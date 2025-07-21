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Новости Мобилизация в Украине
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Ежемесячно мобилизуют до 30 тысяч украинцев. Не все идет так, как хотелось бы, - Вениславский

Силовая мобилизация

Сейчас в Украине ежемесячно мобилизуют до 30 тысяч человек. Активно развивается система рекрутинга, а количество желающих добровольно поступить на военную службу растет.

Об этом отметил народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент, как верховный главнокомандующий, отметил, что на сегодняшний день мы проводим мобилизацию в соответствии с теми планами, которые имеет Генеральный штаб, Командование Вооруженных сил Украины. То есть мобилизуется до 30 тысяч человек ежемесячно. Процессы продолжаются", - сказал депутат.

По словам Вениславского, в Украине активно развивается система рекрутинга, и количество желающих добровольно поступить на военную службу растет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчину с ампутированными нижними конечностями судили за уклонение от мобилизации на Полтавщине, - СМИ

"Наши рекрутинговые сети достаточно интенсивно развиваются, и рекрутинг, скажем так, существенно увеличивается. Если раньше добровольцев было до 5%, то сейчас - более 10%, и эта цифра постоянно растет", - подчеркнул он.

Депутат также добавил, что все новые механизмы, предусмотренные законодательством для поддержки мобилизационного процесса, уже дают свой результат.

"Я думаю, что мобилизация происходит, возможно, не совсем так, как бы этого хотели Вооруженные силы Украины и граждане Украины. Но в такой войне, которая длится уже три с половиной года, не находилась ни одна страна современного мира за последние почти сто лет. Поэтому мы должны исходить из реалий. И, к большому сожалению, не всегда все происходит так, как хотелось бы. Но я думаю, что постепенно мы придем к тому..." - подытожил Вениславский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы слышим об определенных случаях "бусификации", но мобилизация в Украине идет по плану, - Шмыгаль

Автор: 

мобилизация (2861) Вениславский Федор (277)


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Топ комментарии
+13
Куда діваються 30 тисяч щомісяця, якщо кожний місяць мобілізують на їх місце нових 30 тисяч?
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21.07.2025 15:07 Ответить
+10
Особливо мене цікавить куди пропадають кухарі та діловоди
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21.07.2025 15:08 Ответить
+10
Мені б хотілося ,щоб в цьому місяці мобілізували Веніславського, і разом з Сирським -завезли на передок в окоп - суто тому ,що так "вимагає динаміка фронту . А на їхні крики про ротацію на третій тиждень їм в окопі речник сухопутних сил Засранцев пояснював би ,що ротація може бути лише після Перемоги ...
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21.07.2025 15:10 Ответить
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Добровільно - це він за себе - чи його потрібно ловити?
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21.07.2025 15:06 Ответить
Куда діваються 30 тисяч щомісяця, якщо кожний місяць мобілізують на їх місце нових 30 тисяч?
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21.07.2025 15:07 Ответить
Особливо мене цікавить куди пропадають кухарі та діловоди
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21.07.2025 15:08 Ответить
Ось і рядовий Козловський у СЗЧ пішов...
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21.07.2025 15:15 Ответить
Культурный фронт он такой. Тяжелый и невыносимый
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21.07.2025 15:25 Ответить
Весь секрет у ВОС 100 (стрілець), яку ставлять всім по замовчуванню після БЗВП. Так що при бажанні можна перемикатися між спеціальностями, от туди діловоди й діваються.
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21.07.2025 15:15 Ответить
У мене ВОС 600. Я навіть не знаю, що я міг би робити в окопі
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21.07.2025 15:18 Ответить
пля, реб системи каже чат джипіть його
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21.07.2025 15:19 Ответить
То буде ще одна ВОС)
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21.07.2025 15:21 Ответить
Списываются по возрасту, по состоянию здоровья. Обострение или появление хронических заболеваний. Естественно что есть и раненые которые или списываются или нуждаются в длительном лечении. Есть и те у которых дома возникают срочные дела. Ну и к сожалению погибшие.
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21.07.2025 15:10 Ответить
В день мобілізується 1 тисяча людей.
За день в середньому гинуть (та пропадають безвісті) до 150 чоловік.
Поранені, покалічені, разом з полоненими, ну максимум 450 в день.
В підсумку , санітарні втрати не більше 600 чоловік в день.
Де ще діваються 400 чоловік з тисячі?
СЗЧ?
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21.07.2025 15:17 Ответить
Є варіант ,що нам брешуть про втрати та СЗЧ - тоді всі цифри стають на свої місця...
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21.07.2025 15:20 Ответить
Раненых, травмированных и больных больше чем втрое от погибших. Сейчас по данным независимых аналитиков соотношение у нас погибших и раненых больше чем когда то считавшееся стандартным 1 к 3.
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21.07.2025 15:47 Ответить
Все просто багато осколочних поранень, довга реабілітація, через те що держава не купляє необхідні дорогі ліки. Друге безвісті пропавші, навіть якщо знайдуть тіло, ще часто необхідна днк екпертиза а вона більше року триває, ну і частково не хочуть, уже після поранень повертатись в частини.
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21.07.2025 15:51 Ответить
звісно що і СЗЧ також.
Якщо тупорила ішачна влада заради рейтингу не може визначи зщо НІХТО не може воювати 3-4-5 років поспіль на фронті - це ні фізично, ні психологічно просто неможливо, навіть до ери ФПВ які насправді тиснуть на кукуху гіргше за будь-який артобстріл.
Тоді люди самі влаштовують собі дембель. Все дуже просто насправді. А тоді зростає і рівень мобілізації.
Тобто і військових заганяють поза межі закону і микол на вулицях хапають пачками. Це і є всім ************ зелено-хуцпівська стратегія крутіння наперстків таким чином коли сам хуцпар програє більше ніж міг би за умови критичного ставлення до своїм можливостей.
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21.07.2025 16:01 Ответить
Чимало списуються за сімейними обставинами.В знайомого народилась 3-я дитина,у другого брат загинув на війні,ще в одного жінка отримала другу групу,доглянуть нікому,а йому самому вже 59,взяв відсрочку по догляду.Багато сзч.
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21.07.2025 15:20 Ответить
Реально залишаються у війську лише 10 тис. з 30 тис. мобілізованих ТЦК.
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21.07.2025 16:21 Ответить
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21.07.2025 15:07 Ответить
Мені б хотілося ,щоб в цьому місяці мобілізували Веніславського, і разом з Сирським -завезли на передок в окоп - суто тому ,що так "вимагає динаміка фронту . А на їхні крики про ротацію на третій тиждень їм в окопі речник сухопутних сил Засранцев пояснював би ,що ротація може бути лише після Перемоги ...
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21.07.2025 15:10 Ответить
Сирок вже в армії)) а тобою і не пахло ще)) Може, того, пора і тобі в окопчик?
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21.07.2025 15:31 Ответить
Сирський тусується в тилу. Як і деякий урфін джюс - і на передок не поспішає . Я чекаю ваш з сирським особистий приклад - пару місяців у кіл зоні
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21.07.2025 15:47 Ответить
покажи приклад
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21.07.2025 16:24 Ответить
Тобто ти злився ?))
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21.07.2025 16:34 Ответить
Якось фота не танцює з…написаним.
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21.07.2025 15:11 Ответить
Йде так, як роблять, а не так, як хочеться.
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21.07.2025 15:11 Ответить
Федька Веніславський ЗЕлуплений холуй. І , звичайно, підор в поганому значенні слова.
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21.07.2025 15:11 Ответить
Конча-Заспа опустела или ресурсы батальона Монако исчерпались?
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21.07.2025 15:11 Ответить
От завжди цікаво, якщо Україна мобілізовує 30 тисяч щомісяця, а росія десь 40 тисяч, то як виходить співвідношення втрат https://**********.com.ua/2024/06/30/prezydent-rozpoviv-pro-spivvidnoshennya-vtrat-na-vijni-1-do-6/ 1:6?
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21.07.2025 15:13 Ответить
Все дуже просто. Є брехня; брехня, яку на вуха не натягнеш; пиз......ьож. А є Статистика.
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21.07.2025 15:17 Ответить
Я звісно не очікую кришталевої правди під час війни, але про якусь більш-менш узгодженість цифр можна подбати)
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21.07.2025 15:24 Ответить
Забудьте - я взагалі дивуюся ,якщо правда ХОЧ ІНОДІ проскакує в тотальній брехні наших чинуш.
Брехня - це "скрєпа " зеленої держави - без неї влада посипеться за кілька днів
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21.07.2025 16:05 Ответить
Ну погибшими нет такого соотношения, скорее это 2,5-3. Потому что тот кто атакует - всегда несет кратно большие потери. Образно говоря - скид дрона по позициям обороняющихся - есть раненый. Ему на месте оказали первую помощь и при первой возможности эвакуировали. Раненый через месяц-два вышел из госпиталя живым и относительно здоровым. Такой же самый атакованный дроном но только на нейтральной полосе даже при условии легкого ранения - но которое не дает ему возможности самому выйти в тыл - через сутки-двое будет трупом от потери крови, обезвоживания, воспаления и так далее. Сами кацапские пропагандоны писали что у них в этой войне невиданное соотношение между погибшими и ранеными - доходит до 1 к 2, хотя за всю историю войн это соотношение больше. Это не означает что мало раненых - это означает что очень много раненых умирают потому что их не могут эвакуировать или квалифицированно оказать помощь.
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21.07.2025 15:36 Ответить
Озвучені цифри є озвучені цифри.
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21.07.2025 15:40 Ответить
озвученные цифры в 30 тыщ от потужных менеджеров это тоже, что и 10 млн дронов, только там денег нет, а здесь "не все так как бы хотелось"
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21.07.2025 15:14 Ответить
Кацапи ті що повертаються після контракту в свої *****- НЕ мають мільйони, а ************ назад в окопи, як після курорта. Чи ти крім цензора більше нічого не читаєш?
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21.07.2025 15:34 Ответить
Мало кто возвращается без очень тяжелых травм и инвалидности, там никого тоже не отпускают. Бабки да, многим платят подъемные. Но потом зарплату у них либо забирают либо они вынуждены ее тратить на потребности свои и подразделения.
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21.07.2025 15:37 Ответить
Якщо в онлайн-казино не граєш- цілком грошей вистачає. І собі, і родині.
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21.07.2025 16:24 Ответить
Кого там відпускають з міліонами придурку?Те що ти тут понаписував-ніщо інше як кацапська пропаганда.Біжи до окупантів на контракт,станеш міліонером посмертно.
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21.07.2025 15:46 Ответить
Хтілось би дочекатися у війську обох синів Веніславського...
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21.07.2025 15:14 Ответить
Риго-опешні, як перестали срати в бункері, і побачили, що українці їх не стануть вішати за підготовку до вторгнення на боці Кацапії, вилізли і почали активно працювати на збиття мотивації українців, які йшли у військомати. Від сидіть вдома, це скоро закінчиться, до "на фронт пдрів", та бусифікації.
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21.07.2025 15:15 Ответить
По Буковелю чи Одесі не скажеш !
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21.07.2025 15:18 Ответить
Тому ми маємо виходити з реалій. І, на превеликий жаль, не завжди все відбувається так, як хотілося б. Але я думаю, що поступово ми прийдемо до того… Джерело: https://censor.net/ua/n3564420

До чого прийдете? До ручки?
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21.07.2025 15:22 Ответить
Микола воює,
Кошовий Євге́н Ві́кторович танцює,
Микола вмирає,
Кошовий Євге́н Ві́кторович співає,
Миколі мертвому та його родині - мідальку на комірець,
Кошовому Руслану Ігоровичу орден «За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України» - він молодець!
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21.07.2025 15:23 Ответить
По москве надо ракетами *******, если они по нашим городам бьют - надо зеркальный ответ. А основные избиратели ***** живут в москве. Как это не понимает власть?
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21.07.2025 15:27 Ответить
Фе́дір Володи́мирович Венісла́вськийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 16 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1969 1969, смт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Олика, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Ківерцівський район, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Волинська область)
Діти - два сини. Одному приблизно 21р, іншому 33. Також має молодшого брата.
Давайте дітки вгадаємо з одного разу. Скільки з них вже мобілізувались?
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21.07.2025 15:30 Ответить
Синка свого мобілізував?
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21.07.2025 15:40 Ответить
Може й мобілізував. Але точно для служби на 200 км. і далі від передової.
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21.07.2025 15:50 Ответить
І скільки з тих 30к реально вже на нулі? Відсотків 40 максимум, якщо продовжувати таким чином то в нас люди набагато швидше закінчаться і зостануться ті "які не навчені воювать" в синій формі.
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21.07.2025 15:46 Ответить
Вони всі на нуль попадають переважно, поповнення завжди іде в ті частини де втрати, або на створення нових бригад що після навчання ротують старі.
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21.07.2025 15:53 Ответить
Так це дійсно дуже мало. Не вистачає людей штурмувати посадки. Щомісяця потрібно мобілізувати як мінімум 50 тис. ухилянтів.
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21.07.2025 16:16 Ответить
Він не називає реальної цифри якій відсоток бусифікованих іде в СЗЧ, а це аж цілих 70%, в військових навчальних центрах командири вже прямо людей питають, ви будете воювати чи втечете?, бо якщо ви збираєтесь утікати, то валіть вже, щоб я не витрачав свій час на забезпечення вас спорядженням.
Ось так працює мобілізація зараз...
https://www.facebook.com/watch/?v=1373086174512557
І як не сумно констатувати це все приведе до очевидного результату.
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21.07.2025 16:18 Ответить
Пиши 140%, не скупися.
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21.07.2025 16:26 Ответить
Зе-ноу комент...
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21.07.2025 16:23 Ответить
 
 