Документальный фильм "Приборкати страх": "Хочеш бути відважним? Навчись боятися!". ВИДЕО

Главное управление коммуникаций ВСУ обнародовало документальный фильм "Приборкати страх", в котором рассказывается о самой большой проблеме мобилизации - страх практически каждого военнообязанного, что именно его убьют во время будущих боевых действий.

Также читайте: Мобильные ТЦК имеют право на существование, - "слуга народа" Вениславский

Как сообщает Цензор.НЕТ, проект исследует природу человеческого страха и одновременно развеивает страх перед неизвестным, развенчивает мифы и предубеждения относительно пребывания в армии, демонстрирует живых и активных людей, которые в ней успешно воюют, а также несут службу в разных местах и частях.

В фильме - реальные истории людей, которые даже не думали ни о каком "геройстве" на войне, но преодолели в себе неуверенность и научились воевать, сохраняя себя. Главная цель фильма - убедить зрителя, что участие в боевых действиях - это не билет в одну сторону.

В проекте рассказывается обо всех этапах преодоления страха во время пребывания в армии - от рекрутинга и прохождения БЗВП до непосредственного выполнения обязанностей военнослужащих в зоне боевых действий. Герои и спикеры фильма - военные, ветераны, психологи, ученые, историки и др. Визуальную часть проекта составляют, прежде всего, собственные съемки.

Также читайте: 145 тыс. силовиков-пенсионеров призывного возраста не мобилизованы

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ежемесячно мобилизуют до 30 тысяч украинцев. Не все идет так, как хотелось, - Вениславский