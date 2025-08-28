Фильм "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова будет представлять Украину на премии "Оскар"
На 98-й премии "Оскар-2026" будет представлять Украину документальный фильм оскароносного режиссера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".
Об этом сообщил Украинский оскаровский комитет, информирует Цензор.НЕТ.
В комитете отметили, что этот украинский фильм должен стать еще более видимым в мире, "поскольку он говорит от имени тех, кто ежедневно защищает свободу и право на жизнь".
"Это бескомпромиссно честное и пронзительное документальное произведение, которое погружает в реальность российско-украинской войны сквозь человеческий опыт - хрупкий, изнурительный и одновременно полный достоинства", - отметили в комитете.
"Мы сделаем все возможное, чтобы голоса Украины и украинских военных были слышны. Сейчас это кажется особенно важным, когда с самого утра произошел массированный обстрел Киева. Я получаю новость об отборе, пока снимаю, как тела гражданских достают из-под завалов. И это накладывает еще большую ответственность на нас, документалистов, художников, - говорить с миром, кричать ему о том, что происходит, даже тогда, когда это кажется бесполезным", - отреагировал на новость режиссер Мстислав Чернов.
Посмотреть документальную ленту сейчас можно в украинских кинотеатрах. Сегодня, 28 августа, начался официальный прокат.
Мировая премьера фильма "2000 метрів до Андріївки" состоялась на кинофестивале Sundance в январе 2025 года. Там лента получила награду за лучшую режиссуру в категории World Cinema Documentary.
Украинская премьера состоялась на фестивале Docudays UA, где фильм победил сразу в трех категориях.
С 28 августа фильм в широком прокате в Украине.
О чем фильм "2000 метрів до Андріївки"
Лента рассказывает об освобождении села Андреевка под Бахмутом Донецкой области в сентябре 2023 года. В частности, он освещает работу украинских военных 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которые должны преодолеть укрепленный лес для деоккупации Андреевки. Тогда происходили ожесточенные бои за украинскую землю.
Авторы объединили в ленте собственные кадры, видео с бодикамер украинских бойцов и моменты личных размышлений.
Это совместная работа оскароносного режиссера и лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова и фотографа Associated Press Алекса Бабенко.
Музыку к фильму создал двукратный лауреат премии "Грэмми" композитор и музыкальный продюсер Сэм Слейтер, который также написал музыку к фильмам "Чернобыль" и "Джокер".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"20 днів у Маріуполі" ?
хоч один канал показав ?
чи покажуть для широкого загалу новий філм
"2000 метрів до Андріївки"?
що, мобілізація провалена ?
тому що на марафоні крутят ЗЄльоний глямур кацапською мовою !
а ці фільми будуть дивитись наші діти та онуки в підпіллі під рашиською окупацією або в Європі ?
і матюкатись про себе що діди та батьки ухилянти просрал..ли Україну