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Новости Удары РФ по ТЦК
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Мобильные ТЦК имеют право на существование, - "слуга народа" Вениславский

Мобильные ТЦК могут появиться в Украине Что известно

В Раде не исключают введения использования мобильных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С точки зрения нормативно-правового и законодательного обеспечения проблем не вижу, потому что в законе не предусмотрено, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны находиться в четко определенных местах", - сказал он.

Вениславский напомнил, что РФ в последнее время целенаправленно атакует здания ТЦК, пытаясь запугать граждан и создать впечатление, что быть в ТЦК опасно.

"Учитывая целенаправленные удары Российской Федерации, которые она в течение последнего месяца практикует по территории ТЦК, я думаю, что мобильные ТЦК - на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, которые могут быть приняты или Кабинетом министров Украины или даже командованием Вооруженных сил, - имеют право на существование", - добавил парламентарий.

Также читайте: Удары РФ по ТЦК не влияют на уже оцифрованные данные в реестрах "Армия+" и "Оберіг", - Минобороны

Автор: 

мобилизация (2861) Вениславский Федор (277) ТЦК (680)


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Топ комментарии
+5
То може уряд теж стане пересувним та пересунеться нарешті на нари?
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21.07.2025 15:18 Ответить
+4
Сьогодні вранці якраз спостерігав за роботою такого "мобільного ТЦК". Сховалися біля укриття, і після тривоги висмикують одиноких мужичків з тривожними рюкзачками. Суть схеми, як я зрозумів, якраз вміст тривожного рюкзачка.
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21.07.2025 15:22 Ответить
+2
Мобільні телемони це ж добре? То і мобіліьні ТЦК теж не погано. Все для наріду
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21.07.2025 15:13 Ответить
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Мобільні телемони це ж добре? То і мобіліьні ТЦК теж не погано. Все для наріду
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21.07.2025 15:13 Ответить
Особливо, комічно звучить-"...соціальної підтримки"!
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21.07.2025 16:20 Ответить
То може уряд теж стане пересувним та пересунеться нарешті на нари?
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21.07.2025 15:18 Ответить
Партія "Слуга народу" не заслуговує на подальше існування. Усіх забусячити в наземні дрони! Перед цим затримати, добре "перевиховати тцк стайл", щоб кожен відчув усю міць справжньої демократії!
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21.07.2025 15:20 Ответить
Сьогодні вранці якраз спостерігав за роботою такого "мобільного ТЦК". Сховалися біля укриття, і після тривоги висмикують одиноких мужичків з тривожними рюкзачками. Суть схеми, як я зрозумів, якраз вміст тривожного рюкзачка.
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21.07.2025 15:22 Ответить
Бачив я цього Веніславського. Мені стало цікаво. Чому він не йде добровольцем ? Чи у Раді "служити" безпечно й затишно ? Чого ця безДумна носиться по Раді, а не на передовій з її фізичними МЕГАпотужностями ? Та вона по два поранених бійця може тягти з поля бою ЗА РАЗ !
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21.07.2025 15:24 Ответить
Американцю, я ВДОМА. І не збираюсь на фронт. Якщо треба - піду в партизани. Слава Богу, що здоров'я Бог не повністю відібрав ! З чагарника якось вистрілю. Розумію, америка - це не прикордоння, тому можна писати з-за океану будь-що і підозрювати будь-кого ! Сиди під Пентагоном, і не вякай !
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21.07.2025 15:52 Ответить
...ВДОМА...,"піду в партизани..." От і все... В тебе не має права когось критикувати.
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21.07.2025 16:03 Ответить
Американцю, саме я маю право критикувати депутатів-негідників ! Не воїнів звісно, що я й не роблю. А оцих пихатих з висячими неголеними щоками - МІЙ ОБОВ'ЯЗОК. Бо як не я, то хто ? Воїн, який в окопі чи бабця на базарі !! Не треба нам ЗАКРИВАТИ рот. Краще свою пельку тримай на замку.
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21.07.2025 16:09 Ответить
НЕ МАЄШ! Такі як ти більше всього кричать, але фальш аж лізе скрізь... Це я і хотів перевірити. Дякую.
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21.07.2025 16:17 Ответить
Під "такі як ти" можна будь-кого записати. Бачив я таких провокаторів не раз-два. І ще не дійшло "співпраця мене з кацапнею" ? А чого так ? Давай, давай відпрацьовувай дЄрмацьке лайно ! В америці. А мені можна на кордоні різати МАТКУ-ПРАВДУ ! Місце та умови ВИМАГАЮТЬ !
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21.07.2025 16:23 Ответить
Ох, мені ці "американські" фальцести !? Не висовувайся, не кажи правду, не рипайся, бо це ........ фальш.
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21.07.2025 16:34 Ответить
Справа не в назві.
Мати то мають,та методи їх роботи- не мають.
Те саме,що дбр-а як хіба назва звучить.
Та,коли вриваються вночі в квартиру без рішення суду, та під плач дітей проводять обшуки,або копають під лідера опозиції,то тут явно щось не то.
Втім,про мобільні групи,їх методи,детально розповідають на ютубі.А ютуб- світова субстанція...
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21.07.2025 15:31 Ответить
Рускій, ну от нахріна тобі наші проблеми?! Зрозуміло, що ти ботяра, котра накручує упадницькі настрої, але ж ...
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21.07.2025 15:55 Ответить
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21.07.2025 15:33 Ответить
Мобільні лопати теж мають на існування
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21.07.2025 15:42 Ответить
Ідіоти не можуть правити країною.,Готовлячи Закон про мобілізацію ЗЕбіл і його шобло підставили Заслужного та Шапталу.Невдовзі Бонапарт ЗЕленський зняв їх,які були в великій повазі у ЗСУ.ЗЕлені гниди найогидніше зі всіх гнид
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21.07.2025 15:42 Ответить
Ох і кончене! Дивись, щоб ці мобільні мобісти не стали картоплею, разом з вами всіма, зегнидами.
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21.07.2025 15:45 Ответить
І це сказав невиліковний довбойоб-зе всі такі
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21.07.2025 15:51 Ответить
 
 