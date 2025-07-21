Мобільні ТЦК мають право на існування, - "слуга народу" Веніславський

У Раді не виключають запровадження використання мобільних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це заявив нардеп "Слуги народу", член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З точки зору нормативно-правового та законодавчого забезпечення проблем не бачу, тому що в законі не передбачено, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають перебувати у чітко визначених місцях", - сказав він.

Веніславський нагадав, що РФ останнім часом цілеспрямовано атакує будівлі ТЦК, намагаючись залякати громадян і створити враження, що бути в ТЦК небезпечно..

"Враховуючи цілеспрямовані удари Російської Федерації, які вона протягом останнього місяця практикує по території ТЦК, я думаю, що мобільні ТЦК - на рівні підзаконних нормативно-правових актів, які можуть бути ухвалені або Кабінетом міністрів України або навіть командуванням Збройних сил, - мають право на існування", - додав парламентар.

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