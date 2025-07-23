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Новини Відео Мобілізація в Україні
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Документальний фільм "Приборкати страх": "Хочеш бути відважним? Навчись боятися!". ВIДЕО

Головне управління комунікацій ЗСУ оприлюднило документальний фільм "Приборкати страх", у якому розповідається про найбільшу проблему мобілізіції - страх практично кожного військовозобов'язаного, що саме його вб’ють під час майбутніх бойових дій. 

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Як повідомляє Цензор.НЕТ, проект досліджує природу людського страху і водночас розвіює страх перед невідомим, розвінчує міфи та упередження щодо перебування у війську, демонструє живих та активних людей, які в ньому успішно воюють, а також несуть службу у різних місцях та частинах.

У фільмі - реальні історії людей, що навіть не думали ні про яке "геройство" на війні, але подолали в собі невпевненість та навчились воювати, зберігаючи себе. Головна мета фільму – переконати глядача, що участь у бойових діях – це не квиток в один бік.

У проєкті розповідається про всі етапи подолання страху під час перебування у війську - від рекрутингу та проходження БЗВП до безпосереднього виконання обов’язків військовослужбовців у зоні бойових дій. Герої та спікери фільму - військові, ветерани, психологи, науковці, історики тощо. Візуальну частину проекту складають насамперед власні зйомки.

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Автор: 

кіно (966) мобілізація (3177) ЗСУ (7766)


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Ділиться Кошовий та притула🤣🤣🤣
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23.07.2025 15:29 Відповісти
Меседж кіношки:"Ти давай там, Миколо, мобілізуйся в піхоту і не бійся. "Авось, пронєсьот(с)". Ти будеш на СП або на ВОПі в піздорєзі, а я, військовий психолог, на КП бригади, в бункері каву з командіром поп'ю. А я, історик, заброньований як науковий співробітник, повумнічаю з теплого київського кабінету, що страх-це природньо...Ну, і на кого це розраховано? Так всі й побігли в ТЦК, волосся назад (ні). Нагадало:"Ссышься, призывник?-Так точно, ссусь!" "-Это не беда, это сейчас экологическая обстановка такая. Все ссуться:я ссусь, даже Главком, бывает, пысается. Но! По ситуации..."
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23.07.2025 15:48 Відповісти
Хай детям своим на ночь покажут стефанчук,умеров и остальные зеленые мародеры.
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23.07.2025 16:05 Відповісти
А цей слоган підходить для натхнення для тих, хто боїться високих гір та швидких течій?
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23.07.2025 15:51 Відповісти
А якщо у мене страх не за себе а, що через мене хтось загине, мені не можна служити?
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23.07.2025 16:03 Відповісти
мусорам покажіть а не трактористам та електрикам
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23.07.2025 16:10 Відповісти
 
 