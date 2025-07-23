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Новости Видео Мобилизация в Украине
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Документальный фильм "Приборкати страх": "Хочеш бути відважним? Навчись боятися!". ВИДЕО

Главное управление коммуникаций ВСУ обнародовало документальный фильм "Приборкати страх", в котором рассказывается о самой большой проблеме мобилизации - страх практически каждого военнообязанного, что именно его убьют во время будущих боевых действий.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, проект исследует природу человеческого страха и одновременно развеивает страх перед неизвестным, развенчивает мифы и предубеждения относительно пребывания в армии, демонстрирует живых и активных людей, которые в ней успешно воюют, а также несут службу в разных местах и частях.

В фильме - реальные истории людей, которые даже не думали ни о каком "геройстве" на войне, но преодолели в себе неуверенность и научились воевать, сохраняя себя. Главная цель фильма - убедить зрителя, что участие в боевых действиях - это не билет в одну сторону.

В проекте рассказывается обо всех этапах преодоления страха во время пребывания в армии - от рекрутинга и прохождения БЗВП до непосредственного выполнения обязанностей военнослужащих в зоне боевых действий. Герои и спикеры фильма - военные, ветераны, психологи, ученые, историки и др. Визуальную часть проекта составляют, прежде всего, собственные съемки.

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кино (1537) мобилизация (2863) ВСУ (6778)


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Ділиться Кошовий та притула🤣🤣🤣
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23.07.2025 15:29 Ответить
Меседж кіношки:"Ти давай там, Миколо, мобілізуйся в піхоту і не бійся. "Авось, пронєсьот(с)". Ти будеш на СП або на ВОПі в піздорєзі, а я, військовий психолог, на КП бригади, в бункері каву з командіром поп'ю. А я, історик, заброньований як науковий співробітник, повумнічаю з теплого київського кабінету, що страх-це природньо...Ну, і на кого це розраховано? Так всі й побігли в ТЦК, волосся назад (ні). Нагадало:"Ссышься, призывник?-Так точно, ссусь!" "-Это не беда, это сейчас экологическая обстановка такая. Все ссуться:я ссусь, даже Главком, бывает, пысается. Но! По ситуации..."
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23.07.2025 15:48 Ответить
Хай детям своим на ночь покажут стефанчук,умеров и остальные зеленые мародеры.
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23.07.2025 16:05 Ответить
А цей слоган підходить для натхнення для тих, хто боїться високих гір та швидких течій?
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23.07.2025 15:51 Ответить
А якщо у мене страх не за себе а, що через мене хтось загине, мені не можна служити?
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23.07.2025 16:03 Ответить
мусорам покажіть а не трактористам та електрикам
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23.07.2025 16:10 Ответить
 
 