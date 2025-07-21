Щомісяця мобілізують до 30 тисяч українців. Не все йде так, як хотілось, - Веніславський

Наразі в Україні щомісяця мобілізують до 30 тисяч осіб. Активно розвивається система рекрутингу,а кількість охочих добровільно вступити на військову службу зростає.

Про це зазначив народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент, як верховний головнокомандувач, зазначив, що на сьогоднішній день ми проводимо мобілізацію відповідно до тих планів, які має Генеральний штаб, Командування Збройних сил України. Тобто мобілізується до 30 тисяч осіб щомісяця. Процеси тривають", - сказав депутат.

За словами Веніславського, в Україні активно розвивається система рекрутингу, і кількість охочих добровільно вступити на військову службу зростає.

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"Наші рекрутингові мережі достатньо інтенсивно розвиваються, і рекрутинг, скажімо так, суттєво збільшується. Якщо раніше добровольців було до 5%, то зараз - понад 10%, і ця цифра постійно зростає", - наголосив він.

Депутат також додав, що всі нові механізми, передбачені законодавством для підтримки мобілізаційного процесу, вже дають свій результат.

"Я думаю, що мобілізація відбувається, можливо, не зовсім так, як би цього хотіли Збройні сили України і громадяни України. Але в такій війні, яка триває вже три з половиною роки, не перебувала жодна країна сучасного світу за останні майже сто років. Тому ми маємо виходити з реалій. І, на превеликий жаль, не завжди все відбувається так, як хотілося б. Але я думаю, що поступово ми прийдемо до того…" - підсумував Веніславський.

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