнувань з 2022 року. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 24 серпня 89-річний американський режисер, якого ігнорують в Голлівуді, виступив на московському заході через відеозв’язок.

Пропагандистські російські ЗМІ повідомили, що модератором дискусії виступив путініст Федір Бондарчук. Вуді Аллен був заявлений як "головний почесний гість московського міжнародного тижня кіно".

Згідно з цитатами, наведеними російськими медіа, Аллен розхвалював російське кіно та не виключив можливості знову приїхати у Росію: "Якби подібні пропозиції були, я сів би та подумав про те, яким би міг бути сценарій про те, як добре почуваєшся в Москві та Петербурзі".

Читайте також: "Настрої змінилися": Одна з найбільших американських кіностудій повертається у Росію

кіно (968) МЗС (4248) москва (1273) росія (67333) шоу-бізнес (113)
+12
Гляньте на нього. Це ж шмат лайна. васерман американського розливу.
25.08.2025 15:18 Відповісти
+11
так він старий маразматік, що від нього щє очікується то?
25.08.2025 15:19 Відповісти
+10
гроші не пахнуть
25.08.2025 15:18 Відповісти
гроші не пахнуть
25.08.2025 15:18 Відповісти
Гляньте на нього. Це ж шмат лайна. васерман американського розливу.
25.08.2025 15:18 Відповісти
Вуді Аллен - американський кіноактор, режисер і сценарист, який народився в Нью-Йорку. Він народився в єврейській родині.
25.08.2025 15:20 Відповісти
Тіпа, якшо єврей, то--святий?
25.08.2025 15:48 Відповісти
Ні, якщо євреї - то йому відкриті всі дороги в кінематографі.
25.08.2025 15:59 Відповісти
*єврей
25.08.2025 16:02 Відповісти
Що тут скажеш? Шекелі не пахнуть. Щоб жид не хапнув на халяву гроші, які прямо просяться в кишеню, він не був би жидом.
25.08.2025 16:32 Відповісти
так він старий маразматік, що від нього щє очікується то?
25.08.2025 15:19 Відповісти
ще й педофіл
25.08.2025 15:28 Відповісти
То Роман Полянський педофіл, а у цього просто дах поїхав...
25.08.2025 15:30 Відповісти
Ні цей теж свою прийомну доньку з ранніх років педофілив тепер вона його жінка...
25.08.2025 15:55 Відповісти
Тю, то ви просто не в курсі, це ж відомий скандал, що коли він жив з Міа Ферроу, то вона знайшла в нього фото своєї оголеної неповнолітньої прийомної доньки, нинішньої його дружини. До того ж, пару років тому у сексуальному розбещенні його звинуватила інша їх прийомна донька Ділан Ферроу https://tabloid.pravda.com.ua/news/52ee2405ea46e/
25.08.2025 16:12 Відповісти
Що помітно: як тільки закордонні актори, режисери, сценаристи, та інші "діячі культури", "виходять у тираж", і про них починають забувать - їх тут же "підбирають" кацапи, і тягнуть у свою "помийницю"...
25.08.2025 15:20 Відповісти
Стівен сігал, жерар депардьє, олівер стоун, гай річі..продажні дебіли..
25.08.2025 15:32 Відповісти
"гай річі"

я что-то пропустил? где можно глянуть про его позицию?

"Британский режиссер Гай Ричи ради поддержки Украины в войне против России перенес мировой релиз своего нового шпионского триллера "Операция Фортуна", а также изменил сюжет фильма, где негативными героями были украинцы. Гай Ричи и другие авторы фильма решили, что некорректно изображать украинцев плохими в то время, когда реальные украинцы храбро защищают страну от российских захватчиков."
25.08.2025 15:53 Відповісти
Ну, з початку Ви пропустили українську.

Серіал Джентельмени. Зкинути ссиль неможу.
25.08.2025 16:16 Відповісти
"Серіал Джентельмени"

что Серіал Джентельмени?
25.08.2025 16:25 Відповісти
Чіто..дивіться його, читайте про ньго, а не спам мені кидайте.
25.08.2025 17:19 Відповісти
"читайте про ньго"

я смотрел. и что там вы нашли, опять же в контексте вашего комментария?
25.08.2025 17:25 Відповісти
А, ще, Вас кацапи лайкали, чи Ви самі з інших акків?))
25.08.2025 16:25 Відповісти
вы за мову не цепляйтесь, вопрос был конкретным, про гая ричи: где можно глянуть про его позицию? в вашем контексте.
25.08.2025 16:27 Відповісти
Не ціплятись за кацапомову?)))

Гугліть. Ссиль зкинути неможу. Полінейропатія після ковіду.
25.08.2025 17:17 Відповісти
"Гугліть."

т.е. ответа не будет. ну, это было понятно изначально. я у вас спросил не просто так, так что погуглите сами
25.08.2025 17:29 Відповісти
к другу педофилу поехал????
25.08.2025 15:21 Відповісти
Мабуть хоче шось вивудити?
25.08.2025 15:23 Відповісти
Що від старого маразматичного педофіла можна ще чекати?
25.08.2025 15:23 Відповісти
Да деньги у старика закончились а мораль и не начиналась! Рашка всегда таких подбирает.
25.08.2025 15:23 Відповісти
Напевно буде з рашистами знімати Сватів чи Слугу народу.
25.08.2025 15:23 Відповісти
Проблема у тому, шо українці думають, шо їхніми власними проблемами мають перейматися прямо всі і увесь світ. Вуді Ален вообще не відгрібає (а має?) шо там робиться за океаном , "десь у зімбабве". Тому йому якось долампочки, шо там всі про нього думають з країни, де приймають закони типу 12414.
25.08.2025 15:24 Відповісти
Існують такі поняття, як "добро" та "зло", "чорне" та "біле"; їх тре завжди чітко розрізняти, бо то є антоніми.
25.08.2025 15:53 Відповісти
Старе, а до крававих *********** бабосів жадне...
25.08.2025 15:25 Відповісти
Якщо "зелені лимази " не засудили реальну зустріч пре 3,14здента "трамбона" з куйлом на Алясці на кшталт (((Це - ганьба й образа жертв Українського народу, та його захисників , яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України. "ТРАМПОН" Беручи участь у зустрічі на Алясці з російським вбивцею українського народу, об'єднує прихильників і рупорів Путіна,"ТРАМБОН" свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років", -ЦЕ ТОЙ САМИЙ КАМПОТ
25.08.2025 15:25 Відповісти
Ну засудили б... І, що б того вийшло? То хоч якась допомога є, а то ніякої не було б.
25.08.2025 15:29 Відповісти
То хоч якась допомога є,(ДАВАЙ ЗАГИнаАЙ ПЯТЬ ПАЛЬЦІВ ,ПЕРЕХОВУЮЮЧИ АМЕРИКАНСЬКУ ДОПОМОГУ )-Так що по факту має український народ від американського куйла з нумером два (" трампло"
25.08.2025 15:32 Відповісти
Є і велика допомога. І ти сам прекрасно знаєш, що тільки космічна навігація коштує.
25.08.2025 15:41 Відповісти
що вартують для Тебе американські дані про те, що є у куйла , які американці дають Україні ,але не дають Україні зброї , щоб Україна могла знищити те,про що американці дали знати Неньці....???давай співай пісеньку "про велику американську куйню".а я з усмішкою і без жалю її послухаю ,Голосніше співай.
25.08.2025 16:14 Відповісти
Ти примітивно озабочине тролля. За копійку ********** тут стараєшся? А як ти думаєш, за чією навігацією зараз виносять кацапсячі нафтобази, НПЗ, нафтоперекачувальні станції та воєнні аеродроми за тисячу кілометрів від України?
25.08.2025 16:45 Відповісти
рило,не хами.Баране, зайди на (Google map PRO) і впиши в пошуку власну адресу..Ти навіть свій підїзд знайдеш .Хамидло рашистське .
25.08.2025 16:51 Відповісти
Може ти мурло, ще скажеш шо ракети та безпілотники по картах Google літають?
25.08.2025 16:56 Відповісти
Давай , за рашистським коритом...(без навігації) але зрозумілим курсом...Ти плять перескакуєш з одного на інше .як "гебнявий шурок" Вже знайшов . плять свій дім???
25.08.2025 17:01 Відповісти
Та заспокойся тролляко! Ти так рознЄрвнічався шо аж VPN вимкнув
25.08.2025 17:03 Відповісти
Троляко .знайшов карти в "трамбона"???а то тут втираєш якусь куйню. про якусь американську карту в навігації..???
25.08.2025 17:06 Відповісти
Так це ж ти мені пропонуєш по цим картам свій під'їзд шукати. А давай твій пошукаємо?
25.08.2025 17:09 Відповісти
Гриню.любий підїзд в тому числі і твій в цілому світі в любому місті.Не віриш.,СИЗРАНСЬКИЙ НПЗ- набирай в "google maps" і рахуй бочки...
25.08.2025 17:17 Відповісти
Скидай свій IP
25.08.2025 17:10 Відповісти
педофил )(уйло пригласил педофила аллена
25.08.2025 15:26 Відповісти
вирішив що вже можна їхати смоктати, після рудого отсмоктування чьорту на червоній доріжці.
25.08.2025 15:27 Відповісти
еще позовите Ван дамма чтоб было трио - )(уйло, аллен и ван дамм
25.08.2025 15:28 Відповісти
25.08.2025 15:28 Відповісти
Трамп обнімався і руку тиснув,є з кого брати приклад....
25.08.2025 15:29 Відповісти
Гівно знімав і сам гімно!
25.08.2025 15:29 Відповісти
Старий 3,14дор а не кінорежисер.
25.08.2025 15:30 Відповісти
В Америке другое отношение к кацапам чем в Европе. Наверно, как обычно, все дело в СМИ. Люди есть то что им рассказывают по телевизору.
25.08.2025 15:33 Відповісти
А я раніше вважав людей за гомо сапієнс...
25.08.2025 15:56 Відповісти
Может раньше так и было, но не сейчас.
25.08.2025 15:58 Відповісти
25.08.2025 15:35 Відповісти
Старий педофіл, звинувачений власною дружиною в розбещені її прийомної доньки і нині проживаючий з цією донькою, поїхав до колеги за вподобаннями, нічого дивного. Свій до свого по своє, як-то кажуть.
25.08.2025 15:38 Відповісти
У педофільському списку Епштейна вся західна еліта, зокрема європейська. А ще католицька педофілійна церква.

25.08.2025 15:43 Відповісти
Тільки,він не поїхав,а взяв участь онлайн,зі свого дивану.
25.08.2025 16:22 Відповісти
Дякую за уточнення
25.08.2025 16:27 Відповісти
Скільки обурених "інтелектуалів" та "мистецтвознавців" вперше узнало про цього режисера з цієї статті? 😁
25.08.2025 15:40 Відповісти
Я точно. Що він знимав?
25.08.2025 17:27 Відповісти
Грішно журити хвору людину; вона у свої 89 вже живе у своєму власному світі. Не виключаю того, що бандарчук того діда "задобрив" чимось конкретним. Це ж гебешна "фішка" хапатися за відомі імена (сігал, депардьє, рішар), аби у декого у голові з'явилися сумніви на кшталт "ніфсьотакадназначна".
До речі, ця гебешна мразота працює по усіх напрямках. Деякі доволі відомі спортсмени клюють на таку наживку. У тенісі це швейцарець ваврінка та француз маннаріно. Ці приїздили декілька років тому (чи то на мацкву, чи то у санкт-лєнінград, вже не пам'ятаю напевно) піарити якісь тенісні псевдотурніри/заходи, бо ж АТР та WTA скасували усі турніри на своєму рівні у цих кацапських містах опіля 14-го року (як і FIA скасувала автоперегони у сочах).
25.08.2025 15:46 Відповісти
а він взагалі вкурсі про війну? в такому стані як він зараз він може не пам'ятати що треба попісять вчасно
25.08.2025 15:48 Відповісти
За останні 20 років поїздки західних режисерів та акторів в рашку лише зайвий раз підкреслюють про їх вихід в тираж.
25.08.2025 15:50 Відповісти
Що саме цікаве, навіть самі кацапи так це сприймають.
25.08.2025 15:54 Відповісти
син п'єра бєзухова запросив його зняти фільм за мотивами русской сказкі "старічок вуді і малолєтка альонушка"
25.08.2025 16:18 Відповісти
вудіаленкозел
25.08.2025 16:24 Відповісти
89 лет довольно бурной жизни. Вряд-ли он вообще понимал что говорит, читал по бумажке
25.08.2025 16:57 Відповісти
Альцгеймер Вуді Алена відвідав фестиваль у рф.
25.08.2025 17:21 Відповісти
Вуди Аллен = Деревянный Пришелец
25.08.2025 17:37 Відповісти
 
 