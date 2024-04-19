Оскар за "20 дней в Мариуполе" привезли в Украину. ФОТО

Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов позировал со статуэткой награды от Американской киноакадемии, которую привезли в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на твиттер "Артхаус Трафик".

Чернов позировал с "Оскаром" на перроне вокзала.

"Во-первых, я хочу сказать, что мы счастливы вернуться домой. Мы счастливы, что статуэтка Оскара приехала в Украину. И спасибо "Укрзализныце" и Артхаус Трафик за поддержку нас в этой дороге – к Оскару и домой", - цитирует слова Чернова Украинская правда.

Режиссер оскароносного фильма о первых днях полномасштабного вторжения России в Мариуполе поблагодарил соотечественников за поддержку своей работы.





"То, что я не успел сказать со сцены в Лос-Анджелесе, это то, насколько я тронут поддержкой украинцев за эти два года, пока мы боролись за Оскар. Потому что в современном мире недостаточно снять правду. В современном мире недостаточно сделать фильм. В современном мире недостаточно даже показать его миллионам людей. Надо каждый день приводить доказательства и продолжать говорить, чтобы правда не была осквернена, чтобы ее не переврали".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, фильм "20 дней в Мариуполе" 11 марта получил "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм". Награждение авторов фильма сначала вырезали из международной телеверсии "Оскара" якобы из-за временных ограничений. Но потом вернули в шоу.

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