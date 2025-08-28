Фильм "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова будет представлять Украину на премии "Оскар"

На 98-й премии "Оскар-2026" будет представлять Украину документальный фильм оскароносного режиссера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Об этом сообщил Украинский оскаровский комитет, информирует Цензор.НЕТ.

В комитете отметили, что этот украинский фильм должен стать еще более видимым в мире, "поскольку он говорит от имени тех, кто ежедневно защищает свободу и право на жизнь".

"Это бескомпромиссно честное и пронзительное документальное произведение, которое погружает в реальность российско-украинской войны сквозь человеческий опыт - хрупкий, изнурительный и одновременно полный достоинства", - отметили в комитете.

"Мы сделаем все возможное, чтобы голоса Украины и украинских военных были слышны. Сейчас это кажется особенно важным, когда с самого утра произошел массированный обстрел Киева. Я получаю новость об отборе, пока снимаю, как тела гражданских достают из-под завалов. И это накладывает еще большую ответственность на нас, документалистов, художников, - говорить с миром, кричать ему о том, что происходит, даже тогда, когда это кажется бесполезным", - отреагировал на новость режиссер Мстислав Чернов.

Посмотреть документальную ленту сейчас можно в украинских кинотеатрах. Сегодня, 28 августа, начался официальный прокат.

Мировая премьера фильма "2000 метрів до Андріївки" состоялась на кинофестивале Sundance в январе 2025 года. Там лента получила награду за лучшую режиссуру в категории World Cinema Documentary.

Украинская премьера состоялась на фестивале Docudays UA, где фильм победил сразу в трех категориях.

С 28 августа фильм в широком прокате в Украине.

О чем фильм "2000 метрів до Андріївки"

Лента рассказывает об освобождении села Андреевка под Бахмутом Донецкой области в сентябре 2023 года. В частности, он освещает работу украинских военных 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которые должны преодолеть укрепленный лес для деоккупации Андреевки. Тогда происходили ожесточенные бои за украинскую землю.

Авторы объединили в ленте собственные кадры, видео с бодикамер украинских бойцов и моменты личных размышлений.

Это совместная работа оскароносного режиссера и лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова и фотографа Associated Press Алекса Бабенко.

Музыку к фильму создал двукратный лауреат премии "Грэмми" композитор и музыкальный продюсер Сэм Слейтер, который также написал музыку к фильмам "Чернобыль" и "Джокер".

