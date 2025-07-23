Документальний фільм "Приборкати страх": "Хочеш бути відважним? Навчись боятися!". ВIДЕО

Головне управління комунікацій ЗСУ оприлюднило документальний фільм "Приборкати страх", у якому розповідається про найбільшу проблему мобілізіції - страх практично кожного військовозобов'язаного, що саме його вб’ють під час майбутніх бойових дій.

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Як повідомляє Цензор.НЕТ, проект досліджує природу людського страху і водночас розвіює страх перед невідомим, розвінчує міфи та упередження щодо перебування у війську, демонструє живих та активних людей, які в ньому успішно воюють, а також несуть службу у різних місцях та частинах.

У фільмі - реальні історії людей, що навіть не думали ні про яке "геройство" на війні, але подолали в собі невпевненість та навчились воювати, зберігаючи себе. Головна мета фільму – переконати глядача, що участь у бойових діях – це не квиток в один бік.

У проєкті розповідається про всі етапи подолання страху під час перебування у війську - від рекрутингу та проходження БЗВП до безпосереднього виконання обов’язків військовослужбовців у зоні бойових дій. Герої та спікери фільму - військові, ветерани, психологи, науковці, історики тощо. Візуальну частину проекту складають насамперед власні зйомки.

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