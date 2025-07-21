Щомісяця мобілізують до 30 тисяч українців. Не все йде так, як хотілось, - Веніславський
Наразі в Україні щомісяця мобілізують до 30 тисяч осіб. Активно розвивається система рекрутингу,а кількість охочих добровільно вступити на військову службу зростає.
Про це зазначив народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Президент, як верховний головнокомандувач, зазначив, що на сьогоднішній день ми проводимо мобілізацію відповідно до тих планів, які має Генеральний штаб, Командування Збройних сил України. Тобто мобілізується до 30 тисяч осіб щомісяця. Процеси тривають", - сказав депутат.
За словами Веніславського, в Україні активно розвивається система рекрутингу, і кількість охочих добровільно вступити на військову службу зростає.
"Наші рекрутингові мережі достатньо інтенсивно розвиваються, і рекрутинг, скажімо так, суттєво збільшується. Якщо раніше добровольців було до 5%, то зараз - понад 10%, і ця цифра постійно зростає", - наголосив він.
Депутат також додав, що всі нові механізми, передбачені законодавством для підтримки мобілізаційного процесу, вже дають свій результат.
"Я думаю, що мобілізація відбувається, можливо, не зовсім так, як би цього хотіли Збройні сили України і громадяни України. Але в такій війні, яка триває вже три з половиною роки, не перебувала жодна країна сучасного світу за останні майже сто років. Тому ми маємо виходити з реалій. І, на превеликий жаль, не завжди все відбувається так, як хотілося б. Але я думаю, що поступово ми прийдемо до того…" - підсумував Веніславський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За день в середньому гинуть (та пропадають безвісті) до 150 чоловік.
Поранені, покалічені, разом з полоненими, ну максимум 450 в день.
В підсумку , санітарні втрати не більше 600 чоловік в день.
Де ще діваються 400 чоловік з тисячі?
СЗЧ?
Якщо тупорила ішачна влада заради рейтингу не може визначи зщо НІХТО не може воювати 3-4-5 років поспіль на фронті - це ні фізично, ні психологічно просто неможливо, навіть до ери ФПВ які насправді тиснуть на кукуху гіргше за будь-який артобстріл.
Тоді люди самі влаштовують собі дембель. Все дуже просто насправді. А тоді зростає і рівень мобілізації.
Тобто і військових заганяють поза межі закону і микол на вулицях хапають пачками. Це і є всім ************ зелено-хуцпівська стратегія крутіння наперстків таким чином коли сам хуцпар програє більше ніж міг би за умови критичного ставлення до своїм можливостей.
Брехня - це "скрєпа " зеленої держави - без неї влада посипеться за кілька днів
До чого прийдете? До ручки?
Кошовий Євге́н Ві́кторович танцює,
Микола вмирає,
Кошовий Євге́н Ві́кторович співає,
Миколі мертвому та його родині - мідальку на комірець,
Кошовому Руслану Ігоровичу орден «За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України» - він молодець!
Діти - два сини. Одному приблизно 21р, іншому 33. Також має молодшого брата.
Давайте дітки вгадаємо з одного разу. Скільки з них вже мобілізувались?
Ось так працює мобілізація зараз...
https://www.facebook.com/watch/?v=1373086174512557
І як не сумно констатувати це все приведе до очевидного результату.