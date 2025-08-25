Американський режисер Вуді Аллен взяв участь у кінофестивалі в Москві. МЗС України назвало це "ганьбою"

Американський режисер та сценарист Вуді Аллен узяв участь онлайн у Московському міжнародному тижні кіно. Міністерство закордонних справ України засудило такий вчинок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Це – ганьба й образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України. Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників і рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років", - йдеться в заяві.

Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди, наголосили в МЗС.

Нагадаємо, 24 серпня 89-річний американський режисер, якого ігнорують в Голлівуді, виступив на московському заході через відеозв’язок.

Пропагандистські російські ЗМІ повідомили, що модератором дискусії виступив путініст Федір Бондарчук. Вуді Аллен був заявлений як "головний почесний гість московського міжнародного тижня кіно".

Згідно з цитатами, наведеними російськими медіа, Аллен розхвалював російське кіно та не виключив можливості знову приїхати у Росію: "Якби подібні пропозиції були, я сів би та подумав про те, яким би міг бути сценарій про те, як добре почуваєшся в Москві та Петербурзі".

