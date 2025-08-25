Американський режисер Вуді Аллен взяв участь у кінофестивалі в Москві. МЗС України назвало це "ганьбою"
Американський режисер та сценарист Вуді Аллен узяв участь онлайн у Московському міжнародному тижні кіно. Міністерство закордонних справ України засудило такий вчинок.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Це – ганьба й образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України. Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників і рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років", - йдеться в заяві.
Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди, наголосили в МЗС.
Нагадаємо, 24 серпня 89-річний американський режисер, якого ігнорують в Голлівуді, виступив на московському заході через відеозв’язок.
Пропагандистські російські ЗМІ повідомили, що модератором дискусії виступив путініст Федір Бондарчук. Вуді Аллен був заявлений як "головний почесний гість московського міжнародного тижня кіно".
Згідно з цитатами, наведеними російськими медіа, Аллен розхвалював російське кіно та не виключив можливості знову приїхати у Росію: "Якби подібні пропозиції були, я сів би та подумав про те, яким би міг бути сценарій про те, як добре почуваєшся в Москві та Петербурзі".
я что-то пропустил? где можно глянуть про его позицию?
"Британский режиссер Гай Ричи ради поддержки Украины в войне против России перенес мировой релиз своего нового шпионского триллера "Операция Фортуна", а также изменил сюжет фильма, где негативными героями были украинцы. Гай Ричи и другие авторы фильма решили, что некорректно изображать украинцев плохими в то время, когда реальные украинцы храбро защищают страну от российских захватчиков."
Серіал Джентельмени. Зкинути ссиль неможу.
что Серіал Джентельмени?
я смотрел. и что там вы нашли, опять же в контексте вашего комментария?
Гугліть. Ссиль зкинути неможу. Полінейропатія після ковіду.
т.е. ответа не будет. ну, это было понятно изначально. я у вас спросил не просто так, так что погуглите сами
До речі, ця гебешна мразота працює по усіх напрямках. Деякі доволі відомі спортсмени клюють на таку наживку. У тенісі це швейцарець ваврінка та француз маннаріно. Ці приїздили декілька років тому (чи то на мацкву, чи то у санкт-лєнінград, вже не пам'ятаю напевно) піарити якісь тенісні псевдотурніри/заходи, бо ж АТР та WTA скасували усі турніри на своєму рівні у цих кацапських містах опіля 14-го року (як і FIA скасувала автоперегони у сочах).