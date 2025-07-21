Мобильные ТЦК имеют право на существование, - "слуга народа" Вениславский
В Раде не исключают введения использования мобильных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Об этом заявил нардеп "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С точки зрения нормативно-правового и законодательного обеспечения проблем не вижу, потому что в законе не предусмотрено, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны находиться в четко определенных местах", - сказал он.
Вениславский напомнил, что РФ в последнее время целенаправленно атакует здания ТЦК, пытаясь запугать граждан и создать впечатление, что быть в ТЦК опасно.
"Учитывая целенаправленные удары Российской Федерации, которые она в течение последнего месяца практикует по территории ТЦК, я думаю, что мобильные ТЦК - на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, которые могут быть приняты или Кабинетом министров Украины или даже командованием Вооруженных сил, - имеют право на существование", - добавил парламентарий.
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Мати то мають,та методи їх роботи- не мають.
Те саме,що дбр-а як хіба назва звучить.
Та,коли вриваються вночі в квартиру без рішення суду, та під плач дітей проводять обшуки,або копають під лідера опозиції,то тут явно щось не то.
Втім,про мобільні групи,їх методи,детально розповідають на ютубі.А ютуб- світова субстанція...