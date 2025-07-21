Ежемесячно мобилизуют до 30 тысяч украинцев. Не все идет так, как хотелось бы, - Вениславский
Сейчас в Украине ежемесячно мобилизуют до 30 тысяч человек. Активно развивается система рекрутинга, а количество желающих добровольно поступить на военную службу растет.
Об этом отметил народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Президент, как верховный главнокомандующий, отметил, что на сегодняшний день мы проводим мобилизацию в соответствии с теми планами, которые имеет Генеральный штаб, Командование Вооруженных сил Украины. То есть мобилизуется до 30 тысяч человек ежемесячно. Процессы продолжаются", - сказал депутат.
По словам Вениславского, в Украине активно развивается система рекрутинга, и количество желающих добровольно поступить на военную службу растет.
"Наши рекрутинговые сети достаточно интенсивно развиваются, и рекрутинг, скажем так, существенно увеличивается. Если раньше добровольцев было до 5%, то сейчас - более 10%, и эта цифра постоянно растет", - подчеркнул он.
Депутат также добавил, что все новые механизмы, предусмотренные законодательством для поддержки мобилизационного процесса, уже дают свой результат.
"Я думаю, что мобилизация происходит, возможно, не совсем так, как бы этого хотели Вооруженные силы Украины и граждане Украины. Но в такой войне, которая длится уже три с половиной года, не находилась ни одна страна современного мира за последние почти сто лет. Поэтому мы должны исходить из реалий. И, к большому сожалению, не всегда все происходит так, как хотелось бы. Но я думаю, что постепенно мы придем к тому..." - подытожил Вениславский.
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За день в середньому гинуть (та пропадають безвісті) до 150 чоловік.
Поранені, покалічені, разом з полоненими, ну максимум 450 в день.
В підсумку , санітарні втрати не більше 600 чоловік в день.
Де ще діваються 400 чоловік з тисячі?
СЗЧ?
Якщо тупорила ішачна влада заради рейтингу не може визначи зщо НІХТО не може воювати 3-4-5 років поспіль на фронті - це ні фізично, ні психологічно просто неможливо, навіть до ери ФПВ які насправді тиснуть на кукуху гіргше за будь-який артобстріл.
Тоді люди самі влаштовують собі дембель. Все дуже просто насправді. А тоді зростає і рівень мобілізації.
Тобто і військових заганяють поза межі закону і микол на вулицях хапають пачками. Це і є всім ************ зелено-хуцпівська стратегія крутіння наперстків таким чином коли сам хуцпар програє більше ніж міг би за умови критичного ставлення до своїм можливостей.
Брехня - це "скрєпа " зеленої держави - без неї влада посипеться за кілька днів
До чого прийдете? До ручки?
Кошовий Євге́н Ві́кторович танцює,
Микола вмирає,
Кошовий Євге́н Ві́кторович співає,
Миколі мертвому та його родині - мідальку на комірець,
Кошовому Руслану Ігоровичу орден «За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України» - він молодець!
Діти - два сини. Одному приблизно 21р, іншому 33. Також має молодшого брата.
Давайте дітки вгадаємо з одного разу. Скільки з них вже мобілізувались?
Ось так працює мобілізація зараз...
https://www.facebook.com/watch/?v=1373086174512557
І як не сумно констатувати це все приведе до очевидного результату.