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Новини Мобілізація в Україні
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Щомісяця мобілізують до 30 тисяч українців. Не все йде так, як хотілось, - Веніславський

Силова мобілізація

Наразі в Україні щомісяця мобілізують до 30 тисяч осіб. Активно розвивається система рекрутингу,а кількість охочих добровільно вступити на військову службу зростає.

Про це зазначив народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент, як верховний головнокомандувач, зазначив, що на сьогоднішній день ми проводимо мобілізацію відповідно до тих планів, які має Генеральний штаб, Командування Збройних сил України. Тобто мобілізується до 30 тисяч осіб щомісяця. Процеси тривають", - сказав депутат.

За словами Веніславського, в Україні активно розвивається система рекрутингу, і кількість охочих добровільно вступити на військову службу зростає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловіка з ампутованими нижніми кінцівками судили за ухилення від мобілізації на Полтавщині, - ЗМІ

"Наші рекрутингові мережі достатньо інтенсивно розвиваються, і рекрутинг, скажімо так, суттєво збільшується. Якщо раніше добровольців було до 5%, то зараз - понад 10%, і ця цифра постійно зростає", - наголосив він.

Депутат також додав, що всі нові механізми, передбачені законодавством для підтримки мобілізаційного процесу, вже дають свій результат.

"Я думаю, що мобілізація відбувається, можливо, не зовсім так, як би цього хотіли Збройні сили України і громадяни України. Але в такій війні, яка триває вже три з половиною роки, не перебувала жодна країна сучасного світу за останні майже сто років. Тому ми маємо виходити з реалій. І, на превеликий жаль, не завжди все відбувається так, як хотілося б. Але я думаю, що поступово ми прийдемо до того…" - підсумував Веніславський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми чуємо про певні випадки "бусифікації", але мобілізація в Україні йде за планом, - Шмигаль

Автор: 

мобілізація (3175) Веніславський Федір (298)


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Топ коментарі
+18
Куда діваються 30 тисяч щомісяця, якщо кожний місяць мобілізують на їх місце нових 30 тисяч?
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21.07.2025 15:07 Відповісти
+14
Мені б хотілося ,щоб в цьому місяці мобілізували Веніславського, і разом з Сирським -завезли на передок в окоп - суто тому ,що так "вимагає динаміка фронту . А на їхні крики про ротацію на третій тиждень їм в окопі речник сухопутних сил Засранцев пояснював би ,що ротація може бути лише після Перемоги ...
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21.07.2025 15:10 Відповісти
+13
Особливо мене цікавить куди пропадають кухарі та діловоди
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21.07.2025 15:08 Відповісти
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Добровільно - це він за себе - чи його потрібно ловити?
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21.07.2025 15:06 Відповісти
Куда діваються 30 тисяч щомісяця, якщо кожний місяць мобілізують на їх місце нових 30 тисяч?
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21.07.2025 15:07 Відповісти
Особливо мене цікавить куди пропадають кухарі та діловоди
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21.07.2025 15:08 Відповісти
Ось і рядовий Козловський у СЗЧ пішов...
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21.07.2025 15:15 Відповісти
Культурный фронт он такой. Тяжелый и невыносимый
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21.07.2025 15:25 Відповісти
Весь секрет у ВОС 100 (стрілець), яку ставлять всім по замовчуванню після БЗВП. Так що при бажанні можна перемикатися між спеціальностями, от туди діловоди й діваються.
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21.07.2025 15:15 Відповісти
У мене ВОС 600. Я навіть не знаю, що я міг би робити в окопі
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21.07.2025 15:18 Відповісти
пля, реб системи каже чат джипіть його
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21.07.2025 15:19 Відповісти
То буде ще одна ВОС)
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21.07.2025 15:21 Відповісти
Списываются по возрасту, по состоянию здоровья. Обострение или появление хронических заболеваний. Естественно что есть и раненые которые или списываются или нуждаются в длительном лечении. Есть и те у которых дома возникают срочные дела. Ну и к сожалению погибшие.
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21.07.2025 15:10 Відповісти
В день мобілізується 1 тисяча людей.
За день в середньому гинуть (та пропадають безвісті) до 150 чоловік.
Поранені, покалічені, разом з полоненими, ну максимум 450 в день.
В підсумку , санітарні втрати не більше 600 чоловік в день.
Де ще діваються 400 чоловік з тисячі?
СЗЧ?
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21.07.2025 15:17 Відповісти
Є варіант ,що нам брешуть про втрати та СЗЧ - тоді всі цифри стають на свої місця...
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21.07.2025 15:20 Відповісти
Раненых, травмированных и больных больше чем втрое от погибших. Сейчас по данным независимых аналитиков соотношение у нас погибших и раненых больше чем когда то считавшееся стандартным 1 к 3.
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21.07.2025 15:47 Відповісти
Все просто багато осколочних поранень, довга реабілітація, через те що держава не купляє необхідні дорогі ліки. Друге безвісті пропавші, навіть якщо знайдуть тіло, ще часто необхідна днк екпертиза а вона більше року триває, ну і частково не хочуть, уже після поранень повертатись в частини.
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21.07.2025 15:51 Відповісти
звісно що і СЗЧ також.
Якщо тупорила ішачна влада заради рейтингу не може визначи зщо НІХТО не може воювати 3-4-5 років поспіль на фронті - це ні фізично, ні психологічно просто неможливо, навіть до ери ФПВ які насправді тиснуть на кукуху гіргше за будь-який артобстріл.
Тоді люди самі влаштовують собі дембель. Все дуже просто насправді. А тоді зростає і рівень мобілізації.
Тобто і військових заганяють поза межі закону і микол на вулицях хапають пачками. Це і є всім ************ зелено-хуцпівська стратегія крутіння наперстків таким чином коли сам хуцпар програє більше ніж міг би за умови критичного ставлення до своїм можливостей.
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21.07.2025 16:01 Відповісти
З них в середньому 200 це одразу придатні до тилових.
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21.07.2025 16:59 Відповісти
тікають ще до завершення навчання, а також по факту а не по медкомісії не є спроможними для військової справи. В цих двох категоріях точно більше 50% мобілізованих
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21.07.2025 17:11 Відповісти
Чимало списуються за сімейними обставинами.В знайомого народилась 3-я дитина,у другого брат загинув на війні,ще в одного жінка отримала другу групу,доглянуть нікому,а йому самому вже 59,взяв відсрочку по догляду.Багато сзч.
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21.07.2025 15:20 Відповісти
Реально залишаються у війську лише 10 тис. з 30 тис. мобілізованих ТЦК.
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21.07.2025 16:21 Відповісти
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21.07.2025 15:07 Відповісти
Мені б хотілося ,щоб в цьому місяці мобілізували Веніславського, і разом з Сирським -завезли на передок в окоп - суто тому ,що так "вимагає динаміка фронту . А на їхні крики про ротацію на третій тиждень їм в окопі речник сухопутних сил Засранцев пояснював би ,що ротація може бути лише після Перемоги ...
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21.07.2025 15:10 Відповісти
Сирок вже в армії)) а тобою і не пахло ще)) Може, того, пора і тобі в окопчик?
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21.07.2025 15:31 Відповісти
Сирський тусується в тилу. Як і деякий урфін джюс - і на передок не поспішає . Я чекаю ваш з сирським особистий приклад - пару місяців у кіл зоні
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21.07.2025 15:47 Відповісти
покажи приклад
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21.07.2025 16:24 Відповісти
Тобто ти злився ?))
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21.07.2025 16:34 Відповісти
ні підспідничник - це ти злився
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21.07.2025 17:09 Відповісти
Якось фота не танцює з…написаним.
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21.07.2025 15:11 Відповісти
Йде так, як роблять, а не так, як хочеться.
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21.07.2025 15:11 Відповісти
Федька Веніславський ЗЕлуплений холуй. І , звичайно, підор в поганому значенні слова.
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21.07.2025 15:11 Відповісти
Конча-Заспа опустела или ресурсы батальона Монако исчерпались?
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21.07.2025 15:11 Відповісти
От завжди цікаво, якщо Україна мобілізовує 30 тисяч щомісяця, а росія десь 40 тисяч, то як виходить співвідношення втрат https://**********.com.ua/2024/06/30/prezydent-rozpoviv-pro-spivvidnoshennya-vtrat-na-vijni-1-do-6/ 1:6?
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21.07.2025 15:13 Відповісти
Все дуже просто. Є брехня; брехня, яку на вуха не натягнеш; пиз......ьож. А є Статистика.
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21.07.2025 15:17 Відповісти
Я звісно не очікую кришталевої правди під час війни, але про якусь більш-менш узгодженість цифр можна подбати)
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21.07.2025 15:24 Відповісти
Забудьте - я взагалі дивуюся ,якщо правда ХОЧ ІНОДІ проскакує в тотальній брехні наших чинуш.
Брехня - це "скрєпа " зеленої держави - без неї влада посипеться за кілька днів
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21.07.2025 16:05 Відповісти
Ну погибшими нет такого соотношения, скорее это 2,5-3. Потому что тот кто атакует - всегда несет кратно большие потери. Образно говоря - скид дрона по позициям обороняющихся - есть раненый. Ему на месте оказали первую помощь и при первой возможности эвакуировали. Раненый через месяц-два вышел из госпиталя живым и относительно здоровым. Такой же самый атакованный дроном но только на нейтральной полосе даже при условии легкого ранения - но которое не дает ему возможности самому выйти в тыл - через сутки-двое будет трупом от потери крови, обезвоживания, воспаления и так далее. Сами кацапские пропагандоны писали что у них в этой войне невиданное соотношение между погибшими и ранеными - доходит до 1 к 2, хотя за всю историю войн это соотношение больше. Это не означает что мало раненых - это означает что очень много раненых умирают потому что их не могут эвакуировать или квалифицированно оказать помощь.
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21.07.2025 15:36 Відповісти
Озвучені цифри є озвучені цифри.
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21.07.2025 15:40 Відповісти
в росій добровольці, які хоча б більше менш, але фізично спроможні. Тобто там відносно (трохи прибрехують) цифри. В нас же вказують лише ту кількість, яка на момент мобілізації, а не на виході, коли йде укомплектування підрозділів. І там цифра буде ну майже в 3 рази менше десь.
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21.07.2025 17:13 Відповісти
озвученные цифры в 30 тыщ от потужных менеджеров это тоже, что и 10 млн дронов, только там денег нет, а здесь "не все так как бы хотелось"
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21.07.2025 15:14 Відповісти
Кацапи ті що повертаються після контракту в свої *****- НЕ мають мільйони, а ************ назад в окопи, як після курорта. Чи ти крім цензора більше нічого не читаєш?
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21.07.2025 15:34 Відповісти
Мало кто возвращается без очень тяжелых травм и инвалидности, там никого тоже не отпускают. Бабки да, многим платят подъемные. Но потом зарплату у них либо забирают либо они вынуждены ее тратить на потребности свои и подразделения.
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21.07.2025 15:37 Відповісти
Якщо в онлайн-казино не граєш- цілком грошей вистачає. І собі, і родині.
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21.07.2025 16:24 Відповісти
Кого там відпускають з міліонами придурку?Те що ти тут понаписував-ніщо інше як кацапська пропаганда.Біжи до окупантів на контракт,станеш міліонером посмертно.
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21.07.2025 15:46 Відповісти
Хтілось би дочекатися у війську обох синів Веніславського...
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21.07.2025 15:14 Відповісти
Риго-опешні, як перестали срати в бункері, і побачили, що українці їх не стануть вішати за підготовку до вторгнення на боці Кацапії, вилізли і почали активно працювати на збиття мотивації українців, які йшли у військомати. Від сидіть вдома, це скоро закінчиться, до "на фронт пдрів", та бусифікації.
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21.07.2025 15:15 Відповісти
По Буковелю чи Одесі не скажеш !
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21.07.2025 15:18 Відповісти
Тому ми маємо виходити з реалій. І, на превеликий жаль, не завжди все відбувається так, як хотілося б. Але я думаю, що поступово ми прийдемо до того… Джерело: https://censor.net/ua/n3564420

До чого прийдете? До ручки?
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21.07.2025 15:22 Відповісти
Микола воює,
Кошовий Євге́н Ві́кторович танцює,
Микола вмирає,
Кошовий Євге́н Ві́кторович співає,
Миколі мертвому та його родині - мідальку на комірець,
Кошовому Руслану Ігоровичу орден «За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України» - він молодець!
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21.07.2025 15:23 Відповісти
По москве надо ракетами *******, если они по нашим городам бьют - надо зеркальный ответ. А основные избиратели ***** живут в москве. Как это не понимает власть?
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21.07.2025 15:27 Відповісти
Фе́дір Володи́мирович Венісла́вськийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 16 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1969 1969, смт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Олика, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Ківерцівський район, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Волинська область)
Діти - два сини. Одному приблизно 21р, іншому 33. Також має молодшого брата.
Давайте дітки вгадаємо з одного разу. Скільки з них вже мобілізувались?
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21.07.2025 15:30 Відповісти
Синка свого мобілізував?
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21.07.2025 15:40 Відповісти
Може й мобілізував. Але точно для служби на 200 км. і далі від передової.
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21.07.2025 15:50 Відповісти
І скільки з тих 30к реально вже на нулі? Відсотків 40 максимум, якщо продовжувати таким чином то в нас люди набагато швидше закінчаться і зостануться ті "які не навчені воювать" в синій формі.
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21.07.2025 15:46 Відповісти
Вони всі на нуль попадають переважно, поповнення завжди іде в ті частини де втрати, або на створення нових бригад що після навчання ротують старі.
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21.07.2025 15:53 Відповісти
Так це дійсно дуже мало. Не вистачає людей штурмувати посадки. Щомісяця потрібно мобілізувати як мінімум 50 тис. ухилянтів.
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21.07.2025 16:16 Відповісти
Willkommen in der Ukraine. Sie können die ZSU stärken.
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21.07.2025 17:17 Відповісти
Він не називає реальної цифри якій відсоток бусифікованих іде в СЗЧ, а це аж цілих 70%, в військових навчальних центрах командири вже прямо людей питають, ви будете воювати чи втечете?, бо якщо ви збираєтесь утікати, то валіть вже, щоб я не витрачав свій час на забезпечення вас спорядженням.
Ось так працює мобілізація зараз...
https://www.facebook.com/watch/?v=1373086174512557
І як не сумно констатувати це все приведе до очевидного результату.
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21.07.2025 16:18 Відповісти
Пиши 140%, не скупися.
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21.07.2025 16:26 Відповісти
Зе-ноу комент...
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21.07.2025 16:23 Відповісти
Пора уже европейцам заводить свои войска! Украинцы не бесконечные..
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21.07.2025 16:51 Відповісти
 
 