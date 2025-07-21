Ежемесячно мобилизуют до 30 тысяч украинцев. Не все идет так, как хотелось бы, - Вениславский

Сейчас в Украине ежемесячно мобилизуют до 30 тысяч человек. Активно развивается система рекрутинга, а количество желающих добровольно поступить на военную службу растет.

Об этом отметил народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент, как верховный главнокомандующий, отметил, что на сегодняшний день мы проводим мобилизацию в соответствии с теми планами, которые имеет Генеральный штаб, Командование Вооруженных сил Украины. То есть мобилизуется до 30 тысяч человек ежемесячно. Процессы продолжаются", - сказал депутат.

По словам Вениславского, в Украине активно развивается система рекрутинга, и количество желающих добровольно поступить на военную службу растет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчину с ампутированными нижними конечностями судили за уклонение от мобилизации на Полтавщине, - СМИ

"Наши рекрутинговые сети достаточно интенсивно развиваются, и рекрутинг, скажем так, существенно увеличивается. Если раньше добровольцев было до 5%, то сейчас - более 10%, и эта цифра постоянно растет", - подчеркнул он.

Депутат также добавил, что все новые механизмы, предусмотренные законодательством для поддержки мобилизационного процесса, уже дают свой результат.

"Я думаю, что мобилизация происходит, возможно, не совсем так, как бы этого хотели Вооруженные силы Украины и граждане Украины. Но в такой войне, которая длится уже три с половиной года, не находилась ни одна страна современного мира за последние почти сто лет. Поэтому мы должны исходить из реалий. И, к большому сожалению, не всегда все происходит так, как хотелось бы. Но я думаю, что постепенно мы придем к тому..." - подытожил Вениславский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы слышим об определенных случаях "бусификации", но мобилизация в Украине идет по плану, - Шмыгаль