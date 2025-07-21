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Новини Удари РФ по ТЦК
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Мобільні ТЦК мають право на існування, - "слуга народу" Веніславський

Мобільні ТЦК можуть з’явитися в Україні Що відомо

У Раді не виключають запровадження використання мобільних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це заявив нардеп "Слуги народу", член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З точки зору нормативно-правового та законодавчого забезпечення проблем не бачу, тому що в законі не передбачено, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають перебувати у чітко визначених місцях", - сказав він.

Веніславський нагадав, що РФ останнім часом цілеспрямовано атакує будівлі ТЦК, намагаючись залякати громадян і створити враження, що бути в ТЦК небезпечно..

"Враховуючи цілеспрямовані удари Російської Федерації, які вона протягом останнього місяця практикує по території ТЦК, я думаю, що мобільні ТЦК - на рівні підзаконних нормативно-правових актів, які можуть бути ухвалені або Кабінетом міністрів України або навіть командуванням Збройних сил, - мають право на існування", - додав парламентар.

Також читайте: Удари РФ по ТЦК не впливають на вже оцифровані дані в реєстрах "Армія+" та "Оберіг", - Міноборони

Автор: 

мобілізація (3175) Веніславський Федір (298) ТЦК та СП (730)


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Топ коментарі
+8
То може уряд теж стане пересувним та пересунеться нарешті на нари?
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21.07.2025 15:18 Відповісти
+6
Сьогодні вранці якраз спостерігав за роботою такого "мобільного ТЦК". Сховалися біля укриття, і після тривоги висмикують одиноких мужичків з тривожними рюкзачками. Суть схеми, як я зрозумів, якраз вміст тривожного рюкзачка.
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21.07.2025 15:22 Відповісти
+3
Партія "Слуга народу" не заслуговує на подальше існування. Усіх забусячити в наземні дрони! Перед цим затримати, добре "перевиховати тцк стайл", щоб кожен відчув усю міць справжньої демократії!
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21.07.2025 15:20 Відповісти
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Мобільні телемони це ж добре? То і мобіліьні ТЦК теж не погано. Все для наріду
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21.07.2025 15:13 Відповісти
Особливо, комічно звучить-"...соціальної підтримки"!
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21.07.2025 16:20 Відповісти
То може уряд теж стане пересувним та пересунеться нарешті на нари?
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21.07.2025 15:18 Відповісти
Партія "Слуга народу" не заслуговує на подальше існування. Усіх забусячити в наземні дрони! Перед цим затримати, добре "перевиховати тцк стайл", щоб кожен відчув усю міць справжньої демократії!
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21.07.2025 15:20 Відповісти
Сьогодні вранці якраз спостерігав за роботою такого "мобільного ТЦК". Сховалися біля укриття, і після тривоги висмикують одиноких мужичків з тривожними рюкзачками. Суть схеми, як я зрозумів, якраз вміст тривожного рюкзачка.
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21.07.2025 15:22 Відповісти
Бачив я цього Веніславського. Мені стало цікаво. Чому він не йде добровольцем ? Чи у Раді "служити" безпечно й затишно ? Чого ця безДумна носиться по Раді, а не на передовій з її фізичними МЕГАпотужностями ? Та вона по два поранених бійця може тягти з поля бою ЗА РАЗ !
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21.07.2025 15:24 Відповісти
Американцю, я ВДОМА. І не збираюсь на фронт. Якщо треба - піду в партизани. Слава Богу, що здоров'я Бог не повністю відібрав ! З чагарника якось вистрілю. Розумію, америка - це не прикордоння, тому можна писати з-за океану будь-що і підозрювати будь-кого ! Сиди під Пентагоном, і не вякай !
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21.07.2025 15:52 Відповісти
...ВДОМА...,"піду в партизани..." От і все... В тебе не має права когось критикувати.
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21.07.2025 16:03 Відповісти
Американцю, саме я маю право критикувати депутатів-негідників ! Не воїнів звісно, що я й не роблю. А оцих пихатих з висячими неголеними щоками - МІЙ ОБОВ'ЯЗОК. Бо як не я, то хто ? Воїн, який в окопі чи бабця на базарі !! Не треба нам ЗАКРИВАТИ рот. Краще свою пельку тримай на замку.
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21.07.2025 16:09 Відповісти
НЕ МАЄШ! Такі як ти більше всього кричать, але фальш аж лізе скрізь... Це я і хотів перевірити. Дякую.
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21.07.2025 16:17 Відповісти
Під "такі як ти" можна будь-кого записати. Бачив я таких провокаторів не раз-два. І ще не дійшло "співпраця мене з кацапнею" ? А чого так ? Давай, давай відпрацьовувай дЄрмацьке лайно ! В америці. А мені можна на кордоні різати МАТКУ-ПРАВДУ ! Місце та умови ВИМАГАЮТЬ !
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21.07.2025 16:23 Відповісти
Ох, мені ці "американські" фальцести !? Не висовувайся, не кажи правду, не рипайся, бо це ........ фальш.
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21.07.2025 16:34 Відповісти
Партизанство зараз малоймовірне, враховуючи дрони з тепловізорами.
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21.07.2025 17:01 Відповісти
Справа не в назві.
Мати то мають,та методи їх роботи- не мають.
Те саме,що дбр-а як хіба назва звучить.
Та,коли вриваються вночі в квартиру без рішення суду, та під плач дітей проводять обшуки,або копають під лідера опозиції,то тут явно щось не то.
Втім,про мобільні групи,їх методи,детально розповідають на ютубі.А ютуб- світова субстанція...
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21.07.2025 15:31 Відповісти
Рускій, ну от нахріна тобі наші проблеми?! Зрозуміло, що ти ботяра, котра накручує упадницькі настрої, але ж ...
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21.07.2025 15:55 Відповісти
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21.07.2025 15:33 Відповісти
Мобільні лопати теж мають на існування
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21.07.2025 15:42 Відповісти
Ідіоти не можуть правити країною.,Готовлячи Закон про мобілізацію ЗЕбіл і його шобло підставили Заслужного та Шапталу.Невдовзі Бонапарт ЗЕленський зняв їх,які були в великій повазі у ЗСУ.ЗЕлені гниди найогидніше зі всіх гнид
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21.07.2025 15:42 Відповісти
Ох і кончене! Дивись, щоб ці мобільні мобісти не стали картоплею, разом з вами всіма, зегнидами.
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21.07.2025 15:45 Відповісти
І це сказав невиліковний довбойоб-зе всі такі
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21.07.2025 15:51 Відповісти
 
 